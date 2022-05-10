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«Динамо» — «Алания»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 11 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания» 11 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц («Динамо»).
Фото Global Look Press

11 мая 2022 года на «ВТБ Арене» пройдет полуфинал БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Аланией». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Алания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают москвичей безусловными фаворитами. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.49, вероятность — около 67%. Успех «Алании» идет как самый маловероятный результат матча с котировкой 6.80 (12%). Ничья оценена в 4.60 (21%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Алании» в случае ее выигрыша принесет 8100 рублей и чистую прибыль в 7100 рублей.

В прошлой стадии Кубка клуб из Владикавказа неожиданно разделался с чемпионом РПЛ «Зенитом»: «Алания» выгрызла ничью 2:2 и победила в серии пенальти. Если верите, что андердог снова не проиграет в основное время, берите Х2 с коэффициентом 3.10.

На игру предложена широкая линия результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.05, Ф2(+1.5) — за 1.77;

• Ф1(-2.5) идет за 3.70, Ф2(+2.5) — за 1.28.

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Удаление оценено коэффициентом 3.00, отсутствие красной карточки можно взять за 1.34.

11-метровый можно взять с котировкой 2.50, «пенальти не будет» идет за 1.47.

Прошлую стадию команды преодолели в серии пенальти. Очередной триллер из 11-метровых по итогам 90 минут доступен за 9.00.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 — за 7.30;

• 1:0 — за 7.70;

• 2:1 — за 7.90.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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«Динамо» — «Алания»: прогноз Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

 11
П
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Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

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Горан Чаушич

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