АЕК — «Мидтьюлланн»: экс-игрок «Рубина» протащит датчан дальше
26 июля кипрский АЕК и датский «Мидтьюлланн» проведут ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этот раз команды встретятся на «АЕК Арене» в Ларнаке, игра начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Обслужит поединок венгерский арбитр Иштван Вад.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АЕК — «Мидтьюлланн» 26 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают перспективы гостей радужнее: на победу «Мидтьюлланна» в основное время можно поставить с невысоким для выездного матча коэффициентом 1.82, это приблизительно 54% вероятности. Ничью предлагается оформить за 3.50 (28%), успех АЕК — за 4.70 (18%).
В Дании матч завершился вничью 1:1, причем «Мидтьюлланну» пришлось отыгрываться. На то, что АЕК снова не уступит в основное время, котировка — 2.00.
На кону возможность сыграть в третьем квалификационном раунде ЛЧ, и упустить ее из-за пропущенного на контратаке гола вряд ли кто-то хочет, поэтому команды наверняка сыграют осторожно. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.82.
Примерно равные коэффициенты на варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» — 1.94 и 1.86 соответственно.
Пенальти в основное время доступен за 2.80, удаление — за 4.00.
На то, что соперники доиграются до овертаймов, котировка — 6.10. До серии пенальти — 6.50.
Если считаете, что путь в ЛЧ продолжит «Мидтьюлланн», возьмите его проход за 1.40. Успех АЕК идет за 3.00.
АЕК — «Мидтьюлланн»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 июля 2022 года
«Мидтьюлланн» — один из сильнейших клубов Дании последних лет. С сезона-2013/14 команда из Хернинга завоевала три чемпионства, а в последнем розыгрыше немного не дотянула до очередной победы — всего три очка проиграла «Копенгагену». Однако новый сезон пока не приносит поклонникам «волков» положительных эмоций, потому что серия без побед растянулась уже на четыре матча. Началось все с товарищеской встречи с «Гентом» (1:2), а продолжилось ничьей с «Раннерс» в первом туре Суперлиги (1:1) и «мирным» исходом с АЕК в ЛЧ (1:1). В последней игре «Мидтьюлланн» снова уступил — на этот раз «Силькеборгу» (1:3).
Результаты пока не складываются, но это точно временное явление, потому что по игре команда Бо Хенриксена превосходит соперников. Подводит реализация, ведь моментов в каждом матче у «Мидтьюлланна» предостаточно. В той же первой встрече с АЕК у датчан было громадное преимущество: 55 на 45 по владению, 24 против пяти по ударам, 4-1 — в створ. По угловым вообще случился форменный разгром — 16-0.
Но победить не получилось, и теперь придется решать вопрос выхода в следующую стадию в гостях. К счастью для «Мидтьюлланна», правило выездного гола больше не работает, поэтому достаточно будет забить скромному сопернику всего раз. Хотя расклады первого матча говорят о том, что в ворота клуба из Ларнаки может влететь значительно больше мячей: ИТБ2 (1.5) идет с коэффициентом 1.90.
Прогноз и ставка на матч АЕК — «Мидтьюлланн»
АЕК тоже на серии без побед, но три последних матча он завершил вничью, и только один из них был официальным — как раз против «Мидтьюлланна». В нем «воины», как могли, обороняли ничью и даже три минуты вели в счете в конце игры, но все-таки пропустили.
Несмотря на то, что ответная игра будет для киприотов домашней, стратегию они вряд ли поменяют — будут выжидать ошибок от соперника и бежать в контратаку. Но сыграть в таком ключе против сверхатакующего «Мидтьюлланна» и самим не пропустить — тяжелая задача. Вряд ли хозяева, которые изначально уступают датчанам в классе, с нею справятся.
Рекомендуемая ставка: победа «Мидтьюлланна» за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0