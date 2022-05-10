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«Спартак» — «Енисей»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 11 мая 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» 11 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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«Спартак» в матче БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА.
Фото ФК «Спартак»

11 мая 2022 года «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграет с «Енисеем». Второй полуфинал БЕТСИТИ Кубка России начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» абсолютным фаворитом встречи. Ставки на победу красно-белых в основное время принимаются с коэффициентом 1.45, это примерно 68% вероятности исхода. Второй по шансам вариант в линии — ничья, котировка — 5.10 (19%). Успех «Енисея» доступен за 6.70 (13%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5100 рублей.

На то, что «Енисей» не проиграет в основное время, коэффициент 2.90.

Аналитики считают, что матч получится результативным — будет забито не меньше трех мячей. На тотал больше 2.5 гола котировка 1.61, на ТМ 2.5 — 2.40.

Также высоки шансы увидеть голы в исполнении обеих команд — обмен забитыми мячами оценен в 1.79, обратный исход — в 2.02.

&laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче БЕТСИТИ Кубка России с &laquo;Балтикой&raquo;. «Динамо» — «Алания»: команду Шварца ждет первый за 10 лет финал БЕТСИТИ Кубка России?

Выход «Спартака» в финал можно взять за 1.28, прорыв сенсационного «Енисея» — за 3.90.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу красно-белых за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Енисей»

«Спартак» подошел к полуфиналу БЕТСИТИ Кубка России с уверенной победой над «Уралом» (3:1), а «Енисей» так же убедительно сгорел в гостях «Краснодару-2» — 0:4. Но красноярцы остаются одной из самых результативных команд ФНЛ, а свою атакующую мощь они доказали в матчах с «Локомотивом» (4:0) и «Рубином» (3:1). Команда Паоло Ваноли, которая не пропустила только в трех из десяти последних матчей, не закончит предстоящую встречу «сухой».

Рекомендуемая ставка: «Енисей» забьет за 1.60.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Эксперты оценили шансы «Спартака» выйти в финал БЕТСИТИ Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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