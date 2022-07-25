Чемпион РПЛ-2022/23: ЦСКА начал сезон с двух побед, но фаворит все равно «Зенит»

В РПЛ завершился второй тур. Главный фаворит на чемпионство «Зенит» неожиданно оступился уже в первом матче — сыграл вничью с «Химками» (1:1). Осечкой сине-бело-голубых воспользовался ЦСКА. Армейцы под руководством Владимира Федотова уверенно выиграли стартовые встречи и вскарабкались на первую строчку.

При этом ЦСКА все равно не главный претендент на золото, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициент на то, что армейцы возьмут золото, — 10.0. Котировка на успех команды Федотова — самая низкая после «Зенита».

Эксперты практически не сомневаются, что золото в пятый раз подряд уедет в Санкт-Петербург. На победу команды Сергея Семака предложена крошечная котировка 1.30. Куда интереснее выглядит вариант, при котором «Зенит» не выиграет РПЛ: этот рынок оценен за приличные 3.50. К примеру, такая же ставка на ЦСКА доступна за 1.05.

Также, по мнению аналитиков, равные шансы на золото у «Динамо» и «Спартака»: коэффициент на чемпионство кого-то из них — 15.0.

Вероятность победы «Локомотива» эксперты оценили чуть дороже — в 20.0. За 25.0 можно оформить ставку в пользу главной сенсации прошлого сезона — «Сочи». Тогда команда заняла историческое второе место, но в новом чемпионате уже потерпела разгром от ЦСКА (0:3).

Коэффициентом 50.0 оценены шансы «Краснодара»: «быки» после двух туров еще ни разу не победили — сыграли вничью с «Факелом» (2:2) и проиграли «Спартаку» (1:4).

Далее котировки выглядят совсем нереалистичными:

• чемпионство «Ростова» идет за 100;

• «Крыльев Советов» — за 150;

• за 250 — «Ахмата»;

• успех «Нижнего Новгорода» или «Химок» можно оформить за 1000;

• «Торпедо», «Урала» или «Оренбурга» — за 2500;

• меньше всего шансов у «Факела», коэффициент — 5000.