В шаге от мечты! Генерал Бальбуэна приблизил «Динамо» к чемпионству

Команда Лички разгромила «Крылья Советов».

Бремя лидерства — интересная вещь. Для «Спартака» эпохи Олега Романцева или для «Зенита» последних лет оно не было не то что грузом — даже небольшой нагрузкой. Первое место для них являлось привычным состоянием. «Краснодар» же после зимовки в статусе лидера к новой роли оказался не готов и после не выглядевшей логичной смены главного тренера из чемпионской гонки самоустранился.

А за два тура до финиша главным стал вопрос о том, как справится с зашкаливающим уровнем ответственности «Динамо». Это ведь только кажется, что можно отключиться от внешнего фона, где из каждого утюга напоминают про проклятие вдовы Севидова и отсутствие титулов с 1976 года. Инфарктные развязки матчей с «Сочи» и «Балтикой» после, возможно, переломной победы над «Зенитом» — это вроде бы про пресловутый чемпионский характер. Только на тот момент бело-голубые выступали в роли догоняющих, а не иметь права на ошибку, буквально физически ощущая близость заветного трофея, — совсем другой уровень ответственности и напряжения.

Да и соперник «Динамо» достался не подарок. Занимавших восьмое место «Крылья» можно назвать полноценным участником чемпионской гонки. Весной волжане — пусть и на своем поле — отняли очки у «Зенита» и «Краснодара» (две ничьих). Да и «Динамо» на старте сезона осталось в Самаре без победы, упустив преимущество в два мяча (3:3). Героями той игры стали Гарре и пропускавший субботнюю игру Бейл. А Марцел Личка, в свою очередь, не досчитался важной фигуры в лице дисквалифицированного Фомина.

Не факт, что с ним стало бы иначе, но в дебюте динамовское волнение ощущалось буквально физически. Волжане больше владели мячом и не давали сопернику разбежаться. Первый раз это получилось у Лаксальта, который в центре обокрал Гарре, но сам испортил атаку неточной передачей. А дебютным ударом стал штрафной Бителло, который сам и заработал стандарт, «посадив» на карточку Рассказова.

Ломаев с выстрелом бразильца справился, однако с этого момента игра начала меняться. «Динамо» добавило движения (пусть и незначительно), следствием чего стала принесшая успех серия стандартов. И если после штрафного Чавеса вратарю удалось перевести мяч в перекладину, то вслед за упущенным шансом Нгамале последовал оригинальный розыгрыш углового, который увенчался подачей Карраскаля на голову Бальбуэны. 1:0.

Лидерство «Динамо» продолжилось недолго — ближе к перерыву парагвайский Генерал зацепил у линии штрафной Рахмановича и привез опаснейший штрафной. Горшков пробил красиво и хитро, но мяч влетел в тот угол, который принято называть вратарским.

Но Бальбуэна — как настоящий капитан — сам починил сломанное. Да как! Образцово попал в нижний угол с дальней дистанции в куда менее очевидной ситуации, чем у имевшего шанс во второй раз восстановить равновесие Шитова. Большие матчи — а для «Динамо» он был именно таким — рождают новых героев. Есть самый результативный игрок чемпионата Тюкавин. Есть Карраскаль и гений концовок Нгамале (он снова забил после 90-й минуты!), а приближает команду к триумфу первый в карьере голевой дубль 32-летнего центрального защитника.

Ну как после такого не снять лишнее напряжение с обороны? Так что гол Бителло после ошибки Ломаева при подаче углового можно рассматривать и как благодарность своему капитану.

До исполнения динамовской мечты — один шаг. Если, конечно, «Сочи» и «Ахмат» в играх с «Краснодаром» и «Зенитом» не сделают москвичей чемпионами на диване. У грозненцев такой опыт имеется.