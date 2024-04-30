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Сегодня, 13:18

Рублев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев победил нидерландца Таллона Грикспура в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 6 минут.

Рублев за игру сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. У Грикспура — 6 эйсов и 1 двойная ошибка.

За выход в полуфинал «мастерса» Рублев сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 24) — 6:2, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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