Эксперты оценили шансы «Колорадо» закрыть финал Кубка Стэнли в шестом матче
«Тампа-Бэй» невероятным усилием продлили серию с «Колорадо» — в пятом матче «Молнии» победили 3:2 благодаря голу Кучерова и двум ассистам Сергачева. Теперь финал снова перекочует на «Амали Арену», шестая игра пройдет 27 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у очередной игры нет фаворита. На победу «Тампы» и «Колорадо» в основное время коэффициент 2.46, это примерно 38% вероятности исхода. Ничью можно взять за 4.20 (24%).
Также одинаковые котировки на успех в игре с учетом основного и дополнительного времени — по 1.92.
Победа «Тампы» в пятом матче повлияла на общие расклады в серии — коэффициент на успех «Колорадо» упал до 4.00, а на триумф «Лайтнинг» поднялся до 1.25.
При том что команда Никиты Кучерова и Андрея Василевского висит на волоске от поражения в финале, на то, что они выиграют с форой (+1.5) победы, котировка 1.80. Вариант «успех «Колорадо» с гандикапом (-1.5) победы» идет за 1.90.
На итоговый счет 4-2 в серии коэффициент 1.90, на 4-3 в пользу «Эвеланш» — 3.20, на 4-3 в пользу «Тампы» — 4.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -