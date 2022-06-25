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Арман Царукян — Матеуш Гамрот: прогноз на бой UFC 26 июня 2022 года

Прогноз на бой UFC Арман Царукян — Матеуш Гамрот 26 июня 2022 года
Артем Белинин
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Арман Царукян, UFC.

26 июня 2022 года в Лас-Вегасе на арене UFC APEX состоится очередной ивент UFC Fight Night. В главном бою вечера встретятся бойцы легкого дивизиона — россиянин Арман Царукян и поляк Матеуш Гамрот. Мероприятие стартует в 01.00 по московскому времени, однако главный бой начнется ближе к 05.00 мск. В это же время прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом Царукяна. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.28, это примерно 78%. Успех поляка можно взять с коэффициентом 4.00 (20%), ничью — за 48.0 (2%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Гамрота в случае его успеха выплата составит 4000 рублей.

Арман Царукян лишь однажды в карьере победил в первую минуту боя, также один раз он проиграл за 30 секунд. Гамрот много раз был близок (заканчивал бой в районе первой минуты), но ни разу не укладывался в этот отрезок. Если считаете, что схватка закончится за 60 секунд, можете поставить на это за 25.0.

Досрочная победа Царукяна оценена в 2.25, аналогичная ставка у поляка — в 5.40.

Считаете, что кто-то из бойцов победит по очкам? На такой исход можно поставить за 2.00.

Арман побеждал решением шесть раз, Матеуш — восемь раз. На то, что россиянин выиграет по очкам, коэффициент 2.65, у поляка котировка 7.50.

Если верите, что бой продлится три и более раунда, можете поставить на тотал больше 2.5 раунда за 1.42.

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Прогноз и ставка на бой Арман Царукян — Матеуш Гамрот

Некоторые считают, что Царукяну место в топ-5 легкого дивизиона. Основания для этого есть — после поражения в дебюте UFC он выдал стрик из пяти побед. Матеуш Гамрот — последнее препятствие на пути в топ. Но поляк и сам туда метит — боев в UFC у него меньше, но Гомер провел их очень достойно. Впрочем, могут быть проблемы с формой — Арман дрался в феврале, а Матеуш в декабре. Из таких мелких факторов и складывается лидерство Царукяна.

Рекомендуемая ставка: досрочная победа за 1.72.

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