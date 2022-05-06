РФС проводит проверку в отношении судьи Матюнина

Служба коммуникаций РФС сообщила, что в отношении арбитра Алексея Матюнина проводится внутренняя проверка. Как отмечается, во время этого процесса он не будет получать назначения на матчи.

«В связи с общим уровнем судейства матча 26-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Химки» — «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками Российский футбольный союз проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи», — говорится в сообщении РФС.

Матюнин обслуживал матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), который прошел 24 апреля.

26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.