«Зенит» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 25 ноября 2023 года
25 ноября в Санкт-Петербурге состоится матч 16-го тура, в котором «Зенит» проэкзаменует «Сочи». Встреча северян и южан пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 15.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» начнется в 15.00 мск. Также игра будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
В этом матче нет неожиданности: «Зенит» — фаворит. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 1.34, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.35 (19%), успех «Сочи» — за 9.50 (6%).
Эксперты не верят, что гости увезут из Санкт-Петербурга даже одно очко. Вариант «ничья или победа «Сочи» идет за 3.46.
Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.07. Есть и другие условия: например, ТБ 3.5 за 2.89 и ТМ 3.5 — за 1.40.
Пари на обмен голами можно оформить за 2.21. Противоположный результат — за 1.66.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Сочи»
«Зенит» в первом круге показал всего восьмой результат по набранным очкам в домашних матчах, но вряд ли это помешает команде Сергея Семака разгромить «Сочи». Южане ахово выступают на выезде — в восьми матчах у них семь поражений и одна победа. Причем больше половины неудач оказались с разницей минимум в два мяча. Учитывая, что дома питерцы обычно играют куражно, стоит ждать от них крупного успеха.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3