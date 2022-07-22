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«Зенит» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Розенбаум.
Фото Global Look Press

22 июля «Зенит» во втором туре РПЛ встретится с лидером турнира, самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует за пять минут до свистка арбитра — в 19.55 мск. Обслужит встречу 35-летний рефери из Азова Артем Чистяков.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
22 июл, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Сергея Семака абсолютным фаворитом встречи. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 70% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 5.20 (19%), успех «Крыльев» — за 7.50 (11%).

Ставка в 1000 рублей на то, что действующий чемпион снова сыграет вничью, в случае положительного исхода принесет 5200 рублей.

Хотите подстраховаться? Такой вариант есть — «гости не проиграют» за 3.10.

Тотал больше 2.5 гола оценен коэффициентом 1.59, ТМ 2.5 — за 2.36.

В прошлом сезоне команды обменялись забитыми мячами в обоих матчах: в первом «Зенит» победил 2:1, а во втором была зафиксирована ничья 1:1. На обоюдное взятие ворот котировка 1.82, на обратный исход — 2.00.

Эксперты ждут голов от нападающих санкт-петербургского клуба — Ивана Сергеева и Матео Кассьерры. На точный удар каждого из них можно поставить за 2.10.

Гильермо Абаскаль, &laquo;Спартак&raquo;. У «Спартака» ворох проблем перед матчем в Краснодаре. Абаскаль снова останется без победы?

Три наиболее вероятных точных счета восхваляют силу «Зенита»:

  • победа 2:0 идет за 7.10;

  • 1:0 — за 7.80;

  • 2:1 — за 8.00.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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