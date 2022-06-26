Кто вылетит из РПЛ в сезоне-2022/23, прогноз и коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ
В новом розыгрыше РПЛ произойдет солидная ротация — «Рубин», «Арсенал» и «Уфа» покинули турнир, а на их место пришли «Факел», «Оренбург» и «Торпедо».
У кого наибольшие шансы закончить сезон на последних строчках турнирной таблицы? Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ отвечают.
Невысокая вероятность покинуть элитный дивизион у «Химок» и «Урала». Команды уже не первый год играют в РПЛ: у коллектива Григория Иванова богатый опыт спасения, а подмосковный клуб буквально месяц назад ознакомился с ритуалом стыковых матчей и прошел испытание. Но если вы считаете, что «Урал» и «Химки» ждет ФНЛ, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на это коэффициент 6.00.
Чуть выше шансы вылететь у «Нижнего Новгорода». Александр Кержаков помог команде не опуститься вниз в дебютный сезон, но с тренером не продлили контракт. Главный теперь Галактионов — если думаете, что он не справится с задачей по выживанию в элите, котировка на это — 4.00.
«Торпедо» пробилось в РПЛ, победив в ФНЛ. «Оренбург» добился такого успеха благодаря стыковым матчам с «Уфой». Но никакой разницы нет — дебютанты лиги всегда одни из главных претендентов на вылет. Здесь тот же случай — на то, что автозаводцы или оренбуржцы покинут главный турнир страны, можно поставить за 2.20.
Главный же претендент на то, чтобы вернуться обратно в ФНЛ, — воронежский «Факел». Тут целый комплекс причин — проблемы со стадионом, с составом, возможная нехватка финансирования. Хотя «Факел» и вышел в РПЛ со второго места, котировка на его вылет всего 1.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -