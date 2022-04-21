У уфимцев больше шансов сохранить прописку в турнире.

В субботу, 23 апреля 2022 года, в Екатеринбурге на стадионе Центральный состоится матч аутсайдеров чемпионата России — «Урал» примет «Уфу». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер», начало — в 14.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Уфа» 23 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ воспринимают предстоящий матч как встречу почти равных соперников: на победу «Урала» предложен коэффициент 2.70 (38% вероятности исхода), на победу «Уфы» — 3.00 (31%). Такие же цифры, как и на успех гостей, доступны для ставки на ничью.

Что касается голевых свершений в игре, то в чересчур результативный матч верить не стоит: на тотал больше двух мячей можно поставить за 2.10, а на тотал меньше двух — за 1.78.

Учитывая, что «Урал» с «Уфой» занимают последнее и 14-е места в чемпионате по забитым мячам, ожидать, что «обе команды забьют», не приходится. Но коэффициент на это событие отличный — 2.35.

А еще неплохой вариант доступен на то, что «Уфа» не проиграет (1.50). Да, матч для башкортостанцев гостевой, но «Урал» последний раз побеждал дома еще в сентябре прошлого года, и не факт, что наконец прервет серию неудач.

Что удивительно, в матче высока вероятность пенальти и удаления. На 11-метровый можно поставить за 2.35, а на красную карточку — за 2.95.

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Если наверху таблицы «Динамо» и ЦСКА проведут суперважный матч в борьбе за чемпионство и медали, то внизу состоится не менее ответственная и напряженная встреча. Проигравший в противостоянии «Уфы» и «Урала» сможет расслабиться и начать паковать чемоданы. Особенно это касается уральцев, которые уступают сопернику перед очной встречей один балл.

Определить фаворита в этой игре чрезвычайно сложно. «Уфа», например, не так давно победила «Крылья Советов» (2:1), сыграла вничью с ЦСКА и «Краснодаром» (оба матча завершились 1:1), только во втором тайме пропустила и проиграла «Зениту». Но и «Урал» смотрелся не сильно хуже против примерно тех же команд, пусть и набрал меньше очков.

Проблема команды Игоря Шалимова в том, что она забыла, как забивать. В 25 матчах «Урал» оформил всего 16 голов, а ее лучший бомбардир — Эрик Бикфалви с пятью мячами. Если румына успешно закроют, то кто вообще готов будет поражать ворота? На то, что хозяева не забьют, можно поставить с коэффициентом 2.65.

Но и у «Уфы» есть трудности. Да, лучший бомбардир сезона Гамид Агаларов в огне и забил 16 из 23 мячей своей команды, но если у него не пойдет игра, то шансы на гол вообще упадут на дно. В таком случае голов может вообще не случиться.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Уфа»

Парадокс в том, что ничья не устроит ни ту ни другую команду. Кто сорвется первым и бросится в атаку — вопрос сложный. Наверное, «Урал», который сыграет дома и больше будет заточен на победу из-за отставания от конкурента, будет управлять игрой. Получится ли у хозяев добиться успеха в позиционной игре? Вряд ли. Скорее находящаяся в чуть лучшей форме «Уфа» накажет соперника на контратаке и решит вопрос с сохранением места в РПЛ на будущий сезон.

Рекомендуемая ставка: победа «Уфы» с форой (0) за 2.04.