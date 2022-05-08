«Уфа» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 8 мая 2022 года
8 мая 2022 года состоится матч между «Уфой» и «Ростовом» — девятой и предпоследней командами чемпионата России. Игра пройдет в Уфе и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром игры назначен Павел Кукуян.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — сделали выбор в пользу хозяев. На победу «Уфы» можно поставить с коэффициентом 2.34, что примерно 42% вероятности. Успех «Ростова» оценен в 3.20 (31%), а ничья — в 3.40 (27%).
Ставка в 1000 рублей на победу команды Валерия Карпина принесет автору выигрыш в 3200 рублей и 2200 рублей чистой прибыли в случае нужного исхода.
Хотите подстраховаться? Возьмите вариант «Ростов» не проиграет" за 1.64.
Желто-синие — четвертая по результативности команда чемпионата России. Но на тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре коэффициент почему-то очень высокий — 2.28. ТМ 2.5 можно взять за скромные 1.67.
Пенальти и удаление предложены за коэффициент меньше тройки: 11-метровый — за 2.35, красная карточка — за 2.95.
Аналитики считают, что матч завершится со счетом 1:1. Этот самый популярный исход можно взять за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Ростов»
Если взять отрезок в пять последних матчей, то «Ростов» — вторая команда РПЛ следом за «Зенитом». Валерий Карпин и его бойцы набрали 12 очков против 13 у «Питера». «Уфа» за тот же период добилась только одной победы и пропустила в каждом матче минимум один мяч. Пусть уфимцы отчаянно борются за право остаться в РПЛ, мощное нападение ростовчан им остановить не под силу.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0