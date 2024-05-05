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Рублев поборол неуверенность и проводит лучший турнир в сезоне. Трофей Мадрида просится к нему в руки

Прогноз на матч ATP Мадрид Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев 5 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

5 мая в Мадриде состоится финал «мастерса», в котором российский теннисист Андрей Рублев сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире в России ее можно посмотреть на сайте букмекерской компании Winline. Счет личного противостояния — 4-1 в пользу Рублева.

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Он же считается абсолютным фаворитом титульного матча. На победу Андрея в БК Winline можно поставить с коэффициентом 1.38, что примерно 72% вероятности исхода. Триумф Феликса доступен за 3.25 (28%).

Если Рублев выиграет с разницей в четыре и более гейма, сыграет пари за 2.02. Ф1 (+3.5) котируется за 1.79.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.90, ТМ 22.5 — за 1.99.

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Эксперты не слишком верят в то, что Оже выиграет даже один сет — это условие выставлено в линии за 1.74. При этом счет 2:0 в пользу Андрея за 2.04 — наиболее вероятный.

Триумф российского теннисиста в первом сете и в матче предложен за 1.62. Такой же вариант в пользу канадца оценен в 3.95.

Прогноз и ставка на матч Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев

«Подача меня очень часто спасала. Но самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен — не сказал ни слова. Даже когда проигрывал», — заявил после победы над Алькарасом в четвертьфинале Рублев. Позднее после выхода в финал он повторил, что ментальное состояние в Мадриде сделало его сильнее и позволило пройти так далеко.

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Андрей действительно прекрасен в столице Испании практически во всем. Он классно подает, блестяще атакует и почти не позволяет эмоциям прорваться наружу. Благодаря этому он довольно легко добрался до решающей встречи, хотя ему противостояли не самые простые ребята.

Теперь он сыграет за второй титул на «мастерсе», а противостоять ему будет Оже-Альяссим, которому прилично повезло — трое из шести его соперников снялись с матчей, причем Синнер сделал это еще до выхода на корт. В результате канадец затратил меньше сил, чем Рублев, но это вряд ли сильно поможет ему в финале. Андрей, который ведет в личном противостоянии 4-1, находится в феноменальной форме. А учитывая его положительный опыт финалов на турнирах данной категории, он получит еще большее преимущество.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (-2.5) гейма за 1.66.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
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8
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9
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10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
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 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
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