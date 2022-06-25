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25 июня, 21:15

Эксперты оценили шансы «Колорадо» закрыть финал Кубка Стэнли в шестом матче

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Тампа-Бэй».
Фото Global Look Press

«Тампа-Бэй» невероятным усилием продлили серию с «Колорадо» — в пятом матче «Молнии» победили 3:2 благодаря голу Кучерова и двум ассистам Сергачева. Теперь финал снова перекочует на «Амали Арену», шестая игра пройдет 27 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у очередной игры нет фаворита. На победу «Тампы» и «Колорадо» в основное время коэффициент 2.46, это примерно 38% вероятности исхода. Ничью можно взять за 4.20 (24%).

Также одинаковые котировки на успех в игре с учетом основного и дополнительного времени — по 1.92.

Виктор Хедман и&nbsp;Стивен Стэмкос (&laquo;Тампа-Бэй Лайтнинг&raquo;). «Тампа-Бэй» — «Колорадо»: Кучеров и Василевский затащат финал в седьмой матч

Победа «Тампы» в пятом матче повлияла на общие расклады в серии — коэффициент на успех «Колорадо» упал до 4.00, а на триумф «Лайтнинг» поднялся до 1.25.

При том что команда Никиты Кучерова и Андрея Василевского висит на волоске от поражения в финале, на то, что они выиграют с форой (+1.5) победы, котировка 1.80. Вариант «успех «Колорадо» с гандикапом (-1.5) победы» идет за 1.90.

На итоговый счет 4-2 в серии коэффициент 1.90, на 4-3 в пользу «Эвеланш» — 3.20, на 4-3 в пользу «Тампы» — 4.00.

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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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9
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