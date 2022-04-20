Разгром «МЮ» в Ливерпуле принес игроку букмекерской компании выигрыш более 500 000 рублей

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал обладателем полумиллиона рублей благодаря ставке на отложенный матч 30-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» со счетом 4:0 уничтожил «Манчестер Юнайтед». Игрок получил 537 500 рублей. Чистый выигрыш составил 287 500 рублей. Беттор отважился поставить 250 000 рублей на то, что хозяева победят с разницей минимум в два мяча, — Ф1(-1.5) была доступна за коэффициент 2.15.

Самая простая ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

В первом круге «Ливерпуль» отправил в ворота «Юнайтед» пять безответных мячей и находился в восхитительной форме перед новой очной встречей: в четвертьфинале Лиги чемпионов без особых сложностей прошел «Бенфику», а на неделе перед матчем выбил из Кубка Англии «Манчестер Сити» (3:2).

«МЮ» же с трудом одолел аутсайдера чемпионата «Норвич» (3:2) благодаря хет-трику Криштиану Роналду, но в день игры остался без португальца. В такой ситуации превосходным вариантом была даже ставка на победу хозяев с коэффициентом 1.40, но одного из игроков такие цифры не привлекли, и он увеличил котировку за счет форы.

Возможно, для автора это была одна из самых простых и наименее нервозных ставок в жизни, потому что «Ливерпуль» с первых же минут прижал соперника к воротам и открыл счет уже на 5-й минуте — Луис Диас c нескольких метров прошил Давида де Хеа после прострела Мохамеда Салаха. А еще через 17 минут на табло загорелась цифра два — Садио Мане идеально закинул мяч в штрафную на Салаха, который даже с защитником на плечах переиграл вратаря «МЮ».

Единственный тревожный эпизод для автора ставки случился в начале второго тайма, когда Маркус Рэшфорд и Энтони Эланга поочередно не пробили в ближнем бою Алиссона. А на 68-й минуте все закончилось — Садио Мане забил 14-й мяч в сезоне и сделал счет 3:0. В оставшееся время «МЮ» не только не забил мяч престижа, но пропустил еще один гол — Салах оформил дубль. 4:0 и 9:0 по сумме двух матчей. Наверняка довольный и гордый своим выбором автор ставки благодаря кровожадности «Ливерпуля» стал богаче на 537 500 рублей!