Салах забил «Сити» в четырех матчах подряд. Его противостояние с Холанном станет украшением главного матча АПЛ
25 ноября в Англии состоится захватывающий матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Команды Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа сойдутся на стадионе «Этихад» в 13-м туре АПЛ, стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени. В России игра показана не будет. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 25 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Сити» фаворитом предстоящего матча. Победа «горожан» оценена коэффициентом 1.75, это около 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), так же, как и успех «Ливерпуля».
Верите, что Клопп остановит Пепа? Вариант Х2 оценен в 2.10.
Эксперты уверены, что командам по силам забить трижды: ТБ 2.5 идет за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50.
Условие «обе забьют» также выставлено в линии за невысокие 1.50. Соперники обменялись голами в восьми из девяти последних очных матчей.
Если «Ливерпуль» дважды поразит ворота противника, сыграет котировка 2.75. Напомним, что «Челси» удалось это сделать аж четырежды.
А вот на два и более гола «Сити» коэффициент не запредельный — 1.60.
Кстати, в этом матче друг против друга выйдут игроки, которые классно владеют мячом и телом, поэтому стоит присмотреться к ставке на ТБ 17.5 обводки за 1.85.
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 13-го тура АПЛ 25 ноября 2023 года
Матч между «Сити» и «Ливерпулем» состоится очень вовремя. Мало того что эта вывеска горяча сама по себе вне зависимости от обстоятельств, в этот раз она раскалена турнирным положением команд — они занимают первую и вторую строчки с разницей в одно очко. Получается, в случае победы коллектив Юргена Клоппа впервые за очень долгое время возглавит таблицу.
Единственной проблемой для соперников станет тот факт, что игра состоится сразу после паузы на матчи сборных. Футболисты прибыли в расположение своих клубов в разном эмоциональном и физическом состоянии, а кто-то вообще вернулся с травмой. В «Сити», например, до последнего не понимали, сыграет ли с «Ливерпулем» получивший небольшое повреждение во встрече с Фарерами Холанн. Но, судя по данным английских медиа, норвежец в порядке и все-таки выйдет на поле. Так же как и Эдерсон с Аке — оба восстановились после битвы с «Челси».
Правда, без потерь все же не обошлось. Для Пепа все еще недоступны де Брейне и Стоунз, а также недавно присоединившиеся к ним Ковачич, Гомес и Матеуш Нунеш. У «Ливерпуля» не будет Байчетича, Алькантары и Робертсона. Под вопросом участие Джонса, Гомеса, Гравенберха и Конате.
Что касается статистики, то «Сити» перед паузой прервал серию из пяти побед уникальной ничьей с «Челси». «Горожане» трижды вели в счете и один раз уступали, но все же разошлись миром с не самым опасным соперником. В результате на счету Холанна и компании в АПЛ девять побед при двух поражениях и ничьей, а также лучшая разница мячей — 32 (сильнейшая атака лиги) и 12 пропущенных (третий показатель). По последнему «Сити» уступает как раз «Ливерпулю», у которого в пассиве 10 голов при 27 забитых.
Также в предстоящем матче мы увидим противостояние лучших бомбардиров лиги — Холанна и Салаха. Норвежец к концу ноября забил 13 мячей и добавил к ним три ассиста, а египтянин отличился 10 раз при четырех результативных передачах. Египтянин, кстати, забил в последних четырех матчах против «Сити», половину из которых «горожане» выиграли, а другую половину — проиграли.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
Этот матч станет не только противостоянием Салаха и Холанна, но и битвой Эдерсона против Алиссона. Вратари в обеих командах играют значительную роль не только с точки зрения обороны, но и построения атак. И тот, и другой не выбивают мяч вперед, а разыгрывают его с партнерами. В итоге у Алиссона в АПЛ в среднем копится по 36.1 передачи за матч, а у Эдерсона — по 39.9.
Стоит учитывать, что в предстоящей игре партнеры будут охотнее пасовать назад во избежание потери мяча при прессинге. А это значит, что количество пасов от голкиперов должно увеличиться и преодолеть отметку в 91 на двоих.
Рекомендуемая ставка: вратари сделают 92 и более передачи за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3