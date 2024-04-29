«Спартак» не проигрывает без Абаскаля, а у «Динамо» своя успешная серия. Но в прошлых дерби больше везло красно-белым

У бело-голубых три поражения при всего одной победе.

1 мая в первом полуфинале Пути регионов Кубка России «Динамо» сыграет против «Спартака». Дерби на «ВТБ Арене» начнется в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 17.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 1 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев. На успех «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья доступна за 3.84 (25%), триумф номинальных гостей — за 2.75 (35%).

Проход бело-голубых в финал можно сыграть за 1.83. На красно-белых — за 2.03.

Тотал больше 3 голов оценен в 1.84, ТМ 3 — в 1.97. Обмен результативными ударами идет за 1.43, обратный рынок получил котировку 2.84.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На нее дали коэффициент 7.57.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 1 мая 2024 года

Бело-голубые проводят вторую половину сезона нестабильно и бескомпромиссно — ни одной ничьей за 11 матчей во всех турнирах. На этом отрезке команда Марцела Лички семь раз победила и четыре раза проиграла. В чемпионате России «Динамо» идет на третьей строчке. В последнем туре они неожиданно прихлопнули лидирующий «Зенит» (1:0) и сократили отставание от питерцев до трех баллов. От «Краснодара» бело-голубых отделяют два очка, но у «быков» игра в запасе.

Динамовцы уступают соперникам и по дополнительным показателям. Они — третьи в РПЛ по забитым голам (43) и только шестые по пропущенным (33).

На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Динамо» заняло второе место в квартете со «Спартаком» (1:4, 3:0), «Краснодаром» (4:3, 1:1) и «Пари НН» (1:1, 2:1). Бело-голубые и «быки» набрали по 11 очков, но москвичи проиграли на один матч меньше, поэтому оказались выше в таблице.

В 1/4 финала Пути РПЛ динамовцы уступили «Зениту» (1:0, 0:2) и вылетели в Путь регионов. Там парни Лички спокойно выбили во втором раунде 1/4 финала «СКА-Хабаровск» (2:1), а «Оренбург» (4:2) обыграли в первом раунде 1/2 финала. В результате Федор Смолов и его партнеры вышли на «Спартак» во втором раунде полуфиналов.

Лучший бомбардир и ассистент команды Лички — Константин Тюкавин (15+9 во всех турнирах). Но в атаке бело-голубых опасны все: у Бителло — 8+2, Федор Смолов оформил 6+5, Денис Макаров забил пять, а еще четверо футболистов отличились по четыре раза.

«Спартак» в прошлом туре победил «Локомотив» (3:2) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов. От призовой тройки их отделяют пять очков. За 11 матчей после возобновления сезона Александр Соболев и его одноклубники выиграли четыре раза в РПЛ и Кубке России. В трех встречах они уступили, а еще четыре закончили вничью.

В первой восьмерке РПЛ «Спартак» и «Ростов» забивают реже всех (по 37). Зато москвичи замыкают топ-3 по пропущенным (31).

Красно-белые хорошо выступили на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Заняли первую строчку с 12 баллами, опередив «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН».

Весной спартаковцы выбили «Оренбург» в четвертьфинале Пути РПЛ: проиграли в гостях (0:1) и реабилитировалась дома (3:1). Но в полуфинале не устояли перед «Зенитом» (1:2, 0:0) и вылетели в Путь регионов.

Между матчами с питерцами команду покинул Гильермо Абаскаль, который признался руководству, что не знает, как изменить ситуацию с результатами: в семи весенних играх было всего две победы. «Спартак» принял Владимир Слишкович. После увольнения испанца клуб не уступил ни разу: помимо нулевой ничьей с «Зенитом» в Кубке, разгромил «Ростов» (5:1), разошелся «миром» с ЦСКА (0:0) и дожал «Локомотив» (3:2) в РПЛ.

Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович («Спартак»). Фото Global Look Press

Лучший снайпер красно-белых — Александр Соболев (9+8), но ему в спину дышит международный авантюрист Квинси Промес (8+8), которого теперь разыскивают и в России.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Спартак»

У хозяев нет ни травмированных, ни дисквалифицированных игроков. А у «Спартака» из-за перебора желтых карточек недоступны Александр Соболев и Манфред Угальде. У Георгия Джикии — мышечная травма.

«Динамо» — «Спартак»: статистика личных встреч

Команды сыграют между собой уже в пятый раз за сезон. В предыдущих четырех дерби «Спартак» был сильнее трижды, а «Динамо» — один.

На отрезке из 10 очных поединков у красно-белых шесть побед, у бело-голубых — две. Еще две встречи завершились вничью. На этом промежутке соперники в семи матчах забили по три мяча или больше.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Благодаря атакующему стилю бело-голубые — удобный соперник для этого «Спартака». Красно-белые неплохо играют на контратаках и часто наказывают динамовцев. Они трижды успешно применили подобную тактику только за этот сезон. История встреч тоже говорит в пользу команды Владимира Слишковича — шесть побед за 10 матчей, а в семи из них спартаковцы забили минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ 1.5 у «Спартака» за 2.08.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!