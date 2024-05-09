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Феномен «Реала» в Лиге чемпионов невозможно описать словами. Эту магию можно только почувствовать

«Реал» обыграл «Баварию» благодаря дублю Хоселу и вышел в финал ЛЧ
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Фото Reuters
Мадридский клуб опять сделал невероятное.
Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Бавария

Попробуем подобрать подходящие слова о произошедшем в полуфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». Уверенности в их существовании нет, слишком сложно уложить в голове, как они это делают из раза в раз. А уж про описание и говорить нечего.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; празднуют победу над &laquo;Баварией&raquo; в полуфинале Лиги чемпионов. Реальность 2.0: в футбол играют 22 человека, а побеждает всегда Мадрид. Он — в финале Лиги чемпионов!

Ладно бы речь шла о любой другой команде мира, но тут снова Мадрид. Мадрид, который был нещадно покусан «Лейпцигом» в 1/8 финала. Мадрид, который в ответке с «Ман Сити», со слов Анчелотти, боролся за выживание, а не играл. Мадрид, который проигрывал к 88-й минуте второго матча с «Баварией», но снова совершил чудо.

Гвардиола пару лет назад сказал: «Выиграть АПЛ намного сложнее, чем Лигу чемпионов». Тезис спорный. Непонятно, на что опираться при сравнении двух турниров запредельного уровня, которые проводятся в разных форматах. В случае же с «Реалом» и думать нечего — ему гораздо легче взять очередную ЛЧ, а не чемпионат.

Просто в играх главного европейского соревнования в мадридских футболистах что-то просыпается. Кто-то называет это магией, и спорить с каждым годом становится все труднее. Как объяснить дубль Родриго в добавленное время в полуфинале сезона-2021/22? А два гола вышедшего на 81-й минуте Хоселу? Хоселу, который всю карьеру проболтался в испанских середняках, ненадолго отъезжая в такие же по статусу команды Германии и Англии. Его арендовали в расчете временно прикрыть дыру, возникшую от внезапного ухода Бензема. Прикрыли так прикрыли.

Фото Reuters

А что насчет ошибки Нойера? Легендарный вратарь весь матч божил и отбивал удары любой сложности, как вдруг выпустил из рук простой мяч после даже не выстрела, а невнятного «плевка» Винисиуса. Есть какое-то рациональное обоснование такому косяку в самый ответственный момент одного из лучших вратарей в истории?

Великие футбольные клубы часто продвигают тему с ДНК. Есть ставшее мемом ДНК «Барселоны». «Ливерпуль» тоже любит ее приплести, когда разговор заходит о сменщике Клоппа. Аллегри недавно сказал, что у «Ювентуса» «уникальная ДНК». Так вот ДНК «Реала» заключается в победах. Особенно в Лиге чемпионов. И неважно, как они добыты. Счет на табло для истории всегда будет превалировать над содержанием. А «Реал» — клуб, который эту историю пишет.

Смесь нечеловеческого характера, страсти и вечно высокого уровня исполнителей. Вот что делает «Реал» «Реалом». Каждый, кто по-настоящему хочет играть в Мадриде и надевает футболку клуба, становится втрое крепче — как ментально, так и физически. Это так по-королевски. Знаете, в Испании много команд с приставкой «Реал», но ни одна даже на тысячную процента не соответствует ей так, как столичная. Короли не только Испании, а всей Европы.

Карло Анчелотти. Скрытая сила «Реала» — запасные. Анчелотти максимально эффективно использует всю обойму

Все-таки правильных слов не подобрать, их просто нет. Порой они и не нужны. Незачем укладывать в буквы сильнейшие эмоции, можно ведь почувствовать, и все станет ясно. А не чувствовать такое нельзя, кем бы вы ни были. 1 июня «Реал» выйдет на свой 18-й финал Лиги чемпионов. Проигрывать в них Мадрид не умеет уже 40 с лишним лет. И учиться, кажется, не планирует.

Футбол
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ФК Бавария
ФК Реал
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