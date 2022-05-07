«Локомотив» — «Рубин»: «группа игроков» Слуцкого останется в зоне стыковых матчей
8 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Рубин». Игра начнется в 19.00 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают шестое и 13-е места соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 8 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами железнодорожников. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.94, это примерно 51% вероятности. Успех команды Леонида Слуцкого оценивается котировкой 3.90 (24%), чуть более вероятна ничья — 3.80 (25%).
Поставить на то, что «Рубин» не проиграет, можно за 1.92.
«Локомотив» с соперниками пробил тотал больше 2.5 мяча в семи из десяти последних матчей РПЛ. «Рубин» — на один раз меньше. Коэффициент на ТБ 2.5 — 1.83.
Команды в последних матчах очень много пропускают: по 11 мячей в пяти играх. Поставить на «обе забьют» можно с котировкой 1.74.
«Локомотив» — «Рубин»: прогноз и анализ матча РПЛ 8 мая 2022 года
На «РЖД Арене» встретятся две кризисные команды. «Локомотив» мучается — в последних пяти встречах у железнодорожников всего одна победа. Пострадал «Нижний Новгород», но даже ту победу команды Заура Хапова не назвать уверенной. А еще были разгром от «Ростова», ничья с «Сочи», поражение от «Зенита» (в том матче питерцы взяли золото чемпионата). В перенесенной игре 19-го тура «Локо» проиграл обескровленному «Краснодару».
Матч на юге России в середине недели может ударить по «физике» — непростой выезд к «Краснодару» и утомительная игра вдесятером точно дадут о себе знать. Красная карточка Константина Марадишвили — еще одна неприятность, ведь на финише сезона каждый игрок на счету. Помимо него, команде не поможет Дмитрий Баринов, под вопросом участие Наира Тикнизяна.
У «Рубина» дела не лучше. Леонид Слуцкий утратил контроль над командой, которую называет «группой игроков». Как итог — казанский клуб уже опустился в зону стыковых матчей. Шансов выбраться оттуда очень немного. Надежда промелькнула после победы над «Арсеналом», но шесть безответных мячей от «Сочи» дома все перечеркнули. «Рубин» очень плох, в последних пяти турах забил всего четыре мяча, а пропустил 11. Можно даже поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.88. На выезде казанцы не побеждают очень давно — последний раз Слуцкий увез три очка из Грозного в марте.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»
«Локомотив» не в порядке, но «Рубин» еще хуже. «Группа игроков» Слуцкого во второй половине чемпионата правда не похожа на команду. Казанцы дважды за полтора месяца получили шесть мячей, пропускают весной больше всех в лиге. А если принять во внимание тренд, что «Рубин» ровно пять лет не побеждает железнодорожников, то шансы на победу у Леонида Викторовича превращаются в призрачные.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0