Арман Царукян — Матеуш Гамрот: прогноз на бой UFC 26 июня 2022 года
26 июня 2022 года в Лас-Вегасе на арене UFC APEX состоится очередной ивент UFC Fight Night. В главном бою вечера встретятся бойцы легкого дивизиона — россиянин Арман Царукян и поляк Матеуш Гамрот. Мероприятие стартует в 01.00 по московскому времени, однако главный бой начнется ближе к 05.00 мск. В это же время прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом Царукяна. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.28, это примерно 78%. Успех поляка можно взять с коэффициентом 4.00 (20%), ничью — за 48.0 (2%).
При ставке в 1000 рублей на триумф Гамрота в случае его успеха выплата составит 4000 рублей.
Арман Царукян лишь однажды в карьере победил в первую минуту боя, также один раз он проиграл за 30 секунд. Гамрот много раз был близок (заканчивал бой в районе первой минуты), но ни разу не укладывался в этот отрезок. Если считаете, что схватка закончится за 60 секунд, можете поставить на это за 25.0.
Досрочная победа Царукяна оценена в 2.25, аналогичная ставка у поляка — в 5.40.
Считаете, что кто-то из бойцов победит по очкам? На такой исход можно поставить за 2.00.
Арман побеждал решением шесть раз, Матеуш — восемь раз. На то, что россиянин выиграет по очкам, коэффициент 2.65, у поляка котировка 7.50.
Если верите, что бой продлится три и более раунда, можете поставить на тотал больше 2.5 раунда за 1.42.
Прогноз и ставка на бой Арман Царукян — Матеуш Гамрот
Некоторые считают, что Царукяну место в топ-5 легкого дивизиона. Основания для этого есть — после поражения в дебюте UFC он выдал стрик из пяти побед. Матеуш Гамрот — последнее препятствие на пути в топ. Но поляк и сам туда метит — боев в UFC у него меньше, но Гомер провел их очень достойно. Впрочем, могут быть проблемы с формой — Арман дрался в феврале, а Матеуш в декабре. Из таких мелких факторов и складывается лидерство Царукяна.
Рекомендуемая ставка: досрочная победа за 1.72.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -