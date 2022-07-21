Германия — Австрия: где смотреть матч женского чемпионата Европы 21 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
21 июля в Англии пройдет второй четвертьфинал чемпионата Европы по футболу среди женщин. В нем один из фаворитов турнира — сборная Германии — сыграет с Австрией. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.tu и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.50 мск.
Сборная Германии — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с небольшим коэффициентом 1.28, что около 78% вероятности. Ничью предлагается оформить за 5.90 (16%), успех Австрии — за 10.5 (6%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф австриек принесет выигрыш в 10 500 рублей и чистую прибыль в 9 500 рублей.
Хотя даже вариант «гости не проиграют» оценен грозной котировкой 3.70.
Германия выиграла все матчи на групповом этапе, забивая минимум два мяча (общий счет — 9:0). Австрия, наоборот, играла «низ» — только в одной встрече с ее участием случились два гола. На ТБ 2.5 коэффициент 1.61, ТМ 2.5 — 2.30.
Единственный матч между соперницами состоялся в 2016-м и завершился со счетом 4:2 в пользу немок. «Обе забьют» в предстоящей встрече идет за 2.08, «обе забьют — нет» — за 1.75.
При этом даже один результативный удар австриек оценен высокими 1.90.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о большом преимуществе Германии:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1