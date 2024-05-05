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«Нижний Новгород» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» 5 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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5 мая «Спартак» отправится на выезд в Нижний Новгород, где в матче 27-го тура РПЛ встретится с одноименной командой. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 19.00 по московскому времени. Рассудит соперников бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Прямую трансляцию с 18.50 мск покажут сайт Winline и matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Спартак

Аналитики букмекерской компании Winline посчитали шансы москвичей более предпочтительными: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.08, что примерно 48% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 3.35 (28%), ничья идет за чуть большие 3.85 (24%).

У «Нижнего Новгорода» шесть подряд поражений в РПЛ: поставить на то, что они хотя бы не проиграют в предстоящем матче, можно с коэффициентом 1.79.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры говорят о превосходстве красно-белых:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:1 — за 7.20;

• 1:2 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

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Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.69, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.13.

Комбинированная опция на тотал больше 2.5 гола и «обе забьют» доступна за 2.01.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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