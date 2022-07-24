«Ахмат» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 24 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
24 июля «Ахмат» проведет второй подряд домашний матч в РПЛ — во втором туре соперником грозненцев станет дебютант турнира «Факел». Игра пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев больше шансов победить. Взять успех «Ахмата» можно за коэффициент 1.73, это приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.90 (25%), триумф «Факела» — в 5.00 (18%).
Поставив 1000 рублей на дерзкий клуб из Воронежа, вы можете выиграть 5000 рублей в случае положительного исхода.
Также есть вариант попроще и безопаснее — «Факел» не проиграет» за 2.18.
Команды провели результативные матчи в первом туре: «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а «Факел» — с «Краснодаром» (2:2). Поставить на повторение исхода «обе забьют» можно за 1.90. С таким же коэффициентом идет обратный результат.
Если считаете, что «Воронеж» снова выдаст яркий матч с большим количеством голов, возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.93. За те же 1.93 доступен ТМ 2.5.
Удаление идет за 2.95 — у «Спартака» в игре с «Ахматом» оно как раз случилось.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0