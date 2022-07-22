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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев («Зенит»).
Фото Global Look Press

Чемпион последних четырех сезонов РПЛ «Зенит» неожиданно потерял очки в первом туре нового розыгрыша, сыграв вничью с «Химками» (1:1). Теперь команде Сергея Семака будут противостоять «Крылья Советов». Игра на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 мск, главный арбитр матча — Артем Чистяков. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
22 июл, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безусловным фаворитом встречи: коэффициент на победу сине-бело-голубых — 1.41, примерно 69%. Успех «Крыльев» оценен в 7.50 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 5.20 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «Зенит» в случае его выигрыша принесет 1410 рублей.

Кажется, у гостей вообще нет шансов. Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча — победы хозяев:

• успех 2:0 идет за 7.10;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.00.

«Крылья» — самая результативная команда первого тура РПЛ: команда Игоря Осинькина отгрузила «Оренбургу» четыре мяча (4:2). Индивидуальный тотал самарцев больше 1.5 гола на предстоящий матч предложен с коэффициентом 3.90, ИТМ2 (1.5) идет за 1.26.

«Зенит» расщедрился только на один забитый мяч в игре с «Химками». Взять ИТБ1 (1.5) можно за 1.46, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.36.

Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.82, обратную ставку можно сделать за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года

«Зенит» убедительно провел предсезонку, но слабо сыграл в первом туре РПЛ: «Химки» нанесли больше ударов и заработали больше очков xG (1.08 против 0.43). «Крылья» — одна из самых прогрессирующих команд лиги: в первом туре они разделались с «Оренбургом», но перед игрой с чемпионом потеряли Сергея Пиняева. У одного из главных талантов России возникли проблемы с легкими.

Команда Сергея Семака находится не в лучшей форме, «Крылья» же достаточно хороши. Самарцы точно навяжут борьбу фавориту, об этом говорят и результаты прошлого сезона: дома «Зенит» выиграл 2:1, а на выезде сыграл вничью 1:1.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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