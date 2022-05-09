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Губерниев — о заявлении Хачатурянца: «Воздух сотрясают, судят плохо! Играют еще хуже»

Губерниев высказался о намерении Хачатурянца обратиться в правоохранительные органы по Матюнину
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента РПЛ Ашота Хачатурянца о намерении обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Алексея Матюнина.

«Это его право. Но нужно каждый случай разбирать в отдельности. Понимаете... У нас на словах многие Львы Толстые. Если уж сказал А, то говори и Б. Посмотрим, что из этого выйдет. Хочешь подавать — подавай. Но никто же никуда не подаст. Так и продолжатся вот эти бла-бла. Я к этому отношусь как к абсолютному бла-бла. Воздух сотрясают, судят плохо! Играют еще хуже. Ну, вот так как-то и живем», — сказал Губерниев «СЭ».

Матюнин обслуживал матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), который прошел 24 апреля.

26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев. После этого служба коммуникаций РФС сообщила, что в отношении арбитра проводится внутренняя проверка.

РПЛ
РФС
Алексей Матюнин
Ашот Хачатурянц
Дмитрий Губерниев
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
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