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«Вольфсбург» — «Майнц»: где смотреть матч Бундеслиги 22 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Бундеслиги «Вольфсбург» — «Майнц» 22 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Ридле Баку, «Вольфсбург».
Фото Global Look Press

В 31-м туре Бундеслиги проваливающий сезон «Вольфсбург» примет на домашней «Фольксваген Арене» «Майнц». Игра состоится 22 апреля и начнется в 21.30 по московскому времени. Окунуться в матч перед телевизором можно будет благодаря телеканалу «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
22 апр, 21:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Майнц

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ посвятили в фавориты хозяев. На победу «Вольфсбурга» можно поставить с приличным коэффициентом 2.55 (40% вероятности исхода). Меньше всего шансов в предстоящей встрече на ничью — об этом говорит котировка 3.20 (28%). Ну а на успех «Майнца» доступен коэффициент 3.00 (32%).

В первом круге «карнавальники» разгромили соперника 3:0, а «Вольфсбург» не нанес по воротам соперника ни одного точного удара. На очередной возможной победе «Майнца» с 1000 рублей можно выиграть 3000.

Но нужно быть аккуратнее, потому что команда Бо Свенссона просто кошмарна на выезде: в 15 последних гостевых матчах в Кубке и чемпионате она потерпела 11 поражений при двух ничьих. Последний раз три очка упали на счет «Майнца» в октябре 2021-го. Прервется ли серия неудач? Можно поставить на то, что гости не проиграют, за 1.55 и последить за ситуацией.

Последние матчи с участием «Вольфсбурга» получаются очень результативными, но при этом на тотал больше 2,5 гола в предстоящей игре выставлен высокий коэффициент 2.00. А ведь середняки могут устроить нешуточную перестрелку. Если не устроят, то на тотал меньше 2.5 котировка — 1.87.

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Довольно высока в игре вероятность назначения пенальти (2.95). А вот в красную карточку аналитики особо не верят, ее появление в руке арбитра оценили коэффициентом 5.50.

Какие три результата самые ожидаемые на табло по итогам 90+ минут? Отвечаем:

1:1 — за 6.30;

1:0 — за 7.70;

0:1 — за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вольфсбург
ФК Майнц
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ЦСКА — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 22 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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