«Урал» — «Уфа»: Агаларов решит судьбу клубов в РПЛ
В субботу, 23 апреля 2022 года, в Екатеринбурге на стадионе Центральный состоится матч аутсайдеров чемпионата России — «Урал» примет «Уфу». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер», начало — в 14.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Уфа» 23 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ воспринимают предстоящий матч как встречу почти равных соперников: на победу «Урала» предложен коэффициент 2.70 (38% вероятности исхода), на победу «Уфы» — 3.00 (31%). Такие же цифры, как и на успех гостей, доступны для ставки на ничью.
Что касается голевых свершений в игре, то в чересчур результативный матч верить не стоит: на тотал больше двух мячей можно поставить за 2.10, а на тотал меньше двух — за 1.78.
Учитывая, что «Урал» с «Уфой» занимают последнее и 14-е места в чемпионате по забитым мячам, ожидать, что «обе команды забьют», не приходится. Но коэффициент на это событие отличный — 2.35.
А еще неплохой вариант доступен на то, что «Уфа» не проиграет (1.50). Да, матч для башкортостанцев гостевой, но «Урал» последний раз побеждал дома еще в сентябре прошлого года, и не факт, что наконец прервет серию неудач.
Что удивительно, в матче высока вероятность пенальти и удаления. На 11-метровый можно поставить за 2.35, а на красную карточку — за 2.95.
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Если наверху таблицы «Динамо» и ЦСКА проведут суперважный матч в борьбе за чемпионство и медали, то внизу состоится не менее ответственная и напряженная встреча. Проигравший в противостоянии «Уфы» и «Урала» сможет расслабиться и начать паковать чемоданы. Особенно это касается уральцев, которые уступают сопернику перед очной встречей один балл.
Определить фаворита в этой игре чрезвычайно сложно. «Уфа», например, не так давно победила «Крылья Советов» (2:1), сыграла вничью с ЦСКА и «Краснодаром» (оба матча завершились 1:1), только во втором тайме пропустила и проиграла «Зениту». Но и «Урал» смотрелся не сильно хуже против примерно тех же команд, пусть и набрал меньше очков.
Проблема команды Игоря Шалимова в том, что она забыла, как забивать. В 25 матчах «Урал» оформил всего 16 голов, а ее лучший бомбардир — Эрик Бикфалви с пятью мячами. Если румына успешно закроют, то кто вообще готов будет поражать ворота? На то, что хозяева не забьют, можно поставить с коэффициентом 2.65.
Но и у «Уфы» есть трудности. Да, лучший бомбардир сезона Гамид Агаларов в огне и забил 16 из 23 мячей своей команды, но если у него не пойдет игра, то шансы на гол вообще упадут на дно. В таком случае голов может вообще не случиться.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Уфа»
Парадокс в том, что ничья не устроит ни ту ни другую команду. Кто сорвется первым и бросится в атаку — вопрос сложный. Наверное, «Урал», который сыграет дома и больше будет заточен на победу из-за отставания от конкурента, будет управлять игрой. Получится ли у хозяев добиться успеха в позиционной игре? Вряд ли. Скорее находящаяся в чуть лучшей форме «Уфа» накажет соперника на контратаке и решит вопрос с сохранением места в РПЛ на будущий сезон.
Рекомендуемая ставка: победа «Уфы» с форой (0) за 2.04.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0