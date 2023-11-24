Салах забил «Сити» в четырех матчах подряд. Его противостояние с Холанном станет украшением главного матча АПЛ

При этом норвежец только восстановился после небольшого повреждения.

25 ноября в Англии состоится захватывающий матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Команды Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа сойдутся на стадионе «Этихад» в 13-м туре АПЛ, стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени. В России игра показана не будет. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 25 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Сити» фаворитом предстоящего матча. Победа «горожан» оценена коэффициентом 1.75, это около 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), так же, как и успех «Ливерпуля».

Верите, что Клопп остановит Пепа? Вариант Х2 оценен в 2.10.

Эксперты уверены, что командам по силам забить трижды: ТБ 2.5 идет за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50.

Условие «обе забьют» также выставлено в линии за невысокие 1.50. Соперники обменялись голами в восьми из девяти последних очных матчей.

Если «Ливерпуль» дважды поразит ворота противника, сыграет котировка 2.75. Напомним, что «Челси» удалось это сделать аж четырежды.

А вот на два и более гола «Сити» коэффициент не запредельный — 1.60.

Кстати, в этом матче друг против друга выйдут игроки, которые классно владеют мячом и телом, поэтому стоит присмотреться к ставке на ТБ 17.5 обводки за 1.85.

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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 13-го тура АПЛ 25 ноября 2023 года

Матч между «Сити» и «Ливерпулем» состоится очень вовремя. Мало того что эта вывеска горяча сама по себе вне зависимости от обстоятельств, в этот раз она раскалена турнирным положением команд — они занимают первую и вторую строчки с разницей в одно очко. Получается, в случае победы коллектив Юргена Клоппа впервые за очень долгое время возглавит таблицу.

Единственной проблемой для соперников станет тот факт, что игра состоится сразу после паузы на матчи сборных. Футболисты прибыли в расположение своих клубов в разном эмоциональном и физическом состоянии, а кто-то вообще вернулся с травмой. В «Сити», например, до последнего не понимали, сыграет ли с «Ливерпулем» получивший небольшое повреждение во встрече с Фарерами Холанн. Но, судя по данным английских медиа, норвежец в порядке и все-таки выйдет на поле. Так же как и Эдерсон с Аке — оба восстановились после битвы с «Челси».

Правда, без потерь все же не обошлось. Для Пепа все еще недоступны де Брейне и Стоунз, а также недавно присоединившиеся к ним Ковачич, Гомес и Матеуш Нунеш. У «Ливерпуля» не будет Байчетича, Алькантары и Робертсона. Под вопросом участие Джонса, Гомеса, Гравенберха и Конате.

Что касается статистики, то «Сити» перед паузой прервал серию из пяти побед уникальной ничьей с «Челси». «Горожане» трижды вели в счете и один раз уступали, но все же разошлись миром с не самым опасным соперником. В результате на счету Холанна и компании в АПЛ девять побед при двух поражениях и ничьей, а также лучшая разница мячей — 32 (сильнейшая атака лиги) и 12 пропущенных (третий показатель). По последнему «Сити» уступает как раз «Ливерпулю», у которого в пассиве 10 голов при 27 забитых.

Также в предстоящем матче мы увидим противостояние лучших бомбардиров лиги — Холанна и Салаха. Норвежец к концу ноября забил 13 мячей и добавил к ним три ассиста, а египтянин отличился 10 раз при четырех результативных передачах. Египтянин, кстати, забил в последних четырех матчах против «Сити», половину из которых «горожане» выиграли, а другую половину — проиграли.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Этот матч станет не только противостоянием Салаха и Холанна, но и битвой Эдерсона против Алиссона. Вратари в обеих командах играют значительную роль не только с точки зрения обороны, но и построения атак. И тот, и другой не выбивают мяч вперед, а разыгрывают его с партнерами. В итоге у Алиссона в АПЛ в среднем копится по 36.1 передачи за матч, а у Эдерсона — по 39.9.

Стоит учитывать, что в предстоящей игре партнеры будут охотнее пасовать назад во избежание потери мяча при прессинге. А это значит, что количество пасов от голкиперов должно увеличиться и преодолеть отметку в 91 на двоих.

Рекомендуемая ставка: вратари сделают 92 и более передачи за 1.85.

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