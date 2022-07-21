21 июля в Англии пройдет второй четвертьфинал чемпионата Европы по футболу среди женщин. В нем один из фаворитов турнира — сборная Германии — сыграет с Австрией. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.tu и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.50 мск.

Сборная Германии — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с небольшим коэффициентом 1.28, что около 78% вероятности. Ничью предлагается оформить за 5.90 (16%), успех Австрии — за 10.5 (6%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф австриек принесет выигрыш в 10 500 рублей и чистую прибыль в 9 500 рублей.

Хотя даже вариант «гости не проиграют» оценен грозной котировкой 3.70.

Германия выиграла все матчи на групповом этапе, забивая минимум два мяча (общий счет — 9:0). Австрия, наоборот, играла «низ» — только в одной встрече с ее участием случились два гола. На ТБ 2.5 коэффициент 1.61, ТМ 2.5 — 2.30.

Единственный матч между соперницами состоялся в 2016-м и завершился со счетом 4:2 в пользу немок. «Обе забьют» в предстоящей встрече идет за 2.08, «обе забьют — нет» — за 1.75.

При этом даже один результативный удар австриек оценен высокими 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о большом преимуществе Германии: