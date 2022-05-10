«Динамо» — «Алания»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 11 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
11 мая 2022 года на «ВТБ Арене» пройдет полуфинал БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Аланией». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают москвичей безусловными фаворитами. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.49, вероятность — около 67%. Успех «Алании» идет как самый маловероятный результат матча с котировкой 6.80 (12%). Ничья оценена в 4.60 (21%).
Ставка в 1000 рублей на победу «Алании» в случае ее выигрыша принесет 8100 рублей и чистую прибыль в 7100 рублей.
В прошлой стадии Кубка клуб из Владикавказа неожиданно разделался с чемпионом РПЛ «Зенитом»: «Алания» выгрызла ничью 2:2 и победила в серии пенальти. Если верите, что андердог снова не проиграет в основное время, берите Х2 с коэффициентом 3.10.
На игру предложена широкая линия результатов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.05, Ф2(+1.5) — за 1.77;
• Ф1(-2.5) идет за 3.70, Ф2(+2.5) — за 1.28.
Удаление оценено коэффициентом 3.00, отсутствие красной карточки можно взять за 1.34.
11-метровый можно взять с котировкой 2.50, «пенальти не будет» идет за 1.47.
Прошлую стадию команды преодолели в серии пенальти. Очередной триллер из 11-метровых по итогам 90 минут доступен за 9.00.
Три наиболее вероятных точных счета:
• 2:0 — за 7.30;
• 1:0 — за 7.70;
• 2:1 — за 7.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0