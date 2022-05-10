11 мая 2022 года «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграет с «Енисеем». Второй полуфинал БЕТСИТИ Кубка России начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» абсолютным фаворитом встречи. Ставки на победу красно-белых в основное время принимаются с коэффициентом 1.45, это примерно 68% вероятности исхода. Второй по шансам вариант в линии — ничья, котировка — 5.10 (19%). Успех «Енисея» доступен за 6.70 (13%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5100 рублей.

На то, что «Енисей» не проиграет в основное время, коэффициент 2.90.

Аналитики считают, что матч получится результативным — будет забито не меньше трех мячей. На тотал больше 2.5 гола котировка 1.61, на ТМ 2.5 — 2.40.

Также высоки шансы увидеть голы в исполнении обеих команд — обмен забитыми мячами оценен в 1.79, обратный исход — в 2.02.

Выход «Спартака» в финал можно взять за 1.28, прорыв сенсационного «Енисея» — за 3.90.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу красно-белых за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Енисей»

«Спартак» подошел к полуфиналу БЕТСИТИ Кубка России с уверенной победой над «Уралом» (3:1), а «Енисей» так же убедительно сгорел в гостях «Краснодару-2» — 0:4. Но красноярцы остаются одной из самых результативных команд ФНЛ, а свою атакующую мощь они доказали в матчах с «Локомотивом» (4:0) и «Рубином» (3:1). Команда Паоло Ваноли, которая не пропустила только в трех из десяти последних матчей, не закончит предстоящую встречу «сухой».

Рекомендуемая ставка: «Енисей» забьет за 1.60.