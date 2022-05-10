«Спартак» — «Енисей»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 11 мая 2022 года
11 мая 2022 года «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграет с «Енисеем». Второй полуфинал БЕТСИТИ Кубка России начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» абсолютным фаворитом встречи. Ставки на победу красно-белых в основное время принимаются с коэффициентом 1.45, это примерно 68% вероятности исхода. Второй по шансам вариант в линии — ничья, котировка — 5.10 (19%). Успех «Енисея» доступен за 6.70 (13%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5100 рублей.
На то, что «Енисей» не проиграет в основное время, коэффициент 2.90.
Аналитики считают, что матч получится результативным — будет забито не меньше трех мячей. На тотал больше 2.5 гола котировка 1.61, на ТМ 2.5 — 2.40.
Также высоки шансы увидеть голы в исполнении обеих команд — обмен забитыми мячами оценен в 1.79, обратный исход — в 2.02.
Выход «Спартака» в финал можно взять за 1.28, прорыв сенсационного «Енисея» — за 3.90.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу красно-белых за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Енисей»
«Спартак» подошел к полуфиналу БЕТСИТИ Кубка России с уверенной победой над «Уралом» (3:1), а «Енисей» так же убедительно сгорел в гостях «Краснодару-2» — 0:4. Но красноярцы остаются одной из самых результативных команд ФНЛ, а свою атакующую мощь они доказали в матчах с «Локомотивом» (4:0) и «Рубином» (3:1). Команда Паоло Ваноли, которая не пропустила только в трех из десяти последних матчей, не закончит предстоящую встречу «сухой».
Рекомендуемая ставка: «Енисей» забьет за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0