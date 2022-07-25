Чемпион РПЛ-2022/23: ЦСКА начал сезон с двух побед, но фаворит все равно «Зенит»
В РПЛ завершился второй тур. Главный фаворит на чемпионство «Зенит» неожиданно оступился уже в первом матче — сыграл вничью с «Химками» (1:1). Осечкой сине-бело-голубых воспользовался ЦСКА. Армейцы под руководством Владимира Федотова уверенно выиграли стартовые встречи и вскарабкались на первую строчку.
При этом ЦСКА все равно не главный претендент на золото, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициент на то, что армейцы возьмут золото, — 10.0. Котировка на успех команды Федотова — самая низкая после «Зенита».
Эксперты практически не сомневаются, что золото в пятый раз подряд уедет в Санкт-Петербург. На победу команды Сергея Семака предложена крошечная котировка 1.30. Куда интереснее выглядит вариант, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ: этот рынок оценен за приличные 3.50. К примеру, такая же ставка на ЦСКА доступна за 1.05.
Также, по мнению аналитиков, равные шансы на золото у «Динамо» и «Спартака»: коэффициент на чемпионство кого-то из них — 15.0.
Вероятность победы «Локомотива» эксперты оценили чуть дороже — в 20.0. За 25.0 можно оформить ставку в пользу главной сенсации прошлого сезона — «Сочи». Тогда команда заняла историческое второе место, но в новом чемпионате уже потерпела разгром от ЦСКА (0:3).
Коэффициентом 50.0 оценены шансы «Краснодара»: «быки» после двух туров еще ни разу не победили — сыграли вничью с «Факелом» (2:2) и проиграли «Спартаку» (1:4).
Далее котировки выглядят совсем нереалистичными:
• чемпионство «Ростова» идет за 100;
• «Крыльев Советов» — за 150;
• успех «Нижнего Новгорода» или «Химок» можно оформить за 1000;
• «Торпедо», «Урала» или «Оренбурга» — за 2500;
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|2 : 2
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1