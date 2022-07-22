«Зенит» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
22 июля «Зенит» во втором туре РПЛ встретится с лидером турнира, самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует за пять минут до свистка арбитра — в 19.55 мск. Обслужит встречу 35-летний рефери из Азова Артем Чистяков.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Сергея Семака абсолютным фаворитом встречи. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 70% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 5.20 (19%), успех «Крыльев» — за 7.50 (11%).
Ставка в 1000 рублей на то, что действующий чемпион снова сыграет вничью, в случае положительного исхода принесет 5200 рублей.
Хотите подстраховаться? Такой вариант есть — «гости не проиграют» за 3.10.
Тотал больше 2.5 гола оценен коэффициентом 1.59, ТМ 2.5 — за 2.36.
В прошлом сезоне команды обменялись забитыми мячами в обоих матчах: в первом «Зенит» победил 2:1, а во втором была зафиксирована ничья 1:1. На обоюдное взятие ворот котировка 1.82, на обратный исход — 2.00.
Эксперты ждут голов от нападающих санкт-петербургского клуба — Ивана Сергеева и Матео Кассьерры. На точный удар каждого из них можно поставить за 2.10.
Три наиболее вероятных точных счета восхваляют силу «Зенита»:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1