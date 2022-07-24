24 июля «Ахмат» проведет второй подряд домашний матч в РПЛ — во втором туре соперником грозненцев станет дебютант турнира «Факел». Игра пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев больше шансов победить. Взять успех «Ахмата» можно за коэффициент 1.73, это приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.90 (25%), триумф «Факела» — в 5.00 (18%).

Поставив 1000 рублей на дерзкий клуб из Воронежа, вы можете выиграть 5000 рублей в случае положительного исхода.

Также есть вариант попроще и безопаснее — «Факел» не проиграет» за 2.18.

Команды провели результативные матчи в первом туре: «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а «Факел» — с «Краснодаром» (2:2). Поставить на повторение исхода «обе забьют» можно за 1.90. С таким же коэффициентом идет обратный результат.

Если считаете, что «Воронеж» снова выдаст яркий матч с большим количеством голов, возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.93. За те же 1.93 доступен ТМ 2.5.

Удаление идет за 2.95 — у «Спартака» в игре с «Ахматом» оно как раз случилось.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов: