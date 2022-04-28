Защитник «Крыльев Советов» Бейл избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Химками»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (1:4).

«Крылья Советов» оштрафованы на 70 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики болельщиками. Также клуб был предупрежден, что будут более строгие меры в случае повторения.

По эпизоду с Бейлом: в данном случае игрок сыграл в мяч, в данном случае умысла в его действиях не было. Это нарушение по неосторожности. КДК решил не применять дополнительные меры к Бейлу, он дисквалифицирован на одну игру.

За неподобающее поведение команды — за два удаления, команда оштрафована на 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Ранее «СЭ» стало известно, что судьи Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены в РФС для прохождения проверки на полиграфе по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).