Эксперты оценили шансы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России после жеребьевки полуфиналов

21 апреля состоялась жеребьевка полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России, по итогам которой стало ясно, сыграют ли между собой «Динамо» и «Спартак». Пары известны, а букмекерская компания БЕТСИТИ уже оценила шансы команд на выход в финал и определила, кто из оставшихся четырех участников оказался фаворитом турнира. Рассказываем главное о шансах на титул.

Кто с кем сыграет?

Жеребьевка разбила команды на следующие пары: московское «Динамо» встретится с выбившей «Зенит» владикавказской «Аланией», а «Спартак» проверит на прочность красноярский «Енисей», который поочередно выпроводил из турнира «Локомотив» и «Рубин». Оба матча пройдут в Москве.

«Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ)

Несмотря на безусловный успех владикавказской команды в противостоянии с лидером РПЛ, в полуфинале фаворитом все же будет «Динамо». На выход в финал ребят Сандро Шварца можно поставить с коэффициентом 1.30 (победа в основное время — 1.50), а на орлов Спартака Гогниева — за 3.50 (основное время + пенальти) или за 6.30 по итогам 90+ минут.

«Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск)

Как и «Динамо», «Спартак» выступает лидером противостояния с клубом ФНЛ. За первый с сезона-2005/06 финал Кубка красно-белые сразятся с «Енисеем», и на их успех можно поставить с котировкой 1.38 (победа в основное время — 1.62). А вот успех красноярцев, которые суммарно за два предыдущих раунда забили семь мячей, оценен коэффициентом 3.00 (5.20 — если по итогам 90+ минут).

Кто фаворит Кубка?

Из предыдущих котировок становится очевидно, что в финал должны выйти московские команды, и они же выступают фаворитами всего турнира. Аналитики считают, что немного больше шансов забрать кубок у «Динамо» (2.30). На «Спартак» цифра чуть выше — 2.55. Третий фаворит — «Енисей» (7.50). Рисковые ребята могут поверить в «Аланию» за 9.00.