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Стэмкос кошмарит Бобровского, а Сергачев вернулся после страшной травмы! Лучший матч «Тампы» против «Флориды»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Михаил Сергачев.
Фото ХК «Тампа»
«Болтс» выиграли (6:3) и теперь уступают в серии 1-3.

«Тампа», оказавшись зажатой в угол, на четвертую игру вышла с запредельным настроем. Уже в первом периоде хозяева сделали себе весомый задел в три шайбы и почти не давали поднять сопернику голову. Такой местами беспомощной «Флориды» в нынешней серии видеть еще не приводилось.

«Болтс» открыли счет усилиями Стивена Стэмкоса. Ветеран забрасывает шайбы в четырех матчах подряд. До него подобное в истории НХЛ на старте Кубка Стэнли смогли сделать только три человека в возрасте 34 лет и старше — Горди Хоу, Рик Токкет и Теему Селянне. Хотя в моменте с этим голом в первую очередь надо выделить шикарный пас Брэйдена Пойнта.

Первый период стал лучшим отрезком «Болтс» в серии, но постоянно играть на пределе человеческих возможностей нельзя. Лидеры команды не молодеют и запас прочности у них уменьшается с каждым годом. «Флорида» легко прибавила и вернула интригу в матче, причем голкипер «Тампы» Андрей Василевский был далек от своих лучших образцов и не выручил в паре моментов.

В кубковых матчах оживают все. Иногда даже те, кто едва могут ходить. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев после страшной травмы, полученной в игре с «Рейнджерс», перенес в начале февраля операцию по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. О точных сроках возвращения в строй тогда и речи быть не могло. Но Сергачев восстановился максимально быстро. Его очень тепло встретила публика еще во время разминки. Российский защитник с учетом длительного простоя смотрелся неплохо, добавил стабильности обороне и принял активное участие во втором голе Брэндона Хэгела, отдав нападающему передачу под бросок. Такие вещи максимально положительно влияют на психологию команды.

Стэмкос делал все, чтобы серия против «Флориды» как минимум затянулась. Пока именно он однозначно лучший игрок команды. Ветеран забивает в каждом матче плей-офф, а сегодня сделал дубль, доведя счет своим голам в Кубке Стэнли до внушительной цифры 50.

Никита Кучеров пока не столь заметен, как в регулярном чемпионате, хотя тихой сапой записал себе в актив три голевые передачи. Против него соперники действуют максимально плотно и порой переходят грань. В третьем периоде защитник «Пантер» Брэндон Монтур двинул клюшкой в шею упавшему россиянину и получил за свою откровенную грубость лишь малый штраф. «Тампа» его реализовала и спасла себя от быстрого вылета. Но о переломе в серии поводов говорить пока нет.

Андрей Василевский (хоккей)
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
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2 - 1
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1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
2 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
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3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
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4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
3 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
2 - 1
1. Бостон - Торонто
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2. Бостон - Торонто
2 - 3
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0 - 0
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0 - 0
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
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