Кто вылетит из РПЛ в сезоне-2022/23, прогноз и коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ

В новом розыгрыше РПЛ произойдет солидная ротация — «Рубин», «Арсенал» и «Уфа» покинули турнир, а на их место пришли «Факел», «Оренбург» и «Торпедо».

У кого наибольшие шансы закончить сезон на последних строчках турнирной таблицы? Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ отвечают.

Невысокая вероятность покинуть элитный дивизион у «Химок» и «Урала». Команды уже не первый год играют в РПЛ: у коллектива Григория Иванова богатый опыт спасения, а подмосковный клуб буквально месяц назад ознакомился с ритуалом стыковых матчей и прошел испытание. Но если вы считаете, что «Урал» и «Химки» ждет ФНЛ, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на это коэффициент 6.00.

Чуть выше шансы вылететь у «Нижнего Новгорода». Александр Кержаков помог команде не опуститься вниз в дебютный сезон, но с тренером не продлили контракт. Главный теперь Галактионов — если думаете, что он не справится с задачей по выживанию в элите, котировка на это — 4.00.

«Торпедо» пробилось в РПЛ, победив в ФНЛ. «Оренбург» добился такого успеха благодаря стыковым матчам с «Уфой». Но никакой разницы нет — дебютанты лиги всегда одни из главных претендентов на вылет. Здесь тот же случай — на то, что автозаводцы или оренбуржцы покинут главный турнир страны, можно поставить за 2.20.

Главный же претендент на то, чтобы вернуться обратно в ФНЛ, — воронежский «Факел». Тут целый комплекс причин — проблемы со стадионом, с составом, возможная нехватка финансирования. Хотя «Факел» и вышел в РПЛ со второго места, котировка на его вылет всего 1.50.