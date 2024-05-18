Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

В шаге от мечты! Генерал Бальбуэна приблизил «Динамо» к чемпионству

«Динамо» дома разгромило «Крылья Советов»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гол Фабиана Бальбуэны в ворота «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Команда Лички разгромила «Крылья Советов».
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:1
Крылья Советов

Бремя лидерства — интересная вещь. Для «Спартака» эпохи Олега Романцева или для «Зенита» последних лет оно не было не то что грузом — даже небольшой нагрузкой. Первое место для них являлось привычным состоянием. «Краснодар» же после зимовки в статусе лидера к новой роли оказался не готов и после не выглядевшей логичной смены главного тренера из чемпионской гонки самоустранился.

А за два тура до финиша главным стал вопрос о том, как справится с зашкаливающим уровнем ответственности «Динамо». Это ведь только кажется, что можно отключиться от внешнего фона, где из каждого утюга напоминают про проклятие вдовы Севидова и отсутствие титулов с 1976 года. Инфарктные развязки матчей с «Сочи» и «Балтикой» после, возможно, переломной победы над «Зенитом» — это вроде бы про пресловутый чемпионский характер. Только на тот момент бело-голубые выступали в роли догоняющих, а не иметь права на ошибку, буквально физически ощущая близость заветного трофея, — совсем другой уровень ответственности и напряжения.

Тюкавин и&nbsp;Ломаев. «Динамо» разгромило «Крылья Советов» и находится в шаге от чемпионства! Онлайн-трансляция

Да и соперник «Динамо» достался не подарок. Занимавших восьмое место «Крылья» можно назвать полноценным участником чемпионской гонки. Весной волжане — пусть и на своем поле — отняли очки у «Зенита» и «Краснодара» (две ничьих). Да и «Динамо» на старте сезона осталось в Самаре без победы, упустив преимущество в два мяча (3:3). Героями той игры стали Гарре и пропускавший субботнюю игру Бейл. А Марцел Личка, в свою очередь, не досчитался важной фигуры в лице дисквалифицированного Фомина.

Не факт, что с ним стало бы иначе, но в дебюте динамовское волнение ощущалось буквально физически. Волжане больше владели мячом и не давали сопернику разбежаться. Первый раз это получилось у Лаксальта, который в центре обокрал Гарре, но сам испортил атаку неточной передачей. А дебютным ударом стал штрафной Бителло, который сам и заработал стандарт, «посадив» на карточку Рассказова.

Ломаев с выстрелом бразильца справился, однако с этого момента игра начала меняться. «Динамо» добавило движения (пусть и незначительно), следствием чего стала принесшая успех серия стандартов. И если после штрафного Чавеса вратарю удалось перевести мяч в перекладину, то вслед за упущенным шансом Нгамале последовал оригинальный розыгрыш углового, который увенчался подачей Карраскаля на голову Бальбуэны. 1:0.

Лидерство «Динамо» продолжилось недолго — ближе к перерыву парагвайский Генерал зацепил у линии штрафной Рахмановича и привез опаснейший штрафной. Горшков пробил красиво и хитро, но мяч влетел в тот угол, который принято называть вратарским.

Но Бальбуэна — как настоящий капитан — сам починил сломанное. Да как! Образцово попал в нижний угол с дальней дистанции в куда менее очевидной ситуации, чем у имевшего шанс во второй раз восстановить равновесие Шитова. Большие матчи — а для «Динамо» он был именно таким — рождают новых героев. Есть самый результативный игрок чемпионата Тюкавин. Есть Карраскаль и гений концовок Нгамале (он снова забил после 90-й минуты!), а приближает команду к триумфу первый в карьере голевой дубль 32-летнего центрального защитника.

Ну как после такого не снять лишнее напряжение с обороны? Так что гол Бителло после ошибки Ломаева при подаче углового можно рассматривать и как благодарность своему капитану.

До исполнения динамовской мечты — один шаг. Если, конечно, «Сочи» и «Ахмат» в играх с «Краснодаром» и «Зенитом» не сделают москвичей чемпионами на диване. У грозненцев такой опыт имеется.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
11
106
Читайте также
Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
В Санкт-Петербурге в доме упал лифт с ребенком
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Карта спецоперации на Украине 18 мая
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Тюкавин — о своем повреждении в матче с «Крыльями Советов»: «Все будет хорошо»
«Локомотив» — «Факел»: видео голов
«Локомотив» — «Факел»: хозяева ведут в счете после первого тайма
«Динамо» всем все доказало. Не удивлюсь, если Зенит оступится в Грозном». Мнение Орещука
Силкин считает, что «Зенит» не оступится в игре с «Ахматом»
Бителло о победе в матче с «Крыльями Советов»: «Осталась еще одна игра. Нам сейчас нельзя расслабляться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Какими были мир и спорт в год последнего чемпионства «Динамо»: доллар — 74 копейки, «Спартак» вылетел из высшей лиги

Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости