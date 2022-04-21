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«Урал» — «Уфа»: Агаларов решит судьбу клубов в РПЛ

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Урал» — «Уфа» 23 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
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Боян Йокич, «Уфа».
У уфимцев больше шансов сохранить прописку в турнире.

В субботу, 23 апреля 2022 года, в Екатеринбурге на стадионе Центральный состоится матч аутсайдеров чемпионата России — «Урал» примет «Уфу». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер», начало — в 14.00 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Уфа

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Уфа» 23 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ воспринимают предстоящий матч как встречу почти равных соперников: на победу «Урала» предложен коэффициент 2.70 (38% вероятности исхода), на победу «Уфы» — 3.00 (31%). Такие же цифры, как и на успех гостей, доступны для ставки на ничью.

Что касается голевых свершений в игре, то в чересчур результативный матч верить не стоит: на тотал больше двух мячей можно поставить за 2.10, а на тотал меньше двух — за 1.78.

Учитывая, что «Урал» с «Уфой» занимают последнее и 14-е места в чемпионате по забитым мячам, ожидать, что «обе команды забьют», не приходится. Но коэффициент на это событие отличный — 2.35.

А еще неплохой вариант доступен на то, что «Уфа» не проиграет (1.50). Да, матч для башкортостанцев гостевой, но «Урал» последний раз побеждал дома еще в сентябре прошлого года, и не факт, что наконец прервет серию неудач.

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Что удивительно, в матче высока вероятность пенальти и удаления. На 11-метровый можно поставить за 2.35, а на красную карточку — за 2.95.

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Если наверху таблицы «Динамо» и ЦСКА проведут суперважный матч в борьбе за чемпионство и медали, то внизу состоится не менее ответственная и напряженная встреча. Проигравший в противостоянии «Уфы» и «Урала» сможет расслабиться и начать паковать чемоданы. Особенно это касается уральцев, которые уступают сопернику перед очной встречей один балл.

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Определить фаворита в этой игре чрезвычайно сложно. «Уфа», например, не так давно победила «Крылья Советов» (2:1), сыграла вничью с ЦСКА и «Краснодаром» (оба матча завершились 1:1), только во втором тайме пропустила и проиграла «Зениту». Но и «Урал» смотрелся не сильно хуже против примерно тех же команд, пусть и набрал меньше очков.

Проблема команды Игоря Шалимова в том, что она забыла, как забивать. В 25 матчах «Урал» оформил всего 16 голов, а ее лучший бомбардир — Эрик Бикфалви с пятью мячами. Если румына успешно закроют, то кто вообще готов будет поражать ворота? На то, что хозяева не забьют, можно поставить с коэффициентом 2.65.

Но и у «Уфы» есть трудности. Да, лучший бомбардир сезона Гамид Агаларов в огне и забил 16 из 23 мячей своей команды, но если у него не пойдет игра, то шансы на гол вообще упадут на дно. В таком случае голов может вообще не случиться.

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Уфа»

Парадокс в том, что ничья не устроит ни ту ни другую команду. Кто сорвется первым и бросится в атаку — вопрос сложный. Наверное, «Урал», который сыграет дома и больше будет заточен на победу из-за отставания от конкурента, будет управлять игрой. Получится ли у хозяев добиться успеха в позиционной игре? Вряд ли. Скорее находящаяся в чуть лучшей форме «Уфа» накажет соперника на контратаке и решит вопрос с сохранением места в РПЛ на будущий сезон.

Рекомендуемая ставка: победа «Уфы» с форой (0) за 2.04.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Динамо
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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Крылья Советов

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Краснодар

 6
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Локомотив

 6
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Горан Чаушич

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