Андерс Дрейер стал основным нападающим команды.

26 июля кипрский АЕК и датский «Мидтьюлланн» проведут ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этот раз команды встретятся на «АЕК Арене» в Ларнаке, игра начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Обслужит поединок венгерский арбитр Иштван Вад.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АЕК — «Мидтьюлланн» 26 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают перспективы гостей радужнее: на победу «Мидтьюлланна» в основное время можно поставить с невысоким для выездного матча коэффициентом 1.82, это приблизительно 54% вероятности. Ничью предлагается оформить за 3.50 (28%), успех АЕК — за 4.70 (18%).

В Дании матч завершился вничью 1:1, причем «Мидтьюлланну» пришлось отыгрываться. На то, что АЕК снова не уступит в основное время, котировка — 2.00.

На кону возможность сыграть в третьем квалификационном раунде ЛЧ, и упустить ее из-за пропущенного на контратаке гола вряд ли кто-то хочет, поэтому команды наверняка сыграют осторожно. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.82.

Примерно равные коэффициенты на варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» — 1.94 и 1.86 соответственно.

Пенальти в основное время доступен за 2.80, удаление — за 4.00.

На то, что соперники доиграются до овертаймов, котировка — 6.10. До серии пенальти — 6.50.

Если считаете, что путь в ЛЧ продолжит «Мидтьюлланн», возьмите его проход за 1.40. Успех АЕК идет за 3.00.

АЕК — «Мидтьюлланн»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 июля 2022 года

«Мидтьюлланн» — один из сильнейших клубов Дании последних лет. С сезона-2013/14 команда из Хернинга завоевала три чемпионства, а в последнем розыгрыше немного не дотянула до очередной победы — всего три очка проиграла «Копенгагену». Однако новый сезон пока не приносит поклонникам «волков» положительных эмоций, потому что серия без побед растянулась уже на четыре матча. Началось все с товарищеской встречи с «Гентом» (1:2), а продолжилось ничьей с «Раннерс» в первом туре Суперлиги (1:1) и «мирным» исходом с АЕК в ЛЧ (1:1). В последней игре «Мидтьюлланн» снова уступил — на этот раз «Силькеборгу» (1:3).

Результаты пока не складываются, но это точно временное явление, потому что по игре команда Бо Хенриксена превосходит соперников. Подводит реализация, ведь моментов в каждом матче у «Мидтьюлланна» предостаточно. В той же первой встрече с АЕК у датчан было громадное преимущество: 55 на 45 по владению, 24 против пяти по ударам, 4-1 — в створ. По угловым вообще случился форменный разгром — 16-0.

Но победить не получилось, и теперь придется решать вопрос выхода в следующую стадию в гостях. К счастью для «Мидтьюлланна», правило выездного гола больше не работает, поэтому достаточно будет забить скромному сопернику всего раз. Хотя расклады первого матча говорят о том, что в ворота клуба из Ларнаки может влететь значительно больше мячей: ИТБ2 (1.5) идет с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставка на матч АЕК — «Мидтьюлланн»

АЕК тоже на серии без побед, но три последних матча он завершил вничью, и только один из них был официальным — как раз против «Мидтьюлланна». В нем «воины», как могли, обороняли ничью и даже три минуты вели в счете в конце игры, но все-таки пропустили.

Несмотря на то, что ответная игра будет для киприотов домашней, стратегию они вряд ли поменяют — будут выжидать ошибок от соперника и бежать в контратаку. Но сыграть в таком ключе против сверхатакующего «Мидтьюлланна» и самим не пропустить — тяжелая задача. Вряд ли хозяева, которые изначально уступают датчанам в классе, с нею справятся.

Рекомендуемая ставка: победа «Мидтьюлланна» за 1.82.