«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2022 года
Чемпион последних четырех сезонов РПЛ «Зенит» неожиданно потерял очки в первом туре нового розыгрыша, сыграв вничью с «Химками» (1:1). Теперь команде Сергея Семака будут противостоять «Крылья Советов». Игра на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 мск, главный арбитр матча — Артем Чистяков. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безусловным фаворитом встречи: коэффициент на победу сине-бело-голубых — 1.41, примерно 69%. Успех «Крыльев» оценен в 7.50 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 5.20 (19%).
Ставка в 1000 рублей на «Зенит» в случае его выигрыша принесет 1410 рублей.
Кажется, у гостей вообще нет шансов. Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча — победы хозяев:
• успех 2:0 идет за 7.10;
• 1:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 8.00.
«Крылья» — самая результативная команда первого тура РПЛ: команда Игоря Осинькина отгрузила «Оренбургу» четыре мяча (4:2). Индивидуальный тотал самарцев больше 1.5 гола на предстоящий матч предложен с коэффициентом 3.90, ИТМ2 (1.5) идет за 1.26.
«Зенит» расщедрился только на один забитый мяч в игре с «Химками». Взять ИТБ1 (1.5) можно за 1.46, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.
Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.36.
Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.82, обратную ставку можно сделать за 2.00.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года
«Зенит» убедительно провел предсезонку, но слабо сыграл в первом туре РПЛ: «Химки» нанесли больше ударов и заработали больше очков xG (1.08 против 0.43). «Крылья» — одна из самых прогрессирующих команд лиги: в первом туре они разделались с «Оренбургом», но перед игрой с чемпионом потеряли Сергея Пиняева. У одного из главных талантов России возникли проблемы с легкими.
Команда Сергея Семака находится не в лучшей форме, «Крылья» же достаточно хороши. Самарцы точно навяжут борьбу фавориту, об этом говорят и результаты прошлого сезона: дома «Зенит» выиграл 2:1, а на выезде сыграл вничью 1:1.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1