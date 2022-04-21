«Реал Сосьедад» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 21 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
21 апреля 2022 года «Реал Сосьедад» и «Барселона» встретятся в главном матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра на стадионе «Аноэта» начнется в 22.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» приличным фаворитом: поставить на выигрыш каталонцев можно с коэффициентом 2.12, вероятность — около 47%. Победа «Реал Сосьедад» идет за 3.50 (27%), котировка на ничью — 3.60 (26%).
При благоприятном исходе победа сине-гранатовых принесет 2120 рублей при ставке в 1000 рублей.
Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно с котировкой 1.77.
Также на игру предложена широкая линия результатов с форой:
• Ф1 (+1) можно взять за 1.39;
• Ф2 (-1) — за 3.00;
• Ф2 (-1.5) — за 3.80.
По мнению аналитиков, самый вероятный исход предстоящего матча — ничья 1:1 с коэффициентом 6.60. Минимальную победу каталонцев (1:0) можно взять за 7.70. Успех «Барселоны» 2:1 идет за 8.40.
Тотал больше двух мячей предложен с котировкой 1.41, меньше — 2.90. Тотал больше трех голов можно оформить с коэффициентом 2.44, меньше — за 1.56. В последнем туре ни одна из команд не отличилась, зато в первом круге соперники выдали огненный матч — «Барса» выиграла 4:2.
Индивидуальный тотал «Реал Сосьедад» больше 1.5 гола оценен в 2.75, меньше 1.5 мяча можно взять за 1.45. Вероятность двух забитых мячей от «Барселоны» выше: эта линия предложена с котировками 2.02 и 1.80 соответственно.
Для интереса можно взять одну из комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Барселоны» и «обе забьют» с коэффициентом 4.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0