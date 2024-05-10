«Даллас» обыграл «Колорадо» и сравнял счет в серии
«Даллас» обыграл «Колорадо» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии стал равный — 1-1.
Нападающий «Старз» Роопе Хинтц забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Защитник Миро Хейсканен оформил дубль.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Теперь у него 9 голов в этом плей-офф. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.
Третий матч в серии состоится 12 мая.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Даллас» — «Колорадо» — 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)
Голы: Хейсканен — 2 (бол., Хинтц, Робертсон), 14:46 — 1:0. Хинтц — 2 (Лундквист, Марчмент), 21:57 — 2:0. Хейсканен — 3 (бол., Бенн, Хинтц), 35:54 — 3:0. Сегин — 1 (мен., Харли), 38:06 — 4:0. Кивиранта — 1 (Мэнсон, Колтон), 44:06 — 4:1. Духайм — 1 (Кольяно), 48:00 — 4:2. Ничушкин — 9 (Лехконен, Миттельштадт), 56:16 — 4:3. Линделл — 1 (п.в., Хинтц, Танев), 59:39 — 5:3.
Вратари: Эттингер — Георгиев (58:00 — 59:39).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 31 (9+15+7) — 31 (9+9+13).
Наши: Дадонов (10.56/3/-1) — Ничушкин (22.47/3/-1), Тренин (9.51/1/0).
10 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
Счет в серии: 1-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Флорида - Бостон
|1 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
3 - 0
|3 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|10.05
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|10.05
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|5 : 3