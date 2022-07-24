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Сегодня, 19:15

«Ахмат» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 24 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Факел» 24 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Ахмат» против «Спартака».
Фото Global Look Press

24 июля «Ахмат» проведет второй подряд домашний матч в РПЛ — во втором туре соперником грозненцев станет дебютант турнира «Факел». Игра пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев больше шансов победить. Взять успех «Ахмата» можно за коэффициент 1.73, это приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.90 (25%), триумф «Факела» — в 5.00 (18%).

Поставив 1000 рублей на дерзкий клуб из Воронежа, вы можете выиграть 5000 рублей в случае положительного исхода.

Также есть вариант попроще и безопаснее — «Факел» не проиграет» за 2.18.

Команды провели результативные матчи в первом туре: «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а «Факел» — с «Краснодаром» (2:2). Поставить на повторение исхода «обе забьют» можно за 1.90. С таким же коэффициентом идет обратный результат.

Если считаете, что «Воронеж» снова выдаст яркий матч с большим количеством голов, возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.93. За те же 1.93 доступен ТМ 2.5.

Удаление идет за 2.95 — у «Спартака» в игре с «Ахматом» оно как раз случилось.

 
Валерий Карпин, &laquo;Ростов&raquo;. «Локомотив» — «Ростов»: команды Карпина и Циннбауэра устроят гангстерскую перестрелку в Москве

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

  • победа «Ахмата» 1:0 — за 6.50;

  • ничья 1:1 — за 7.00;

  • успех хозяев 2:0 — за 7.40.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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«Локомотив» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 24 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
7
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
10
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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