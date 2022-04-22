Мюнхенцам нужно не проиграть для победы в Бундеслиге.

Мюнхенская «Бавария» в матче 31-го тура Бундеслиги может стать чемпионом Германии и сделать это на глазах у главного конкурента. Игра с дортмундской «Боруссией» состоится 23 апреля и начнется в 19.30 мск на «Альянц Арене». Проследить за игрой немецких супертопов можно будет в прямом эфире сайта matchtv.ru и телеканала «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия Дортмунд» 23 апреля 2022 года

«Бавария» проведет встречу дома, поэтому неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали именно мюнхенцев фаворитами. Впрочем, есть ощущение, что коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсманна чересчур занижен — он всего 1.38 (70% вероятности успеха). На то, что «Дортмунд» заберет три очка и притормозит конкурента, котировка сумасшедшая — 7.50 (13%). За чуть меньшие цифры можно поставить на ничью — 5.60 (17%).

Чтобы предугадать высокую результативность матча, не нужно быть Нострадамусом или анализировать последние результаты соперников — эти команды всегда забивают очень и очень много. Холанн + Левандовски = тотал больше 3,5 гола за 1.65. Но встреча может получиться еще веселее, и тогда станет жалко, если не поставить на тотал больше 4,5 мяча за 2.40.

Конечно, нескончаемый атакующий потенциал «Баварии» поможет ей забить не один раз. Например, на тотал больше 1,5 гола хозяев коэффициент 1.23, на тотал больше 2,5 — 1.77, а на тотал больше 3,5 — 2.90. За «Боруссией» совсем другие цифры, но как же они хороши: даже на тотал больше 1,5 мяча котировка аж 2.58.

В первом круге мюнхенцы победили лишь с разницей в один мяч, поэтому ставка на победу гостей с форой (+1.5) будет оправданна. Коэффициент — 1.93. Хотя можно рискнуть и взять даже Ф2 (+1) за 2.60, а для любителей максимально яркого адреналинового скачка предлагаем Х2 за 3.20.

Перевозбуждение фанатов и игроков в таком матче неизбежно, и оно приблизит арбитра к тому, чтобы показать красную карточку. На то, что это произойдет, коэффициент 5.50, а на пенальти (мало ли?) — 2.80.

«Бавария» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз и анализ матча 31-го тура Бундеслиги 23 апреля 2022 года

Мюнхенский суперклуб очень хорош в домашних турнирах, и это неудивительно — в этом сезоне конкуренция в Германии снизилась еще сильнее. Только «Боруссия» как-то цеплялась за убегающего гегемона, а остальные развалились после первых же шагов: «Лейпциг» воскрес только с приходом Тедеско, «Байер» оказался тенью, «Боруссия» из Менхенгладбаха вообще запуталась в середине таблицы.

Еще пару месяцев назад было понятно, кому достанется чемпионский титул, поэтому «Бавария» могла всецело переключить внимание на Лигу чемпионов, но что-то пошло не так. Сначала футболисты заставили понервничать фанатов в противостоянии с «РБ Зальцбург», а затем вообще вылетели от «Вильярреала». Кстати, это событие произошло совсем недавно, и лучшую форму мюнхенцы набрать вряд ли успели.

Левандовски и Ко докатывают Бундеслигу на автопилоте, но матч против извечного конкурента должен взбодрить. Тем более есть возможность сделать «Боруссию» непосредственным свидетелем своего величия. Сам поляк, которого в последние недели связывают с переходом в «Барселону», должен огненно провести, возможно, один из последних матчей в Германии. На то, что Роберт забьет один мяч, коэффициент 1.42, на дубль — 2.95.

«Боруссия» наверняка не хочет наблюдать довольные лица игроков «Баварии» после финального свистка, но помешать этому будет крайне сложно. Дело в том, что у Марка Розе большущие проблемы с составом — на «Альянц Арене» не сыграют как минимум 10 игроков, среди которых Хуммельс, Шмельцер, Мёнье, Дахуд и Азар. Да, без них на прошлой неделе «Дортмунд» разгромил «Вольфсбург» (6:1), но то «Вольфсбург», а это «Бавария». Чувствуете разницу?

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»

Конечно, «Мюнхен» приложит все усилия, чтобы не просто выиграть и отпраздновать чемпионство перед своими трибунами. Хозяева постараются смять противника, чтобы подсветить его беспомощность не только на длительном отрезке сезона, но и в отдельно взятом матче.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 2,5 гола за 1.64.