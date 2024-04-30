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Сегодня, 07:32

«Даллас» победил «Вегас» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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«Даллас» на выезде победил «Вегас» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:2.

У гостей голы забили Евгений Дадонов, Тай Делландреа, Роопе Хинтц и Уайатт Джонстон. У гостей шайбы забросили Джек Айкел и Майк Амадио. Одной голевой передачей отметился Иван Барбашев.

«Даллас» сравнял счет в серии: 2-2. Пятый матч пройдет в Далласе 1 мая. Победитель этой серии встретится с победителем в паре «Виннипег» — «Колорадо» (1-3).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Вегас» — «Даллас» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Амадио — 1 (Макнэбб, Хауден), 14:25 — 1:0. Дадонов — 1 (Сутер), 17:52 — 1:1. Айкел — 3 (Маршессо, Барбашев), 23:09 — 2:1. Джонстон — 3 (бол., Дюшен, Сегин), 29:45 — 2:2. Делландреа — 1 (Смит, Стил), 38:34 — 2:3. Хинтц — 1 (п.в.), 58:38 — 2:4.

Вратари: Томпсон (58:10 — 58:38, 59:05) — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (14+6+15) — 32 (8+17+7).

Наши: Барбашев (14.05/1/0) — Дадонов (13.52/1/+1).

30 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 333 зрителя.

Счет в серии: 2-2

Источник: НХЛ
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
10
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
3 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
2 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 3
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 3
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
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Флорида – Тампа-Бэй
 6 : 1
30.04 04:30
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 2 : 4
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