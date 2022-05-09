Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента РПЛ Ашота Хачатурянца о намерении обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Алексея Матюнина.

«Это его право. Но нужно каждый случай разбирать в отдельности. Понимаете... У нас на словах многие Львы Толстые. Если уж сказал А, то говори и Б. Посмотрим, что из этого выйдет. Хочешь подавать — подавай. Но никто же никуда не подаст. Так и продолжатся вот эти бла-бла. Я к этому отношусь как к абсолютному бла-бла. Воздух сотрясают, судят плохо! Играют еще хуже. Ну, вот так как-то и живем», — сказал Губерниев «СЭ».

Матюнин обслуживал матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), который прошел 24 апреля.

26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев. После этого служба коммуникаций РФС сообщила, что в отношении арбитра проводится внутренняя проверка.