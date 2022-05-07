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Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи: прогноз на бой UFC 8 мая 2022 года

Прогноз на бой UFC 274 Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи 8 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Джастин Гэтжи.
Фото Global Look Press

В ночь с субботы на воскресенье, 8 мая 2022 года, в «Футпринт-центре» в городе Финикс, штат Аризона, США, состоится турнир UFC 274. В главном бою вечера обладатель пояса в легком весе Чарльз Оливейра сразится с претендентом на титул Джастином Гэтжи. Поединок начнется приблизительно в 7.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Оливейра защитит титул. На победу бразильца можно поставить с коэффициентом 1.54, вероятность — около 65%. На триумф Гэтжи выставлена котировка 2.60 (34%). Ничья идет за 55.0 (1%).

Хотите стать легендой беттинга? Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 55000 рублей, если бойцы не выявят победителя.

Считаете, что бой завершится досрочной победой одного из атлетов? Можете поставить на этот вариант за 1.22. На то, что исход определят судьи, котировка 3.81.

Досрочная победа Оливейры идет за 1.92, Гэтжи — за 3.00.

Широкая линия с высокими коэффициентами на отрезок, в котором определится победитель:

  • в 1-2-м раундах — 2.90;

  • в 3-4-м раундах — 3.50;

  • в 5-м раунде или решением судей — 5.50.

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Также вы можете угадать, как именно бойцы завершат поединок. На победу Оливейры болевым, удушающим или добровольной сдачей соперника коэффициент 2.25, на выигрыш нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией противника — 7.00. У Гэтжи первые три варианта доступны за 30.0, вторые — за 3.30.

Бой будет остановлен из-за удара в пах или тычка в глаз? Такое тоже возможно, а поставить на это можно за 7.00.

Прогноз и ставка на бой Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи

Оливейра силен в борьбе, Гэтжи — в стойке. Бойцы постараются использовать сильные стороны и как можно быстрее завершить поединок. Особенно американец, который наверняка понимает — чем меньше сил у него останется, тем слабее станут удары и меньше шансов будет пробить противника. Поэтому Джастин поставит цель уложить Чарльза в первой половине поединка, но и Оливейра зевать не станет — бросится в ноги при первой же возможности и завершит схватку сабмишеном.

Рекомендуемая ставка: бой завершится в первых трех раундах за 1.72.

Прогнозы на спорт
Джастин Гейджи
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
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7.05 14:00
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