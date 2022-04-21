Эксперты оценили шансы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России после жеребьевки полуфиналов
21 апреля состоялась жеребьевка полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России, по итогам которой стало ясно, сыграют ли между собой «Динамо» и «Спартак». Пары известны, а букмекерская компания БЕТСИТИ уже оценила шансы команд на выход в финал и определила, кто из оставшихся четырех участников оказался фаворитом турнира. Рассказываем главное о шансах на титул.
Кто с кем сыграет?
Жеребьевка разбила команды на следующие пары: московское «Динамо» встретится с выбившей «Зенит» владикавказской «Аланией», а «Спартак» проверит на прочность красноярский «Енисей», который поочередно выпроводил из турнира «Локомотив» и «Рубин». Оба матча пройдут в Москве.
«Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ)
Несмотря на безусловный успех владикавказской команды в противостоянии с лидером РПЛ, в полуфинале фаворитом все же будет «Динамо». На выход в финал ребят Сандро Шварца можно поставить с коэффициентом 1.30 (победа в основное время — 1.50), а на орлов Спартака Гогниева — за 3.50 (основное время + пенальти) или за 6.30 по итогам 90+ минут.
«Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск)
Как и «Динамо», «Спартак» выступает лидером противостояния с клубом ФНЛ. За первый с сезона-2005/06 финал Кубка красно-белые сразятся с «Енисеем», и на их успех можно поставить с котировкой 1.38 (победа в основное время — 1.62). А вот успех красноярцев, которые суммарно за два предыдущих раунда забили семь мячей, оценен коэффициентом 3.00 (5.20 — если по итогам 90+ минут).
Кто фаворит Кубка?
Из предыдущих котировок становится очевидно, что в финал должны выйти московские команды, и они же выступают фаворитами всего турнира. Аналитики считают, что немного больше шансов забрать кубок у «Динамо» (2.30). На «Спартак» цифра чуть выше — 2.55. Третий фаворит — «Енисей» (7.50). Рисковые ребята могут поверить в «Аланию» за 9.00.
- Полуфиналы пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0