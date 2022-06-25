«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: Кучеров и Василевский затащат финал в седьмой матч
«Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла пятый матч финальной серии НХЛ и затянула противостояние еще как минимум на три периода. «Колорадо Эвеланш» по-прежнему ведет (3-2), но шестая игра 27 июня 2022 года пройдет на льду «Молний» — «Амали Арене». Время начала матча — 3.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 27 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определились с фаворитом шестого матча: коэффициент на победу любой из команд в основное время — 2.46, то есть примерно 38% вероятности. На ничью предложена котировка 4.20 (24%).
«Колорадо» и «Тампа» уже дважды в серии не выявили сильнейшего после трех периодов. Для подстраховки присмотритесь к рынку «победа в матче»: коэффициенты — снова одинаковые. Поставить на успех «Молний» или «Лавин» с учетом овертайма можно за 1.92.
Если же вы уверены в результате, то обратитесь к ставкам на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.36;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.20, Ф1(+1.5) — за 1.36.
В финале Кубка Стэнли упала результативность: в двух последних матчах команды набросали на двоих по пять шайб, хотя до этого в самой сухой встрече прилетело семь. Тотал больше 5.5 на предстоящий поединок идет за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.13.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз и анализ матча 27 июня 2022 года
«Молнии» в четвертой игре серии лишились права на ошибку. Но после той встречи взбодрились и обыграли «Колорадо» на выезде (3:2). Шестой матч пройдет на льду «Тампы», где команда Никиты Кучерова уже показала шоу — разделалась с «Эвс» 6:2. Правда, один домашний матч «Молнии» проиграли в овертайме, но после финальной сирены было много споров, по правилам ли был забит победный гол «Лавин».
«Тампа» наконец наладила оборону — во многом благодаря Андрею Василевскому, который явно поймал кураж. В пятом матче вратарь сделал 35 сейвов и был признан третьей звездой встречи. Василевский потащил несколько очень опасных бросков, хотя в эпизодах с пропущенными шайбами все же сыграл не лучшим образом: Валерий Ничушкин и Кэйл Макар забили с добиваний после дальних бросков.
При этом голы «Тампы» получились классными: два из трех пришли после обдуманных командных взаимодействий, один — после крутого индивидуального исполнения Яна Рутты. В обороне «Колорадо» периодически дает сбои. Например, в четырех матчах полуфинальной серии с «Эдмонтоном» команда пропустила 13 шайб. В противостоянии с «Тампой» тоже уже произошел один провал — те самые 2:6 на льду «Молний».
Верите, что Кучеров, Сергачев и партнеры снова разнесут защиту «Эвс»? Индивидуальный тотал «Тампы» больше 2.5 шайбы можно оформить с коэффициентом 1.73, ИТМ1 (2.5) — за 2.10.
Также некоторые лидеры «Колорадо» проводят нестабильную серию: Габриэль Ландескуг оформил 21 голевое действие в плей-офф, но в трех матчах с «Тампой» вообще ничем не отличился. Явно большего ожидали от Нэйтана Маккиннона: канадец в трех матчах с «Тампой» оформил по ассисту, в одном забил, а один отбегал всухую. От лучшего страйкера «Колорадо» и третьего по набранным очкам в команде этого недостаточно.
Правда, в полном порядке Макар и Ничушкин, но и лидеры «Молний» играют неплохо. Кучеров, Палат, Стэмкос и Хедман точно в состоянии привести команду к победе при домашних трибунах.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»
Победа на льду соперника может сильно изменить положение в серии, ведь впереди у «Тампы» матч дома. В пятой игре «Молнии» напомнили себя из прошлых игр плей-офф: осмысленная и эффективная атака, надежная оборона и чудеса Василевского. Наверняка моральное состояние игроков «Тампы» будет на подъеме, ведь для того, чтобы сравнять счет, надо просто победить дома — это команде уже удавалось.
Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в матче за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -