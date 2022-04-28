Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:36

Защитник «Крыльев Советов» Бейл избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Химками»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (1:4).

«Крылья Советов» оштрафованы на 70 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики болельщиками. Также клуб был предупрежден, что будут более строгие меры в случае повторения.

По эпизоду с Бейлом: в данном случае игрок сыграл в мяч, в данном случае умысла в его действиях не было. Это нарушение по неосторожности. КДК решил не применять дополнительные меры к Бейлу, он дисквалифицирован на одну игру.

За неподобающее поведение команды — за два удаления, команда оштрафована на 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Ранее «СЭ» стало известно, что судьи Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены в РФС для прохождения проверки на полиграфе по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Артур Григорьянц
Гленн Бейл
КДК
5
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф
«Надеюсь, Александр Усик станет королем супертяжей». Александр Поветкин — о Чудинове, бое Бивол - Канело и гражданстве Бетербиева
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Ростов» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Кержаков оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны в матче с «Локомотивом»
Осинькин прокомментировал отказ Глушенкова пожать руку судье Матюнину
Судья Матюнин уже проходил проверку на детекторе лжи. Когда Халк обвинил его в расизме
Мостовой: «Какой смысл «Спартаку» обращаться в ЭСК? Очки команде никто не вернет»
Мелу Перейра запретил детекторы лжи. При нем они не использовались в российском судействе
Арбитры Матюнин и Шадыханов не обязаны проходить полиграф. Такое право им дано РФС
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кержаков оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны в матче с «Локомотивом»

Талалаев и Ваноли штрафованы на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости