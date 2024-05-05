Рублев поборол неуверенность и проводит лучший турнир в сезоне. Трофей Мадрида просится к нему в руки
5 мая в Мадриде состоится финал «мастерса», в котором российский теннисист Андрей Рублев сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире в России ее можно посмотреть на сайте букмекерской компании Winline. Счет личного противостояния — 4-1 в пользу Рублева.
Он же считается абсолютным фаворитом титульного матча. На победу Андрея в БК Winline можно поставить с коэффициентом 1.38, что примерно 72% вероятности исхода. Триумф Феликса доступен за 3.25 (28%).
Если Рублев выиграет с разницей в четыре и более гейма, сыграет пари за 2.02. Ф1 (+3.5) котируется за 1.79.
Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.90, ТМ 22.5 — за 1.99.
Эксперты не слишком верят в то, что Оже выиграет даже один сет — это условие выставлено в линии за 1.74. При этом счет 2:0 в пользу Андрея за 2.04 — наиболее вероятный.
Триумф российского теннисиста в первом сете и в матче предложен за 1.62. Такой же вариант в пользу канадца оценен в 3.95.
Прогноз и ставка на матч Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев
«Подача меня очень часто спасала. Но самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен — не сказал ни слова. Даже когда проигрывал», — заявил после победы над Алькарасом в четвертьфинале Рублев. Позднее после выхода в финал он повторил, что ментальное состояние в Мадриде сделало его сильнее и позволило пройти так далеко.
Андрей действительно прекрасен в столице Испании практически во всем. Он классно подает, блестяще атакует и почти не позволяет эмоциям прорваться наружу. Благодаря этому он довольно легко добрался до решающей встречи, хотя ему противостояли не самые простые ребята.
Теперь он сыграет за второй титул на «мастерсе», а противостоять ему будет Оже-Альяссим, которому прилично повезло — трое из шести его соперников снялись с матчей, причем Синнер сделал это еще до выхода на корт. В результате канадец затратил меньше сил, чем Рублев, но это вряд ли сильно поможет ему в финале. Андрей, который ведет в личном противостоянии 4-1, находится в феноменальной форме. А учитывая его положительный опыт финалов на турнирах данной категории, он получит еще большее преимущество.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (-2.5) гейма за 1.66.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3