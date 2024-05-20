Лоза о Станковиче в «Спартаке»: «Опять кот в мешке. У него на тренерском поприще не было никаких успехов»

Певец, композитор и болельшик «Спартака» Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

Московский клуб объявил о заключении контракта с 45-летним сербом в четверг, 16 мая. Специалист начнет работать с командой с сезона-2024/25.

«Пока у него на тренерском поприще не было никаких успехов. Мы опять берем кота в мешке. Будем следить за его результатами. Но не все зависит от тренера. Как человек футбольный, который знает, как устроен этот мир, могу сказать, что тренеры в «Спартаке» были людьми всегда зависимыми. Мне Олег Иванович Романцев рассказывал: когда создал великий «Спартак», который всех обыгрывал, он не собирался продавать игроков, а планировал докупить хороших. Что сделали в руководстве? Всех продали. Мы можем болеть, сокрушаться, но у руководства свои планы», — сказал Лоза «СЭ».

Сейчас Станкович возглавляет «Ференцварош». Ранее он тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».