Эксперты оценили шансы «Спартака» выйти в финал БЕТСИТИ Кубка России

11 мая 2022 года «Спартак» и «Енисей» столкнутся в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Красно-белые примут соперника из Красноярска на стадионе «Открытие Банк Арена» в 19.30 по московскому времени. Трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 19.00, на телеканале «Матч! Премьер» — в 19.25. Хозяева в 1/4 финала прошли ЦСКА, гости — «Рубин».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Спартак» — безусловный фаворит полуфинала. Коэффициент на победу красно-белых — 1.45, примерно 67% вероятности. Успех «Енисея» предложен с котировкой 6.70 (14%). Ничья оценена в 5.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на победу андердога принесет приличные 6700 рублей.

На проход «Спартака» в финал предложена котировка 1.28 (78% вероятности), эта же линия на гостей идет с коэффициентом 3.90 (22%).

Котировка на победу москвичей в серии пенальти — 3.80, «Енисея» — 9.00.

Три самых вероятных результата матча намекают на победу «Спартака»:

• 2:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 8.00.