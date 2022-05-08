8 мая 2022 года на «РЖД Арене» состоится матч неудачников последних туров РПЛ — «Локомотив» примет «Рубин». Игра 28-го тура начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 18.55 на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит встречу 38-летний арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Заура Хапова. Победа «Локомотива» оценена коэффициентом 1.94, это около 51% вероятности. Далее по шансам идет ничья за 3.80 (25%), а успех «Рубина» — за 3.90 (24%).

Убеждены, что казанцы воспрянут и наберут в Москве очки? Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае нужного исхода превратится в 3900 рублей.

Более скромный вариант — на то, что «Рубин» не проиграет. Коэффициент — 1.92.

Если интересуетесь ставками на голы, вас порадует широкая линия:

тотал больше 1.5 гола идет за 1.26, ТМ 1.5 — за 3.90;

тотал больше 2.5 гола идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00;

тотал больше 3.5 гола идет за 3.10, ТМ 1.5 — за 1.38;

Аналитики верят, что нападающий «Локо» Вильсон Изидор станет автором одного из голов. Этот вариант доступен за 2.30.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» очень успешно играет с «Рубином» в гостях — четыре из пяти последних матчей завершились победами железнодорожников. Опасность ставки на очередной успех хозяев в том, что обе команды очень много пропускают в последних встречах РПЛ. Лучше взять вариант с голами, потому что оборона казанцев — натуральное решето. В десяти матчах отыграли всухую только раз и суммарно пропустили от ЦСКА, «Крыльев», «Химок» и «Сочи» аж 20 мячей. «Локо» свои пару голов в эту статистику впишет.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет больше 1.5 мяча за 1.90.