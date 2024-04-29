«Спартак» не проигрывает без Абаскаля, а у «Динамо» своя успешная серия. Но в прошлых дерби больше везло красно-белым
1 мая в первом полуфинале Пути регионов Кубка России «Динамо» сыграет против «Спартака». Дерби на «ВТБ Арене» начнется в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 17.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 1 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев. На успех «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья доступна за 3.84 (25%), триумф номинальных гостей — за 2.75 (35%).
Проход бело-голубых в финал можно сыграть за 1.83. На красно-белых — за 2.03.
Тотал больше 3 голов оценен в 1.84, ТМ 3 — в 1.97. Обмен результативными ударами идет за 1.43, обратный рынок получил котировку 2.84.
Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На нее дали коэффициент 7.57.
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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 1 мая 2024 года
Бело-голубые проводят вторую половину сезона нестабильно и бескомпромиссно — ни одной ничьей за 11 матчей во всех турнирах. На этом отрезке команда Марцела Лички семь раз победила и четыре раза проиграла. В чемпионате России «Динамо» идет на третьей строчке. В последнем туре они неожиданно прихлопнули лидирующий «Зенит» (1:0) и сократили отставание от питерцев до трех баллов. От «Краснодара» бело-голубых отделяют два очка, но у «быков» игра в запасе.
Динамовцы уступают соперникам и по дополнительным показателям. Они — третьи в РПЛ по забитым голам (43) и только шестые по пропущенным (33).
На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Динамо» заняло второе место в квартете со «Спартаком» (1:4, 3:0), «Краснодаром» (4:3, 1:1) и «Пари НН» (1:1, 2:1). Бело-голубые и «быки» набрали по 11 очков, но москвичи проиграли на один матч меньше, поэтому оказались выше в таблице.
В 1/4 финала Пути РПЛ динамовцы уступили «Зениту» (1:0, 0:2) и вылетели в Путь регионов. Там парни Лички спокойно выбили во втором раунде 1/4 финала «СКА-Хабаровск» (2:1), а «Оренбург» (4:2) обыграли в первом раунде 1/2 финала. В результате Федор Смолов и его партнеры вышли на «Спартак» во втором раунде полуфиналов.
Лучший бомбардир и ассистент команды Лички — Константин Тюкавин (15+9 во всех турнирах). Но в атаке бело-голубых опасны все: у Бителло — 8+2, Федор Смолов оформил 6+5, Денис Макаров забил пять, а еще четверо футболистов отличились по четыре раза.
«Спартак» в прошлом туре победил «Локомотив» (3:2) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов. От призовой тройки их отделяют пять очков. За 11 матчей после возобновления сезона Александр Соболев и его одноклубники выиграли четыре раза в РПЛ и Кубке России. В трех встречах они уступили, а еще четыре закончили вничью.
В первой восьмерке РПЛ «Спартак» и «Ростов» забивают реже всех (по 37). Зато москвичи замыкают топ-3 по пропущенным (31).
Красно-белые хорошо выступили на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Заняли первую строчку с 12 баллами, опередив «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН».
Весной спартаковцы выбили «Оренбург» в четвертьфинале Пути РПЛ: проиграли в гостях (0:1) и реабилитировалась дома (3:1). Но в полуфинале не устояли перед «Зенитом» (1:2, 0:0) и вылетели в Путь регионов.
Между матчами с питерцами команду покинул Гильермо Абаскаль, который признался руководству, что не знает, как изменить ситуацию с результатами: в семи весенних играх было всего две победы. «Спартак» принял Владимир Слишкович. После увольнения испанца клуб не уступил ни разу: помимо нулевой ничьей с «Зенитом» в Кубке, разгромил «Ростов» (5:1), разошелся «миром» с ЦСКА (0:0) и дожал «Локомотив» (3:2) в РПЛ.
Лучший снайпер красно-белых — Александр Соболев (9+8), но ему в спину дышит международный авантюрист Квинси Промес (8+8), которого теперь разыскивают и в России.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Спартак»
У хозяев нет ни травмированных, ни дисквалифицированных игроков. А у «Спартака» из-за перебора желтых карточек недоступны Александр Соболев и Манфред Угальде. У Георгия Джикии — мышечная травма.
«Динамо» — «Спартак»: статистика личных встреч
Команды сыграют между собой уже в пятый раз за сезон. В предыдущих четырех дерби «Спартак» был сильнее трижды, а «Динамо» — один.
На отрезке из 10 очных поединков у красно-белых шесть побед, у бело-голубых — две. Еще две встречи завершились вничью. На этом промежутке соперники в семи матчах забили по три мяча или больше.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»
Благодаря атакующему стилю бело-голубые — удобный соперник для этого «Спартака». Красно-белые неплохо играют на контратаках и часто наказывают динамовцев. Они трижды успешно применили подобную тактику только за этот сезон. История встреч тоже говорит в пользу команды Владимира Слишковича — шесть побед за 10 матчей, а в семи из них спартаковцы забили минимум два мяча.
Рекомендуемая ставка: ИТБ 1.5 у «Спартака» за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|1 : 1
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|0 : 0
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3