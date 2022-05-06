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РФС проводит проверку в отношении судьи Матюнина

Матюнин не сможет обслуживать матчи РПЛ во время внутренней проверки РФС
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Матюнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Служба коммуникаций РФС сообщила, что в отношении арбитра Алексея Матюнина проводится внутренняя проверка. Как отмечается, во время этого процесса он не будет получать назначения на матчи.

«В связи с общим уровнем судейства матча 26-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Химки» — «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками Российский футбольный союз проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи», — говорится в сообщении РФС.

Матюнин обслуживал матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), который прошел 24 апреля.

26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Алексей Матюнин
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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