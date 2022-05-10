Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Эксперты оценили шансы «Спартака» выйти в финал БЕТСИТИ Кубка России

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон и Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

11 мая 2022 года «Спартак» и «Енисей» столкнутся в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Красно-белые примут соперника из Красноярска на стадионе «Открытие Банк Арена» в 19.30 по московскому времени. Трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 19.00, на телеканале «Матч! Премьер» — в 19.25. Хозяева в 1/4 финала прошли ЦСКА, гости — «Рубин».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Спартак» — безусловный фаворит полуфинала. Коэффициент на победу красно-белых — 1.45, примерно 67% вероятности. Успех «Енисея» предложен с котировкой 6.70 (14%). Ничья оценена в 5.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на победу андердога принесет приличные 6700 рублей.

На проход «Спартака» в финал предложена котировка 1.28 (78% вероятности), эта же линия на гостей идет с коэффициентом 3.90 (22%).

&laquo;Игра миллионов&raquo; БЕТСИТИ Кубка России. БЕТСИТИ продолжает розыгрыш 3 000 000 рублей во всероссийском конкурсе прогнозов

Котировка на победу москвичей в серии пенальти — 3.80, «Енисея» — 9.00.

Три самых вероятных результата матча намекают на победу «Спартака»:

• 2:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 8.00.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
«Динамо» — «Алания»: Захарян забил гол после грубой ошибки соперника
Лаксальт получил травму в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Алании»
«Динамо» обыгрывает «Аланию» после первого тайма, Шиманьски дважды попал в каркас ворот
«Динамо» — «Алания»: Смолов открыл счет в полуфинальном матче Кубка
«Спартак» Ваноли почувствовал вкус побед и без проблем ворвется в финал БЕТСИТИ Кубка России
Вратарь «Алании» рассказал, как Гогниев настраивал игроков перед матчем с «Зенитом»: «Надо разнести пацанов из другой команды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Алания»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 10 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости