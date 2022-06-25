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«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: Кучеров и Василевский затащат финал в седьмой матч

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 27 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Виктор Хедман и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Фото Global Look Press
«Молнии» уже громили «Лавин» на домашнем льду.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла пятый матч финальной серии НХЛ и затянула противостояние еще как минимум на три периода. «Колорадо Эвеланш» по-прежнему ведет (3-2), но шестая игра 27 июня 2022 года пройдет на льду «Молний» — «Амали Арене». Время начала матча — 3.00 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 27 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определились с фаворитом шестого матча: коэффициент на победу любой из команд в основное время — 2.46, то есть примерно 38% вероятности. На ничью предложена котировка 4.20 (24%).

«Колорадо» и «Тампа» уже дважды в серии не выявили сильнейшего после трех периодов. Для подстраховки присмотритесь к рынку «победа в матче»: коэффициенты — снова одинаковые. Поставить на успех «Молний» или «Лавин» с учетом овертайма можно за 1.92.

Если же вы уверены в результате, то обратитесь к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.36;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.20, Ф1(+1.5) — за 1.36.

В финале Кубка Стэнли упала результативность: в двух последних матчах команды набросали на двоих по пять шайб, хотя до этого в самой сухой встрече прилетело семь. Тотал больше 5.5 на предстоящий поединок идет за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.13.

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз и анализ матча 27 июня 2022 года

«Молнии» в четвертой игре серии лишились права на ошибку. Но после той встречи взбодрились и обыграли «Колорадо» на выезде (3:2). Шестой матч пройдет на льду «Тампы», где команда Никиты Кучерова уже показала шоу — разделалась с «Эвс» 6:2. Правда, один домашний матч «Молнии» проиграли в овертайме, но после финальной сирены было много споров, по правилам ли был забит победный гол «Лавин».

«Тампа» наконец наладила оборону — во многом благодаря Андрею Василевскому, который явно поймал кураж. В пятом матче вратарь сделал 35 сейвов и был признан третьей звездой встречи. Василевский потащил несколько очень опасных бросков, хотя в эпизодах с пропущенными шайбами все же сыграл не лучшим образом: Валерий Ничушкин и Кэйл Макар забили с добиваний после дальних бросков.

При этом голы «Тампы» получились классными: два из трех пришли после обдуманных командных взаимодействий, один — после крутого индивидуального исполнения Яна Рутты. В обороне «Колорадо» периодически дает сбои. Например, в четырех матчах полуфинальной серии с «Эдмонтоном» команда пропустила 13 шайб. В противостоянии с «Тампой» тоже уже произошел один провал — те самые 2:6 на льду «Молний».

Верите, что Кучеров, Сергачев и партнеры снова разнесут защиту «Эвс»? Индивидуальный тотал «Тампы» больше 2.5 шайбы можно оформить с коэффициентом 1.73, ИТМ1 (2.5) — за 2.10.

Также некоторые лидеры «Колорадо» проводят нестабильную серию: Габриэль Ландескуг оформил 21 голевое действие в плей-офф, но в трех матчах с «Тампой» вообще ничем не отличился. Явно большего ожидали от Нэйтана Маккиннона: канадец в трех матчах с «Тампой» оформил по ассисту, в одном забил, а один отбегал всухую. От лучшего страйкера «Колорадо» и третьего по набранным очкам в команде этого недостаточно.

Правда, в полном порядке Макар и Ничушкин, но и лидеры «Молний» играют неплохо. Кучеров, Палат, Стэмкос и Хедман точно в состоянии привести команду к победе при домашних трибунах.

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Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

Победа на льду соперника может сильно изменить положение в серии, ведь впереди у «Тампы» матч дома. В пятой игре «Молнии» напомнили себя из прошлых игр плей-офф: осмысленная и эффективная атака, надежная оборона и чудеса Василевского. Наверняка моральное состояние игроков «Тампы» будет на подъеме, ведь для того, чтобы сравнять счет, надо просто победить дома — это команде уже удавалось.

Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в матче за 1.92.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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