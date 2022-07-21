У «Спартака» ворох проблем перед матчем в Краснодаре. Абаскаль снова останется без победы?
Карьера Гильермо Абаскаля в России начинается тяжело, и виной тому снова внефутбольные обстоятельства. Испанец остался без побед в Суперкубке, в первом туре РПЛ и рискует продлить серию неудач в Краснодаре. Следить за приключениями тренера вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда состоится и где смотреть матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак»
Игра второго тура РПЛ пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.50 мск.
«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч РПЛ 23 июля 2022 года
Не успел начаться чемпионат России, как на «Спартак» обрушились трагические события: за день до матча с «Ахматом» ушел из жизни отдавший красно-белым три года карьеры игрока и четыре года тренером Георгий Ярцев, а еще — воспитанник команды Александр Козлов. На фоне этих ужасных событий москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).
Помимо этого, матч в Грозном запомнился новым судейским скандалом и очередной порцией недовольства со стороны руководства красно-белых. Они были шокированы некоторыми решениями Вячеслава Безбородова, в том числе отсутствием красной карточки для вратаря «Ахмата» Георгия Шелии, который ударил ногой Александра Соболева.
Поэтому последнюю неделю игроки и новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль готовились к матчу с «быками» в угнетенном состоянии. Наверняка оно повлияет на то, как сложится игра на юге России. Еще одна неприятность — то, каким образом спартаковцы будут добираться до Краснодара: сначала на самолете, затем на автобусе. Такой продолжительный путь по жаре — не лучший вариант.
Считаете, что сложности в жизни красно-белых сыграют важную роль во втором туре? На победу «Спартака» аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. На ничью можно поставить за 3.70 (24%), на успех «Краснодара» — за 3.10 (32%).
Пока москвичи боролись с проблемами и негативом, «быки» спокойно тренировались и прокачивали состав. На этой неделе команду пополнил хавбек молодежной сборной Сербии Михайло Баньяц. Не факт, что он с ходу вольется в коллектив и выйдет против «Спартака» в основе, но его появление на поле со скамейки может существенно усилить игру хозяев. По крайней мере, так считает бывший тренер футболиста, который уверен в его способностях.
Прогноз от «СЭ»: «Краснодар» не проиграет за 1.68.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1