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Эксперты оценили шансы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России после жеребьевки полуфиналов

Эксперты оценили шансы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России после жеребьевки полуфиналов
Евгений Коростелев
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«Спартак» празднует гол в ворота ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

21 апреля состоялась жеребьевка полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России, по итогам которой стало ясно, сыграют ли между собой «Динамо» и «Спартак». Пары известны, а букмекерская компания БЕТСИТИ уже оценила шансы команд на выход в финал и определила, кто из оставшихся четырех участников оказался фаворитом турнира. Рассказываем главное о шансах на титул.

Кто с кем сыграет?

Жеребьевка разбила команды на следующие пары: московское «Динамо» встретится с выбившей «Зенит» владикавказской «Аланией», а «Спартак» проверит на прочность красноярский «Енисей», который поочередно выпроводил из турнира «Локомотив» и «Рубин». Оба матча пройдут в Москве.

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«Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ)

Несмотря на безусловный успех владикавказской команды в противостоянии с лидером РПЛ, в полуфинале фаворитом все же будет «Динамо». На выход в финал ребят Сандро Шварца можно поставить с коэффициентом 1.30 (победа в основное время — 1.50), а на орлов Спартака Гогниева — за 3.50 (основное время + пенальти) или за 6.30 по итогам 90+ минут.

«Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск)

Как и «Динамо», «Спартак» выступает лидером противостояния с клубом ФНЛ. За первый с сезона-2005/06 финал Кубка красно-белые сразятся с «Енисеем», и на их успех можно поставить с котировкой 1.38 (победа в основное время — 1.62). А вот успех красноярцев, которые суммарно за два предыдущих раунда забили семь мячей, оценен коэффициентом 3.00 (5.20 — если по итогам 90+ минут).

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Кто фаворит Кубка?

Из предыдущих котировок становится очевидно, что в финал должны выйти московские команды, и они же выступают фаворитами всего турнира. Аналитики считают, что немного больше шансов забрать кубок у «Динамо» (2.30). На «Спартак» цифра чуть выше — 2.55. Третий фаворит — «Енисей» (7.50). Рисковые ребята могут поверить в «Аланию» за 9.00.

  • Полуфиналы пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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 6
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 13 1 4
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