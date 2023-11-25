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ЦСКА — «Динамо»: дерби останется за хозяевами?

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 25 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Официальный телеграм-канал ЦСКА

В 16-м туре чемпионата России пройдет московское дерби между ЦСКА и «Динамо». Игра состоится 25 ноября на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени. В прямом эфире посмотреть матч можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Картинка появится 16.30 мск. Главным арбитром встречи выступит Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назначили фаворитом ЦСКА. Победа армейцев доступна за 2.20, что примерно 45% вероятности исхода. Успех «Динамо» идет за 3.17 (31%), ничья оценена в 3.71 (24%).

Бело-голубые не выигрывают в гостях с 3 сентября, но при этом три последних матча завершили вничью. Вариант Х2 можно оформить за 1.73.

Если в этой встрече будет забито три и более мяча, сыграет пари за 1.76. Если этого не произойдет, тогда зайдет ставка за 2.10.

Верите, что отличатся обе команды? Да — 1.64, нет — 2.24.

Наиболее вероятные результаты такие:

  • ничья 1:1 — 6.40;

  • 2:1 на ЦСКА — 8.50;

  • 1:0 и 0:0 — за 9.25.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»

«Динамо» в этом сезоне показывает удивительно низкие результаты в гостях: с учетом Кубка России на счету бело-голубых всего две победы в 11 встречах при двух поражениях. А вот ЦСКА дома вполне хорош — победил четыре раза подряд. Также армейцы дважды в трех предыдущих очных матчах на своем поле справились с динамовцами. Вероятность победы хозяев довольно высока, при этом стоит подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.62.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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 7
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 12 1 3
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