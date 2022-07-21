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У «Спартака» ворох проблем перед матчем в Краснодаре. Абаскаль снова останется без победы?

Прогнозы и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 23 июля 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль, «Спартак».
Фото Global Look Press
Возможно, пора готовить новый спич про судейство.

Карьера Гильермо Абаскаля в России начинается тяжело, и виной тому снова внефутбольные обстоятельства. Испанец остался без побед в Суперкубке, в первом туре РПЛ и рискует продлить серию неудач в Краснодаре. Следить за приключениями тренера вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак»

Игра второго тура РПЛ пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч РПЛ 23 июля 2022 года

Не успел начаться чемпионат России, как на «Спартак» обрушились трагические события: за день до матча с «Ахматом» ушел из жизни отдавший красно-белым три года карьеры игрока и четыре года тренером Георгий Ярцев, а еще — воспитанник команды Александр Козлов. На фоне этих ужасных событий москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

Помимо этого, матч в Грозном запомнился новым судейским скандалом и очередной порцией недовольства со стороны руководства красно-белых. Они были шокированы некоторыми решениями Вячеслава Безбородова, в том числе отсутствием красной карточки для вратаря «Ахмата» Георгия Шелии, который ударил ногой Александра Соболева.

Поэтому последнюю неделю игроки и новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль готовились к матчу с «быками» в угнетенном состоянии. Наверняка оно повлияет на то, как сложится игра на юге России. Еще одна неприятность — то, каким образом спартаковцы будут добираться до Краснодара: сначала на самолете, затем на автобусе. Такой продолжительный путь по жаре — не лучший вариант.

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Считаете, что сложности в жизни красно-белых сыграют важную роль во втором туре? На победу «Спартака» аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. На ничью можно поставить за 3.70 (24%), на успех «Краснодара» — за 3.10 (32%).

Пока москвичи боролись с проблемами и негативом, «быки» спокойно тренировались и прокачивали состав. На этой неделе команду пополнил хавбек молодежной сборной Сербии Михайло Баньяц. Не факт, что он с ходу вольется в коллектив и выйдет против «Спартака» в основе, но его появление на поле со скамейки может существенно усилить игру хозяев. По крайней мере, так считает бывший тренер футболиста, который уверен в его способностях.

Прогноз от «СЭ»: «Краснодар» не проиграет за 1.68.

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1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
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 1
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Тимур Аюпов

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 1
П
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 1
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Крылья Советов

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Химки

 1
И К Ж
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Спартак

 1 0 0
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Нижний Новгород

 1 0 0
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