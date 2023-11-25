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«Крылья Советов» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 25 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 25 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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25 ноября в 16-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдет в Самаре на одноименной арене и начнется в 13.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv, на телеканале «Матч! Премьер» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 12.55 мск. Главный арбитр — Василий Казарцев.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Крылья» фаворитом матча. На их победу можно поставить за 2.46, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.67 (23%), успех «Локомотива» — за 2.77 (36%).

Вариант, при котором гости не проиграют, оценен котировкой 1.59. В последний раз железнодорожники уступили в Самаре в 2011-м.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.

Гави (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» уступила на «Кампо де Вальекас» дважды подряд. Без Тер Штегена и Гави справиться с «Райо» будет еще труднее

Условие, при котором отличатся обе команды, предложено за 1.62. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.29.

Считаете, что гости проведут результативный матч? ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.29.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Зенит» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 25 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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