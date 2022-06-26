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Сегодня, 11:15

Кто вылетит из РПЛ в сезоне-2022/23, прогноз и коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ

Эксперты назвали главных аутсайдеров РПЛ в сезоне-2022/23
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игроки «Факела» на тренировке.
Фото Global Look Press

В новом розыгрыше РПЛ произойдет солидная ротация — «Рубин», «Арсенал» и «Уфа» покинули турнир, а на их место пришли «Факел», «Оренбург» и «Торпедо».

У кого наибольшие шансы закончить сезон на последних строчках турнирной таблицы? Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ отвечают.

Невысокая вероятность покинуть элитный дивизион у «Химок» и «Урала». Команды уже не первый год играют в РПЛ: у коллектива Григория Иванова богатый опыт спасения, а подмосковный клуб буквально месяц назад ознакомился с ритуалом стыковых матчей и прошел испытание. Но если вы считаете, что «Урал» и «Химки» ждет ФНЛ, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на это коэффициент 6.00.

Чуть выше шансы вылететь у «Нижнего Новгорода». Александр Кержаков помог команде не опуститься вниз в дебютный сезон, но с тренером не продлили контракт. Главный теперь Галактионов — если думаете, что он не справится с задачей по выживанию в элите, котировка на это — 4.00.

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«Торпедо» пробилось в РПЛ, победив в ФНЛ. «Оренбург» добился такого успеха благодаря стыковым матчам с «Уфой». Но никакой разницы нет — дебютанты лиги всегда одни из главных претендентов на вылет. Здесь тот же случай — на то, что автозаводцы или оренбуржцы покинут главный турнир страны, можно поставить за 2.20.

Главный же претендент на то, чтобы вернуться обратно в ФНЛ, — воронежский «Факел». Тут целый комплекс причин — проблемы со стадионом, с составом, возможная нехватка финансирования. Хотя «Факел» и вышел в РПЛ со второго места, котировка на его вылет всего 1.50.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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