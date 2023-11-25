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Сегодня, 08:15

«Зенит» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 25 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи» 25 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Иван Сергеев.
Фото Global Look Press

25 ноября в Санкт-Петербурге состоится матч 16-го тура, в котором «Зенит» проэкзаменует «Сочи». Встреча северян и южан пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 15.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» начнется в 15.00 мск. Также игра будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 15:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи

В этом матче нет неожиданности: «Зенит» — фаворит. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 1.34, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.35 (19%), успех «Сочи» — за 9.50 (6%).

Эксперты не верят, что гости увезут из Санкт-Петербурга даже одно очко. Вариант «ничья или победа «Сочи» идет за 3.46.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.07. Есть и другие условия: например, ТБ 3.5 за 2.89 и ТМ 3.5 — за 1.40.

Пари на обмен голами можно оформить за 2.21. Противоположный результат — за 1.66.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Сочи»

«Зенит» в первом круге показал всего восьмой результат по набранным очкам в домашних матчах, но вряд ли это помешает команде Сергея Семака разгромить «Сочи». Южане ахово выступают на выезде — в восьми матчах у них семь поражений и одна победа. Причем больше половины неудач оказались с разницей минимум в два мяча. Учитывая, что дома питерцы обычно играют куражно, стоит ждать от них крупного успеха.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.98.

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ФК Зенит
ФК Сочи
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ЦСКА — «Динамо»: дерби останется за хозяевами?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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