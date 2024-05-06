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«Урал» — «Балтика»: команда Игнашевича — фаворит в борьбе за выживание

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Балтика» 6 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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6 мая сражающиеся за выживание «Урал» и «Балтика» сойдутся в 27-м туре РПЛ. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучит в 15.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 15:45. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Балтика

Аналитики букмекерской компании Winline считают шансы хозяев более предпочтительными: поставить на них можно с коэффициентом 2.49, что приблизительно 39% вероятности. Выигрыш коллектива из Калининграда доступен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за чуть большие 3.30 (29%).

Рынок на непоражение гостей предложен за 1.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 — за 5.40;

• 1:0 в пользу хозяев — за 5.80;

• победа гостей 1:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.40, ТМ 2.5 — за 1.53.

Рынок на обмен результативными ударами идет за 2.01, коэффициент на обратный вариант — 1.77.

Вильмар Барриос (&laquo;Зенит&raquo;). У «Зенита» два сухих поражения подряд. Но «Факел» выглядит еще хуже

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Балтика»

Команды участвуют в борьбе за выживание: калининградцы идут 14-ми и лишь на одно очко опережают екатеринбуржцев. «Балтика» неплохо выступает в последнее время — в предыдущих шести турах РПЛ оформила четыре победы, в том числе обыграв ЦСКА (3:1). А перед «Уралом» подопечные Сергея Игнашевича еще и разделались с «Ростовом» в Кубке России (1:0). Хозяева предстоящего матча не обладают такой эффективностью — выиграли лишь раз в предыдущих шести встречах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.08.

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
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Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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