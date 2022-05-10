11 мая 2022 года на «ВТБ Арене» пройдет полуфинал БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Аланией». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают москвичей безусловными фаворитами. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.49, вероятность — около 67%. Успех «Алании» идет как самый маловероятный результат матча с котировкой 6.80 (12%). Ничья оценена в 4.60 (21%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Алании» в случае ее выигрыша принесет 8100 рублей и чистую прибыль в 7100 рублей.

В прошлой стадии Кубка клуб из Владикавказа неожиданно разделался с чемпионом РПЛ «Зенитом»: «Алания» выгрызла ничью 2:2 и победила в серии пенальти. Если верите, что андердог снова не проиграет в основное время, берите Х2 с коэффициентом 3.10.

На игру предложена широкая линия результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.05, Ф2(+1.5) — за 1.77;

• Ф1(-2.5) идет за 3.70, Ф2(+2.5) — за 1.28.

Удаление оценено коэффициентом 3.00, отсутствие красной карточки можно взять за 1.34.

11-метровый можно взять с котировкой 2.50, «пенальти не будет» идет за 1.47.

Прошлую стадию команды преодолели в серии пенальти. Очередной триллер из 11-метровых по итогам 90 минут доступен за 9.00.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 — за 7.30;

• 1:0 — за 7.70;

• 2:1 — за 7.90.