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«Локомотив» — «Рубин»: «группа игроков» Слуцкого останется в зоне стыковых матчей

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 8 мая 2022 года
Артем Белинин
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Худший сезон для Казани продолжится.

8 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Рубин». Игра начнется в 19.00 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают шестое и 13-е места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами железнодорожников. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.94, это примерно 51% вероятности. Успех команды Леонида Слуцкого оценивается котировкой 3.90 (24%), чуть более вероятна ничья — 3.80 (25%).

Поставить на то, что «Рубин» не проиграет, можно за 1.92.

«Локомотив» с соперниками пробил тотал больше 2.5 мяча в семи из десяти последних матчей РПЛ. «Рубин» — на один раз меньше. Коэффициент на ТБ 2.5 — 1.83.

Команды в последних матчах очень много пропускают: по 11 мячей в пяти играх. Поставить на «обе забьют» можно с котировкой 1.74.

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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз и анализ матча РПЛ 8 мая 2022 года

На «РЖД Арене» встретятся две кризисные команды. «Локомотив» мучается — в последних пяти встречах у железнодорожников всего одна победа. Пострадал «Нижний Новгород», но даже ту победу команды Заура Хапова не назвать уверенной. А еще были разгром от «Ростова», ничья с «Сочи», поражение от «Зенита» (в том матче питерцы взяли золото чемпионата). В перенесенной игре 19-го тура «Локо» проиграл обескровленному «Краснодару».

Матч на юге России в середине недели может ударить по «физике» — непростой выезд к «Краснодару» и утомительная игра вдесятером точно дадут о себе знать. Красная карточка Константина Марадишвили — еще одна неприятность, ведь на финише сезона каждый игрок на счету. Помимо него, команде не поможет Дмитрий Баринов, под вопросом участие Наира Тикнизяна.

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У «Рубина» дела не лучше. Леонид Слуцкий утратил контроль над командой, которую называет «группой игроков». Как итог — казанский клуб уже опустился в зону стыковых матчей. Шансов выбраться оттуда очень немного. Надежда промелькнула после победы над «Арсеналом», но шесть безответных мячей от «Сочи» дома все перечеркнули. «Рубин» очень плох, в последних пяти турах забил всего четыре мяча, а пропустил 11. Можно даже поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.88. На выезде казанцы не побеждают очень давно — последний раз Слуцкий увез три очка из Грозного в марте.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» не в порядке, но «Рубин» еще хуже. «Группа игроков» Слуцкого во второй половине чемпионата правда не похожа на команду. Казанцы дважды за полтора месяца получили шесть мячей, пропускают весной больше всех в лиге. А если принять во внимание тренд, что «Рубин» ровно пять лет не побеждает железнодорожников, то шансы на победу у Леонида Викторовича превращаются в призрачные.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.94.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

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 13
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 11
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 9
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Далер Кузяев

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 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
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Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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