Худший сезон для Казани продолжится.

8 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Рубин». Игра начнется в 19.00 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают шестое и 13-е места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами железнодорожников. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.94, это примерно 51% вероятности. Успех команды Леонида Слуцкого оценивается котировкой 3.90 (24%), чуть более вероятна ничья — 3.80 (25%).

Поставить на то, что «Рубин» не проиграет, можно за 1.92.

«Локомотив» с соперниками пробил тотал больше 2.5 мяча в семи из десяти последних матчей РПЛ. «Рубин» — на один раз меньше. Коэффициент на ТБ 2.5 — 1.83.

Команды в последних матчах очень много пропускают: по 11 мячей в пяти играх. Поставить на «обе забьют» можно с котировкой 1.74.

«Локомотив» — «Рубин»: прогноз и анализ матча РПЛ 8 мая 2022 года

На «РЖД Арене» встретятся две кризисные команды. «Локомотив» мучается — в последних пяти встречах у железнодорожников всего одна победа. Пострадал «Нижний Новгород», но даже ту победу команды Заура Хапова не назвать уверенной. А еще были разгром от «Ростова», ничья с «Сочи», поражение от «Зенита» (в том матче питерцы взяли золото чемпионата). В перенесенной игре 19-го тура «Локо» проиграл обескровленному «Краснодару».

Матч на юге России в середине недели может ударить по «физике» — непростой выезд к «Краснодару» и утомительная игра вдесятером точно дадут о себе знать. Красная карточка Константина Марадишвили — еще одна неприятность, ведь на финише сезона каждый игрок на счету. Помимо него, команде не поможет Дмитрий Баринов, под вопросом участие Наира Тикнизяна.

У «Рубина» дела не лучше. Леонид Слуцкий утратил контроль над командой, которую называет «группой игроков». Как итог — казанский клуб уже опустился в зону стыковых матчей. Шансов выбраться оттуда очень немного. Надежда промелькнула после победы над «Арсеналом», но шесть безответных мячей от «Сочи» дома все перечеркнули. «Рубин» очень плох, в последних пяти турах забил всего четыре мяча, а пропустил 11. Можно даже поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.88. На выезде казанцы не побеждают очень давно — последний раз Слуцкий увез три очка из Грозного в марте.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» не в порядке, но «Рубин» еще хуже. «Группа игроков» Слуцкого во второй половине чемпионата правда не похожа на команду. Казанцы дважды за полтора месяца получили шесть мячей, пропускают весной больше всех в лиге. А если принять во внимание тренд, что «Рубин» ровно пять лет не побеждает железнодорожников, то шансы на победу у Леонида Викторовича превращаются в призрачные.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.94.