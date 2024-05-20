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Сегодня, 17:30

«Я — самый терпеливый тренер, нужно быть пожестче». Роман Ротенберг рассказал об изменениях в СКА

Ротенберг ответил, отправится ли Мичков в НХЛ в следующем сезоне
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Слухи об уходе Серебрякова, останутся ли Мичков и Демидов, почему позвали Плотникова и другие вопросы.

Серебряков остается в СКА

— Почему СКА расстался с Алексом Гальченюком? Вы же сами его подписывали и прекрасно понимали, когда давали большой контракт, что он может стать звездой.

— Мы хотим держать баланс. У нас должна быть глубина состава. И основной, и резервный, чтобы всегда можно было кого-то заменить в случае потерь. Алекс играл очень много, выходил в большинстве. У него было полное доверие тренерского штаба, для того чтобы себя проявить. И он хорошо себя проявил, вопросов к нему нет. Остался только вопрос финансового плана.

Голкипер СКА Никита Серебряков.
Никита Серебряков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Ходили слухи об обмене Никиты Серебрякова. В СКА будет новый иностранный вратарь?

— Нет, мы рассчитываем на наших вратарей. Никита Серебряков — один из лучших вратарей в России. У нас есть здоровая конкуренция среди четырех сильных голкиперов. Есть новый тренер вратарей Максим Соколов. То, какие результаты мы видим у игроков, — это работа тренеров. Я как главный тренер не вмешиваюсь в работу вратарей. В этом есть определенная специфика. К примеру, Анатолий Тарасов сам работал с Третьяком. Но в современных реалиях это невозможно. Я могу только помешать тренерам вратарей. Поэтому им полное доверие. Соколов уже работал у нас, мы с ним выиграли Кубок Гагарина в 2015 году. У него были сложные жизненные ситуации (гибель жены. — прим. «СЭ»), мы об этом знаем. Максим это все прошел, мы ему очень помогали. Он мотивирован, был отличным вратарем, у него сильный характер. Соколов может помочь нам по ОФП, сделать так, чтобы наши голкиперы были такими же сильными и физически выносливыми, каким он был сам. Ну и сам по себе тренерский состав очень сильный. Помимо Максима, будет и Юрий Ключников.

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— Кем вы замените Сергея Зубова?

— С защитниками будет работать Константин Шафранов. В свое время он трудился в Северной Америке. Он очень опытный специалист. В «Авангарде» был в штабе Хартли, также отвечал за оборону. В современном хоккее тренер, как и игрок, должен уметь работать в разных амплуа. Хоккей меняется, идет вперед, и Константин Витальевич прекрасно понимает современные требования к защитникам. Мы с ним прошлись по упражнениям, которые он собирал за всю свою карьеру.

— Кто будет отвечать за большинство?

— Так же, как и было: Евгений Корешков. Помогать ему будет Шафранов. Одно другому не мешает.

Михаил Григоренко.
Фото photo.khl.ru

Нужно улучшить большинство и укрепить оборону

— Когда вы объявите переход Михаила Григоренко и Сергея Плотникова?

— Нам нужно провести несколько трейдов, для того чтобы их объявить.

— Расскажите, какие.

— Это вынужденная мера. Нет претензий ни к каким ребятам. Все отдали для победы все, что могли. Фамилии озвучивать не могу, но будут изменения и обмены. И только тогда, как сможем соблюсти регламент, мы объявим имена всех новичков. Ждем защитника и нападающего. Возможно, это будет не один нападающий. Но это не вратари. Заявляю сразу, чтобы убрать все эти слухи. Не знаю, кто их запускал. Наверное, это наши конкуренты, чтобы расшатать нас изнутри.

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— Два года назад мы разговаривали с вами, и я понимал вашу философию. Вы понимаете, к чему идете в СКА?

— Точечные изменения, чтобы, в первую очередь, улучшить большинство. Нам нужен игрок, чтобы мог забить в касание. Такие ребята как раз на подходе. Во-вторых, нужно улучшить линию обороны. С каждым годом мы улучшаем детали. Система игры совершенствуется, появляется вариативность. Мы многое меняем с учетом опыта предыдущих лет. Командная работа: игроки, тренеры, персонал наш — точильщики, массажисты, доктора.

— СКА будет играть еще быстрее?

— Будет играть результативнее. Мы не стремимся становиться еще быстрее, но мы будем улучшать все детали. За три года забили 604 шайбы, это больше всех клубов КХЛ. Но мы хотим забивать еще больше. Самое главное — наладить порядок в обороне и, конечно, усилить работу тренеров вратарей. Это не претензия к вратарям и тренерам, но это определенный опыт. Мы работали с Рашитом Давыдовым, потом у нас пошли изменения. Одно дело — работать с командой, которая борется за плей-офф, и другое — в которой обязаны выиграть Кубок Гагарина. Сколов поможет с точки зрения уверенности тренерскому штабу вратарей.

Иван Демидов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Демидов останется, по Мичкову скоро объявим

— У вас основная проблема в отсутствии терпения. Вы давите на игроков. Так, по крайней мере, кажется со стороны.

— Это больше раскрутили журналисты. Это часть игры. Поверьте мне, я, наверное, самый терпеливый человек с точки зрения подхода к игрокам. Даже, бывает, мне говорят: «Ты слишком любишь игроков, как своих детей. Надо уже рубить его, убрать». А мы верим до конца. Надо даже где-то быть пожестче. Бывают эмоциональные моменты. Но мы берем игрока и верим в него до конца.

— Когда будут новости по Мичкову? Вы отпускаете его в «Филадельфию»?

— Давайте еще подождем. Вы знаете его ситуацию (смерть отца. — прим. «СЭ»). Скоро все объявим.

Матвей Мичков. Похоже, Мичков уезжает из СКА в НХЛ. Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»?

— Останется ли Иван Демидов?

— Он играет в СКА, у него действующий контракт. Будем его развивать, у Ивана появляются новые возможности с учетом того, что он — лимитчик.

— То есть вы на него рассчитываете?

— Ну конечно. Будем его развивать и морально, и физически.

— Вы говорите о вере в игроков, о том, что надо вам быть пожестче. А ребята это принимают? Вы ведь берете Сергея Плотникова. Это очень опасный человек с точки зрения влияния на коллектив.

— С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами.

— Это не скажется на вас, на команде? Сложный ведь человек Плотников.

— Мы хотим брать оловянных солдатиков? Нет, мы хотим брать личностей. И, поверьте, Серега готов сейчас так, как никогда. И физически, и с точки зрения мотивации. Моя беседа с ним, длившаяся несколько часов, только это подтвердила. Нужны герои, личности. Каждый человек определяет свою судьбу. Его кондиции сейчас лучше, чем были в 2017 году, когда мы вместе выиграли Кубок Гагарина.

Матвей Мичков
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Иван Демидов
Роман Ротенберг
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
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2 - 1
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2 - 3
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5 - 3
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5 - 2
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7. Металлург Мг - Автомобилист
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Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
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5 - 2
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3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
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3. Спартак - Металлург Мг
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1 - 0
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6. Спартак - Металлург Мг
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Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
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3 - 2
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5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
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2 - 3
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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1. СКА - Торпедо
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Динамо М - Динамо Мн
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Авангард - Лада
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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2. Сал. Юлаев - Трактор
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Локомотив – Металлург Мг
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