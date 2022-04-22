В 31-м туре Бундеслиги проваливающий сезон «Вольфсбург» примет на домашней «Фольксваген Арене» «Майнц». Игра состоится 22 апреля и начнется в 21.30 по московскому времени. Окунуться в матч перед телевизором можно будет благодаря телеканалу «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ посвятили в фавориты хозяев. На победу «Вольфсбурга» можно поставить с приличным коэффициентом 2.55 (40% вероятности исхода). Меньше всего шансов в предстоящей встрече на ничью — об этом говорит котировка 3.20 (28%). Ну а на успех «Майнца» доступен коэффициент 3.00 (32%).

В первом круге «карнавальники» разгромили соперника 3:0, а «Вольфсбург» не нанес по воротам соперника ни одного точного удара. На очередной возможной победе «Майнца» с 1000 рублей можно выиграть 3000.

Но нужно быть аккуратнее, потому что команда Бо Свенссона просто кошмарна на выезде: в 15 последних гостевых матчах в Кубке и чемпионате она потерпела 11 поражений при двух ничьих. Последний раз три очка упали на счет «Майнца» в октябре 2021-го. Прервется ли серия неудач? Можно поставить на то, что гости не проиграют, за 1.55 и последить за ситуацией.

Последние матчи с участием «Вольфсбурга» получаются очень результативными, но при этом на тотал больше 2,5 гола в предстоящей игре выставлен высокий коэффициент 2.00. А ведь середняки могут устроить нешуточную перестрелку. Если не устроят, то на тотал меньше 2.5 котировка — 1.87.

Довольно высока в игре вероятность назначения пенальти (2.95). А вот в красную карточку аналитики особо не верят, ее появление в руке арбитра оценили коэффициентом 5.50.

Какие три результата самые ожидаемые на табло по итогам 90+ минут? Отвечаем:

1:1 — за 6.30;

1:0 — за 7.70;

0:1 — за 8.50.