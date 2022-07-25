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Чемпион РПЛ-2022/23: ЦСКА начал сезон с двух побед, но фаворит все равно «Зенит»

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Вендел («Зенит»).
Фото Global Look Press

В РПЛ завершился второй тур. Главный фаворит на чемпионство «Зенит» неожиданно оступился уже в первом матче — сыграл вничью с «Химками» (1:1). Осечкой сине-бело-голубых воспользовался ЦСКА. Армейцы под руководством Владимира Федотова уверенно выиграли стартовые встречи и вскарабкались на первую строчку.

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При этом ЦСКА все равно не главный претендент на золото, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициент на то, что армейцы возьмут золото, — 10.0. Котировка на успех команды Федотова — самая низкая после «Зенита».

Эксперты практически не сомневаются, что золото в пятый раз подряд уедет в Санкт-Петербург. На победу команды Сергея Семака предложена крошечная котировка 1.30. Куда интереснее выглядит вариант, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ: этот рынок оценен за приличные 3.50. К примеру, такая же ставка на ЦСКА доступна за 1.05.

Также, по мнению аналитиков, равные шансы на золото у «Динамо» и «Спартака»: коэффициент на чемпионство кого-то из них — 15.0.

Вероятность победы «Локомотива» эксперты оценили чуть дороже — в 20.0. За 25.0 можно оформить ставку в пользу главной сенсации прошлого сезона — «Сочи». Тогда команда заняла историческое второе место, но в новом чемпионате уже потерпела разгром от ЦСКА (0:3).

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Коэффициентом 50.0 оценены шансы «Краснодара»: «быки» после двух туров еще ни разу не победили — сыграли вничью с «Факелом» (2:2) и проиграли «Спартаку» (1:4).

Далее котировки выглядят совсем нереалистичными:

• чемпионство «Ростова» идет за 100;

«Крыльев Советов» — за 150;

• за 250 — «Ахмата»;

• успех «Нижнего Новгорода» или «Химок» можно оформить за 1000;

«Торпедо», «Урала» или «Оренбурга» — за 2500;

• меньше всего шансов у «Факела», коэффициент — 5000.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Ахмат» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 24 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

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