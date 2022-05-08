8 мая 2022 года состоится матч между «Уфой» и «Ростовом» — девятой и предпоследней командами чемпионата России. Игра пройдет в Уфе и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром игры назначен Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — сделали выбор в пользу хозяев. На победу «Уфы» можно поставить с коэффициентом 2.34, что примерно 42% вероятности. Успех «Ростова» оценен в 3.20 (31%), а ничья — в 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на победу команды Валерия Карпина принесет автору выигрыш в 3200 рублей и 2200 рублей чистой прибыли в случае нужного исхода.

Хотите подстраховаться? Возьмите вариант «Ростов» не проиграет" за 1.64.

Желто-синие — четвертая по результативности команда чемпионата России. Но на тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре коэффициент почему-то очень высокий — 2.28. ТМ 2.5 можно взять за скромные 1.67.

Пенальти и удаление предложены за коэффициент меньше тройки: 11-метровый — за 2.35, красная карточка — за 2.95.

Аналитики считают, что матч завершится со счетом 1:1. Этот самый популярный исход можно взять за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Ростов»

Если взять отрезок в пять последних матчей, то «Ростов» — вторая команда РПЛ следом за «Зенитом». Валерий Карпин и его бойцы набрали 12 очков против 13 у «Питера». «Уфа» за тот же период добилась только одной победы и пропустила в каждом матче минимум один мяч. Пусть уфимцы отчаянно борются за право остаться в РПЛ, мощное нападение ростовчан им остановить не под силу.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.64.