Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Спартак» не проигрывает без Абаскаля, а у «Динамо» своя успешная серия. Но в прошлых дерби больше везло красно-белым

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 1 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хесус Медина («Спартак»).
Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович («Спартак»).
Фото Global Look Press
1/2
У бело-голубых три поражения при всего одной победе.

1 мая в первом полуфинале Пути регионов Кубка России «Динамо» сыграет против «Спартака». Дерби на «ВТБ Арене» начнется в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 17.55 мск.

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
01 мая, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 1 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев. На успех «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья доступна за 3.84 (25%), триумф номинальных гостей — за 2.75 (35%).

Проход бело-голубых в финал можно сыграть за 1.83. На красно-белых — за 2.03.

Тотал больше 3 голов оценен в 1.84, ТМ 3 — в 1.97. Обмен результативными ударами идет за 1.43, обратный рынок получил котировку 2.84.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На нее дали коэффициент 7.57.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 1 мая 2024 года

Бело-голубые проводят вторую половину сезона нестабильно и бескомпромиссно — ни одной ничьей за 11 матчей во всех турнирах. На этом отрезке команда Марцела Лички семь раз победила и четыре раза проиграла. В чемпионате России «Динамо» идет на третьей строчке. В последнем туре они неожиданно прихлопнули лидирующий «Зенит» (1:0) и сократили отставание от питерцев до трех баллов. От «Краснодара» бело-голубых отделяют два очка, но у «быков» игра в запасе.

Динамовцы уступают соперникам и по дополнительным показателям. Они — третьи в РПЛ по забитым голам (43) и только шестые по пропущенным (33).

На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Динамо» заняло второе место в квартете со «Спартаком» (1:4, 3:0), «Краснодаром» (4:3, 1:1) и «Пари НН» (1:1, 2:1). Бело-голубые и «быки» набрали по 11 очков, но москвичи проиграли на один матч меньше, поэтому оказались выше в таблице.

В 1/4 финала Пути РПЛ динамовцы уступили «Зениту» (1:0, 0:2) и вылетели в Путь регионов. Там парни Лички спокойно выбили во втором раунде 1/4 финала «СКА-Хабаровск» (2:1), а «Оренбург» (4:2) обыграли в первом раунде 1/2 финала. В результате Федор Смолов и его партнеры вышли на «Спартак» во втором раунде полуфиналов.

Лучший бомбардир и ассистент команды Лички — Константин Тюкавин (15+9 во всех турнирах). Но в атаке бело-голубых опасны все: у Бителло — 8+2, Федор Смолов оформил 6+5, Денис Макаров забил пять, а еще четверо футболистов отличились по четыре раза.

Харри Кейн и&nbsp;Серж Гнабри (&laquo;Бавария&raquo;). Тухель ждет голов от Гнабри, Кейн тоже собирается забить несколько. «Реал» вряд ли боится: он выиграл в Мюнхене трижды подряд

«Спартак» в прошлом туре победил «Локомотив» (3:2) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов. От призовой тройки их отделяют пять очков. За 11 матчей после возобновления сезона Александр Соболев и его одноклубники выиграли четыре раза в РПЛ и Кубке России. В трех встречах они уступили, а еще четыре закончили вничью.

В первой восьмерке РПЛ «Спартак» и «Ростов» забивают реже всех (по 37). Зато москвичи замыкают топ-3 по пропущенным (31).

Красно-белые хорошо выступили на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Заняли первую строчку с 12 баллами, опередив «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН».

Весной спартаковцы выбили «Оренбург» в четвертьфинале Пути РПЛ: проиграли в гостях (0:1) и реабилитировалась дома (3:1). Но в полуфинале не устояли перед «Зенитом» (1:2, 0:0) и вылетели в Путь регионов.

Между матчами с питерцами команду покинул Гильермо Абаскаль, который признался руководству, что не знает, как изменить ситуацию с результатами: в семи весенних играх было всего две победы. «Спартак» принял Владимир Слишкович. После увольнения испанца клуб не уступил ни разу: помимо нулевой ничьей с «Зенитом» в Кубке, разгромил «Ростов» (5:1), разошелся «миром» с ЦСКА (0:0) и дожал «Локомотив» (3:2) в РПЛ.

Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович («Спартак»).
Фото Global Look Press

Лучший снайпер красно-белых — Александр Соболев (9+8), но ему в спину дышит международный авантюрист Квинси Промес (8+8), которого теперь разыскивают и в России.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Спартак»

У хозяев нет ни травмированных, ни дисквалифицированных игроков. А у «Спартака» из-за перебора желтых карточек недоступны Александр Соболев и Манфред Угальде. У Георгия Джикии — мышечная травма.

«Динамо» — «Спартак»: статистика личных встреч

Команды сыграют между собой уже в пятый раз за сезон. В предыдущих четырех дерби «Спартак» был сильнее трижды, а «Динамо» — один.

На отрезке из 10 очных поединков у красно-белых шесть побед, у бело-голубых — две. Еще две встречи завершились вничью. На этом промежутке соперники в семи матчах забили по три мяча или больше.

Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). Мбаппе хочет выиграть ЛЧ до ухода в «Реал». Но «ПСЖ» не умеет побеждать в Дортмунде

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Благодаря атакующему стилю бело-голубые — удобный соперник для этого «Спартака». Красно-белые неплохо играют на контратаках и часто наказывают динамовцев. Они трижды успешно применили подобную тактику только за этот сезон. История встреч тоже говорит в пользу команды Владимира Слишковича — шесть побед за 10 матчей, а в семи из них спартаковцы забили минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ 1.5 у «Спартака» за 2.08.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
4
Читайте также
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе хочет выиграть ЛЧ до ухода в «Реал». Но «ПСЖ» не умеет побеждать в Дортмунде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 0 : 0
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости