25 ноября в Санкт-Петербурге состоится матч 16-го тура, в котором «Зенит» проэкзаменует «Сочи». Встреча северян и южан пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 15.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» начнется в 15.00 мск. Также игра будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

В этом матче нет неожиданности: «Зенит» — фаворит. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 1.34, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.35 (19%), успех «Сочи» — за 9.50 (6%).

Эксперты не верят, что гости увезут из Санкт-Петербурга даже одно очко. Вариант «ничья или победа «Сочи» идет за 3.46.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.07. Есть и другие условия: например, ТБ 3.5 за 2.89 и ТМ 3.5 — за 1.40.

Пари на обмен голами можно оформить за 2.21. Противоположный результат — за 1.66.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Сочи»

«Зенит» в первом круге показал всего восьмой результат по набранным очкам в домашних матчах, но вряд ли это помешает команде Сергея Семака разгромить «Сочи». Южане ахово выступают на выезде — в восьми матчах у них семь поражений и одна победа. Причем больше половины неудач оказались с разницей минимум в два мяча. Учитывая, что дома питерцы обычно играют куражно, стоит ждать от них крупного успеха.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.98.

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