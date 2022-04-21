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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 21 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» 21 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Ферран Торрес («Барселона»).
Фото Global Look Press

21 апреля 2022 года «Реал Сосьедад» и «Барселона» встретятся в главном матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра на стадионе «Аноэта» начнется в 22.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 22:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» приличным фаворитом: поставить на выигрыш каталонцев можно с коэффициентом 2.12, вероятность — около 47%. Победа «Реал Сосьедад» идет за 3.50 (27%), котировка на ничью — 3.60 (26%).

При благоприятном исходе победа сине-гранатовых принесет 2120 рублей при ставке в 1000 рублей.

Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно с котировкой 1.77.

Также на игру предложена широкая линия результатов с форой:

• Ф1 (+1) можно взять за 1.39;

• Ф2 (-1) — за 3.00;

• Ф2 (-1.5) — за 3.80.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход предстоящего матча — ничья 1:1 с коэффициентом 6.60. Минимальную победу каталонцев (1:0) можно взять за 7.70. Успех «Барселоны» 2:1 идет за 8.40.

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Тотал больше двух мячей предложен с котировкой 1.41, меньше — 2.90. Тотал больше трех голов можно оформить с коэффициентом 2.44, меньше — за 1.56. В последнем туре ни одна из команд не отличилась, зато в первом круге соперники выдали огненный матч — «Барса» выиграла 4:2.

Индивидуальный тотал «Реал Сосьедад» больше 1.5 гола оценен в 2.75, меньше 1.5 мяча можно взять за 1.45. Вероятность двух забитых мячей от «Барселоны» выше: эта линия предложена с котировками 2.02 и 1.80 соответственно.

Для интереса можно взять одну из комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Барселоны» и «обе забьют» с коэффициентом 4.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
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