«Локомотив» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 8 мая 2022 года
8 мая 2022 года на «РЖД Арене» состоится матч неудачников последних туров РПЛ — «Локомотив» примет «Рубин». Игра 28-го тура начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 18.55 на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит встречу 38-летний арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Заура Хапова. Победа «Локомотива» оценена коэффициентом 1.94, это около 51% вероятности. Далее по шансам идет ничья за 3.80 (25%), а успех «Рубина» — за 3.90 (24%).
Убеждены, что казанцы воспрянут и наберут в Москве очки? Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае нужного исхода превратится в 3900 рублей.
Более скромный вариант — на то, что «Рубин» не проиграет. Коэффициент — 1.92.
Если интересуетесь ставками на голы, вас порадует широкая линия:
Аналитики верят, что нападающий «Локо» Вильсон Изидор станет автором одного из голов. Этот вариант доступен за 2.30.
Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»
«Локомотив» очень успешно играет с «Рубином» в гостях — четыре из пяти последних матчей завершились победами железнодорожников. Опасность ставки на очередной успех хозяев в том, что обе команды очень много пропускают в последних встречах РПЛ. Лучше взять вариант с голами, потому что оборона казанцев — натуральное решето. В десяти матчах отыграли всухую только раз и суммарно пропустили от ЦСКА, «Крыльев», «Химок» и «Сочи» аж 20 мячей. «Локо» свои пару голов в эту статистику впишет.
Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет больше 1.5 мяча за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0