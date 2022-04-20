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Сегодня, 18:15

Разгром «МЮ» в Ливерпуле принес игроку букмекерской компании выигрыш более 500 000 рублей

Манкунианцы разочаровали фанатов, но доставили радость одному из авторов ставок.
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал обладателем полумиллиона рублей благодаря ставке на отложенный матч 30-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» со счетом 4:0 уничтожил «Манчестер Юнайтед». Игрок получил 537 500 рублей. Чистый выигрыш составил 287 500 рублей. Беттор отважился поставить 250 000 рублей на то, что хозяева победят с разницей минимум в два мяча, — Ф1(-1.5) была доступна за коэффициент 2.15.

Самая простая ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

В первом круге «Ливерпуль» отправил в ворота «Юнайтед» пять безответных мячей и находился в восхитительной форме перед новой очной встречей: в четвертьфинале Лиги чемпионов без особых сложностей прошел «Бенфику», а на неделе перед матчем выбил из Кубка Англии «Манчестер Сити» (3:2).

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«МЮ» же с трудом одолел аутсайдера чемпионата «Норвич» (3:2) благодаря хет-трику Криштиану Роналду, но в день игры остался без португальца. В такой ситуации превосходным вариантом была даже ставка на победу хозяев с коэффициентом 1.40, но одного из игроков такие цифры не привлекли, и он увеличил котировку за счет форы.

Возможно, для автора это была одна из самых простых и наименее нервозных ставок в жизни, потому что «Ливерпуль» с первых же минут прижал соперника к воротам и открыл счет уже на 5-й минуте — Луис Диас c нескольких метров прошил Давида де Хеа после прострела Мохамеда Салаха. А еще через 17 минут на табло загорелась цифра два — Садио Мане идеально закинул мяч в штрафную на Салаха, который даже с защитником на плечах переиграл вратаря «МЮ».

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
19 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Манчестер Юнайтед
Голы
Диас, 5 (1:0), Салах, 22 (2:0), Мане, 68 (3:0), Салах, 85 (4:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью (Милнер, 86) Тиагу Алькантара (Кейта, 80) Хендерсон Диас (Диогу Жота, 70) Мане Салах
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Джоунс (Санчо, 46) Магуайр Далот Ван-Биссака Погба (Лингард, 10) Бруну Фернандеш Матич Рэшфорд Эланга (Меджбри, 84)
Предупреждения
Кейта 86’  -  Меджбри 88’, Бруну Фернандеш 89’
Судьи
Аткинсон (Англия)

Единственный тревожный эпизод для автора ставки случился в начале второго тайма, когда Маркус Рэшфорд и Энтони Эланга поочередно не пробили в ближнем бою Алиссона. А на 68-й минуте все закончилось — Садио Мане забил 14-й мяч в сезоне и сделал счет 3:0. В оставшееся время «МЮ» не только не забил мяч престижа, но пропустил еще один гол — Салах оформил дубль. 4:0 и 9:0 по сумме двух матчей. Наверняка довольный и гордый своим выбором автор ставки благодаря кровожадности «Ливерпуля» стал богаче на 537 500 рублей!

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
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Локомотив

 6
И К Ж
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