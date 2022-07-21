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Германия — Австрия: где смотреть матч женского чемпионата Европы 21 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча женского чемпионата Европы Германия — Австрия 21 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Футболистки сборной Германии на тренировке.
Фото Global Look Press

21 июля в Англии пройдет второй четвертьфинал чемпионата Европы по футболу среди женщин. В нем один из фаворитов турнира — сборная Германии — сыграет с Австрией. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.tu и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.50 мск.

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Сборная Германии — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с небольшим коэффициентом 1.28, что около 78% вероятности. Ничью предлагается оформить за 5.90 (16%), успех Австрии — за 10.5 (6%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф австриек принесет выигрыш в 10 500 рублей и чистую прибыль в 9 500 рублей.

Хотя даже вариант «гости не проиграют» оценен грозной котировкой 3.70.

Германия выиграла все матчи на групповом этапе, забивая минимум два мяча (общий счет — 9:0). Австрия, наоборот, играла «низ» — только в одной встрече с ее участием случились два гола. На ТБ 2.5 коэффициент 1.61, ТМ 2.5 — 2.30.

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Единственный матч между соперницами состоялся в 2016-м и завершился со счетом 4:2 в пользу немок. «Обе забьют» в предстоящей встрече идет за 2.08, «обе забьют — нет» — за 1.75.

При этом даже один результативный удар австриек оценен высокими 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о большом преимуществе Германии:

  • 2:0 — за 6.00;

  • 1:0 — за 7.00;

  • 3:0 — за 7.50.

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Эксперты оценили вероятность потери «Зенитом» очков во втором матче РПЛ подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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