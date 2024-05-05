5 мая «Спартак» отправится на выезд в Нижний Новгород, где в матче 27-го тура РПЛ встретится с одноименной командой. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 19.00 по московскому времени. Рассудит соперников бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Прямую трансляцию с 18.50 мск покажут сайт Winline и matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Winline посчитали шансы москвичей более предпочтительными: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.08, что примерно 48% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 3.35 (28%), ничья идет за чуть большие 3.85 (24%).

У «Нижнего Новгорода» шесть подряд поражений в РПЛ: поставить на то, что они хотя бы не проиграют в предстоящем матче, можно с коэффициентом 1.79.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры говорят о превосходстве красно-белых:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:1 — за 7.20;

• 1:2 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.69, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.13.

Комбинированная опция на тотал больше 2.5 гола и «обе забьют» доступна за 2.01.

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