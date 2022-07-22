Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года

Чемпион последних четырех сезонов РПЛ «Зенит» неожиданно потерял очки в первом туре нового розыгрыша, сыграв вничью с «Химками» (1:1). Теперь команде Сергея Семака будут противостоять «Крылья Советов». Игра на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 мск, главный арбитр матча — Артем Чистяков. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безусловным фаворитом встречи: коэффициент на победу сине-бело-голубых — 1.41, примерно 69%. Успех «Крыльев» оценен в 7.50 (12%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 5.20 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «Зенит» в случае его выигрыша принесет 1410 рублей.

Кажется, у гостей вообще нет шансов. Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча — победы хозяев:

• успех 2:0 идет за 7.10;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.00.

«Крылья» — самая результативная команда первого тура РПЛ: команда Игоря Осинькина отгрузила «Оренбургу» четыре мяча (4:2). Индивидуальный тотал самарцев больше 1.5 гола на предстоящий матч предложен с коэффициентом 3.90, ИТМ2 (1.5) идет за 1.26.

«Зенит» расщедрился только на один забитый мяч в игре с «Химками». Взять ИТБ1 (1.5) можно за 1.46, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.36.

Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.82, обратную ставку можно сделать за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года

«Зенит» убедительно провел предсезонку, но слабо сыграл в первом туре РПЛ: «Химки» нанесли больше ударов и заработали больше очков xG (1.08 против 0.43). «Крылья» — одна из самых прогрессирующих команд лиги: в первом туре они разделались с «Оренбургом», но перед игрой с чемпионом потеряли Сергея Пиняева. У одного из главных талантов России возникли проблемы с легкими.

Команда Сергея Семака находится не в лучшей форме, «Крылья» же достаточно хороши. Самарцы точно навяжут борьбу фавориту, об этом говорят и результаты прошлого сезона: дома «Зенит» выиграл 2:1, а на выезде сыграл вничью 1:1.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.74.