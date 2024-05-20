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Сегодня, 09:03

Слишкович назначен главным тренером «Спартака». Объясняем, что случилось

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владимир Слишкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», 15 мая этого года Владимир Слишкович перестал быть исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». С 16-го числа он уже заявлен в РПЛ как главный тренер, а не и.о.

Красно-белые были вынуждены пойти на такой шаг из-за «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской федерации».

В них, в частности, говорится:

«Лицензиат обязан произвести замену лица, заявленного им в рамках процедуры лицензирования по критериям Р.01.-1. — Р.15., на иное лицо, имеющее необходимую квалификацию и отвечающее требованиям соответствующего критерия, в случае освобождения соответствующей должности ранее заявленным работником (сотрудником) или в случае, если ранее заявленный работник (сотрудник) перестает соответствовать требованиям соответствующего критерия. В вышеуказанных случаях лицензиат обязан обеспечить занятие соответствующей должности лицом, имеющим необходимую квалификацию и отвечающим требованиям соответствующего критерия, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня освобождения соответствующей должности / прекращения соответствия ранее заявленного работника (сотрудника) требованиям соответствующего критерия».

Новость об увольнении Гильермо Абаскаля появилась на сайте «Спартака» 14 апреля. Тогда же было объявлено, что к следующим матчам команду будет готовить Владимир Слишкович.

Но он мог быть исполняющим обязанности только 30 дней. После этого красно-белым следовало назначить его главным либо найти другого специалиста, отвечающего всем необходимым критериям.

Назначили Слишковича. Матч с «Рубином» (3:1) он уже провел как главный тренер.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
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 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
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