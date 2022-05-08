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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 8 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 8 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Маринато Гилерме («Локомотив»).
Фото Global Look Press

8 мая 2022 года на «РЖД Арене» состоится матч неудачников последних туров РПЛ — «Локомотив» примет «Рубин». Игра 28-го тура начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 18.55 на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит встречу 38-летний арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Заура Хапова. Победа «Локомотива» оценена коэффициентом 1.94, это около 51% вероятности. Далее по шансам идет ничья за 3.80 (25%), а успех «Рубина» — за 3.90 (24%).

Убеждены, что казанцы воспрянут и наберут в Москве очки? Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае нужного исхода превратится в 3900 рублей.

Более скромный вариант — на то, что «Рубин» не проиграет. Коэффициент — 1.92.

Если интересуетесь ставками на голы, вас порадует широкая линия:

  • тотал больше 1.5 гола идет за 1.26, ТМ 1.5 — за 3.90;

  • тотал больше 2.5 гола идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00;

  • тотал больше 3.5 гола идет за 3.10, ТМ 1.5 — за 1.38;

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Аналитики верят, что нападающий «Локо» Вильсон Изидор станет автором одного из голов. Этот вариант доступен за 2.30.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» очень успешно играет с «Рубином» в гостях — четыре из пяти последних матчей завершились победами железнодорожников. Опасность ставки на очередной успех хозяев в том, что обе команды очень много пропускают в последних встречах РПЛ. Лучше взять вариант с голами, потому что оборона казанцев — натуральное решето. В десяти матчах отыграли всухую только раз и суммарно пропустили от ЦСКА, «Крыльев», «Химок» и «Сочи» аж 20 мячей. «Локо» свои пару голов в эту статистику впишет.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет больше 1.5 мяча за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
0
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«Уфа» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 8 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Уфа

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П
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Далер Кузяев

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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