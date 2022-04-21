21 апреля 2022 года «Реал Сосьедад» и «Барселона» встретятся в главном матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра на стадионе «Аноэта» начнется в 22.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» приличным фаворитом: поставить на выигрыш каталонцев можно с коэффициентом 2.12, вероятность — около 47%. Победа «Реал Сосьедад» идет за 3.50 (27%), котировка на ничью — 3.60 (26%).

При благоприятном исходе победа сине-гранатовых принесет 2120 рублей при ставке в 1000 рублей.

Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно с котировкой 1.77.

Также на игру предложена широкая линия результатов с форой:

• Ф1 (+1) можно взять за 1.39;

• Ф2 (-1) — за 3.00;

• Ф2 (-1.5) — за 3.80.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход предстоящего матча — ничья 1:1 с коэффициентом 6.60. Минимальную победу каталонцев (1:0) можно взять за 7.70. Успех «Барселоны» 2:1 идет за 8.40.

Тотал больше двух мячей предложен с котировкой 1.41, меньше — 2.90. Тотал больше трех голов можно оформить с коэффициентом 2.44, меньше — за 1.56. В последнем туре ни одна из команд не отличилась, зато в первом круге соперники выдали огненный матч — «Барса» выиграла 4:2.

Индивидуальный тотал «Реал Сосьедад» больше 1.5 гола оценен в 2.75, меньше 1.5 мяча можно взять за 1.45. Вероятность двух забитых мячей от «Барселоны» выше: эта линия предложена с котировками 2.02 и 1.80 соответственно.

Для интереса можно взять одну из комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Барселоны» и «обе забьют» с коэффициентом 4.10.