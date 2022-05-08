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«Уфа» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 8 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов» 8 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Хорен Байрамян («Ростов»).
Фото ФК «Ростов»

8 мая 2022 года состоится матч между «Уфой» и «Ростовом» — девятой и предпоследней командами чемпионата России. Игра пройдет в Уфе и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром игры назначен Павел Кукуян.

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08 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Ростов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — сделали выбор в пользу хозяев. На победу «Уфы» можно поставить с коэффициентом 2.34, что примерно 42% вероятности. Успех «Ростова» оценен в 3.20 (31%), а ничья — в 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на победу команды Валерия Карпина принесет автору выигрыш в 3200 рублей и 2200 рублей чистой прибыли в случае нужного исхода.

Хотите подстраховаться? Возьмите вариант «Ростов» не проиграет" за 1.64.

Желто-синие — четвертая по результативности команда чемпионата России. Но на тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре коэффициент почему-то очень высокий — 2.28. ТМ 2.5 можно взять за скромные 1.67.

Пенальти и удаление предложены за коэффициент меньше тройки: 11-метровый — за 2.35, красная карточка — за 2.95.

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Аналитики считают, что матч завершится со счетом 1:1. Этот самый популярный исход можно взять за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Ростов»

Если взять отрезок в пять последних матчей, то «Ростов» — вторая команда РПЛ следом за «Зенитом». Валерий Карпин и его бойцы набрали 12 очков против 13 у «Питера». «Уфа» за тот же период добилась только одной победы и пропустила в каждом матче минимум один мяч. Пусть уфимцы отчаянно борются за право остаться в РПЛ, мощное нападение ростовчан им остановить не под силу.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.64.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

 11
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 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

 6
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Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

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