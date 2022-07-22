22 июля «Зенит» во втором туре РПЛ встретится с лидером турнира, самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует за пять минут до свистка арбитра — в 19.55 мск. Обслужит встречу 35-летний рефери из Азова Артем Чистяков.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Сергея Семака абсолютным фаворитом встречи. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 70% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 5.20 (19%), успех «Крыльев» — за 7.50 (11%).

Ставка в 1000 рублей на то, что действующий чемпион снова сыграет вничью, в случае положительного исхода принесет 5200 рублей.

Хотите подстраховаться? Такой вариант есть — «гости не проиграют» за 3.10.

Тотал больше 2.5 гола оценен коэффициентом 1.59, ТМ 2.5 — за 2.36.

В прошлом сезоне команды обменялись забитыми мячами в обоих матчах: в первом «Зенит» победил 2:1, а во втором была зафиксирована ничья 1:1. На обоюдное взятие ворот котировка 1.82, на обратный исход — 2.00.

Эксперты ждут голов от нападающих санкт-петербургского клуба — Ивана Сергеева и Матео Кассьерры. На точный удар каждого из них можно поставить за 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета восхваляют силу «Зенита»: