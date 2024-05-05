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Сегодня, 14:20

«Пари НН» и Нижегородский женский кризисный центр помогут пострадавшим от домашнего насилия

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Роза «Пари НН».

5 мая футболисты «Пари НН» выйдут на поле перед стартом домашнего матча РПЛ со «Спартаком» в форме, расшитой подопечными Нижегородского женского кризисного центра. Каждый цветок, изображенный на игровых футболках, символизирует реальную историю женщин, пострадавших от домашнего насилия. Слоган проекта: «Крепкая семья — непобедимая команда».

Нижегородский женский кризисный центр оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь людям, столкнувшимся с насилием и жестоким обращением, и предоставляет жилье для женщин и детей, которые подвергаются преследованию. Специалисты работают с пострадавшими, а также с родителями, склонными к агрессии в воспитании детей.

«Трансляция футбольных матчей и домашнее насилие — не два отдельных понятия, и, к сожалению, между ними есть связь. По данным исследователей, уровень агрессии после футбольного матча увеличивается на 8,5%. В то же время адреналин и накопленные эмоции необязательно приносить домой, причиняя боль близким, — и тут спорт легко может быть нашим другом. Мы рады, что наша нижегородская футбольная команда может стать рупором, через который будут услышаны истории наших подопечных, ведь так мы можем менять негласные правила игры. Мы всегда говорим, что мы гораздо сильнее, когда вместе», — заявила основатель и руководитель НЖКЦ Анастасия Ермолаева.

«Мы очень рады, что у нас есть возможность делать социально значимые проекты в родном регионе. С помощью совместной акции с НЖКЦ мы хотим напомнить всем, что только в спорте агрессия может быть обоснована, а семья — это место для мира и поддержки», — высказалась заместитель генерального директора «Пари НН» по коммуникациям и проектной деятельности Александра Ильина.

НЖКЦ и PARI подготовили совместный мерч, часть средств от продажи которого пойдет пострадавшим от домашнего насилия. 5 мая на стадионе «Нижний Новгород» на матче «Пари НН» — «Спартак» можно будет приобрести цветочные футболки, шарфы и сумки-шопперы из совместной коллекции «Пари НН», PARI и НЖКЦ и помочь тем, кто нуждается в заботе. Средства от продажи этой коллекции пойдут на содержание безопасной квартиры, где проживают подопечные фонда.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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«Нижний Новгород» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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