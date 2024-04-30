«Даллас» победил «Вегас» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли
«Даллас» на выезде победил «Вегас» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:2.
У гостей голы забили Евгений Дадонов, Тай Делландреа, Роопе Хинтц и Уайатт Джонстон. У гостей шайбы забросили Джек Айкел и Майк Амадио. Одной голевой передачей отметился Иван Барбашев.
«Даллас» сравнял счет в серии: 2-2. Пятый матч пройдет в Далласе 1 мая. Победитель этой серии встретится с победителем в паре «Виннипег» — «Колорадо» (1-3).
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
«Вегас» — «Даллас» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Амадио — 1 (Макнэбб, Хауден), 14:25 — 1:0. Дадонов — 1 (Сутер), 17:52 — 1:1. Айкел — 3 (Маршессо, Барбашев), 23:09 — 2:1. Джонстон — 3 (бол., Дюшен, Сегин), 29:45 — 2:2. Делландреа — 1 (Смит, Стил), 38:34 — 2:3. Хинтц — 1 (п.в.), 58:38 — 2:4.
Вратари: Томпсон (58:10 — 58:38, 59:05) — Эттингер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (14+6+15) — 32 (8+17+7).
Наши: Барбашев (14.05/1/0) — Дадонов (13.52/1/+1).
30 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 333 зрителя.
Счет в серии: 2-2
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 1
|
Даллас - Вегас
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 3
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|30.04
|02:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|6 : 1
|30.04
|04:30
|
Вегас – Даллас
|2 : 4