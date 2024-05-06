Панарин начал второй раунд с победной шайбы! А Свечников и Кузнецов отметились только удалениями
НХЛ
Плей-офф. Второй раунд
«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 (3:1, 0:0, 1:2)
Голы: Зибанежад — 2 (Рословик, Фокс), 2:46 — 1:0. Слэвин — 1 (Ахо, Гюнцель), 3:48 — 1:1. Зибанежад — 3 (бол., Крайдер, Трочек), 10:05 — 2:1. Трочек — 4 (бол., Зибанежад, Крайдер), 16:28 — 3:1. Нечас — 2 (Мартинук, Орлов), 42:48 — 3:2. Панарин — 3 (Лафренье), 48:21 — 4:2. Джарвис — 4 (Ахо, Бернс), 58:15 — 4:3.
Вратари: Шестеркин — Андерсен.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 23 (7+10+6) — 25 (6+6+13).
Наши: Панарин (17.04/4/-1) — Кузнецов (13.02/0/0), Орлов (18.57/1/-1), Свечников (19.37/2/+2).
5 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
В НХЛ пока не ввели перекрестный плей-офф, поэтому клубы из одной конференции часто встречаются друг с другом в матчах на выбывание. «Рейнджерс» и «Каролина», например, последний раз играли в плей-офф в сезоне-2022/23. Тогда в пяти из семи матчей команды не смогли забросить больше пяти шайб. Закрытой игры ожидали и в этот раз. Но получилось все совсем иначе.
Первую шайбу зрители увидели уже на третьей минуте. Форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен, видимо, поехал опекать чье-то привидение, оставив пустым слот перед собственными воротами. В этом огромном пространстве совершенно одиноким оказался Мика Зибанежад, который таким шансом не мог не воспользоваться.
Ответ «Харрикейнс» пришел ровно через минуту: Джейкоб Слэвин зарядил с синей линии, а шайба невероятным рикошетом от Алексиса Лафренье залетела под перекладину ворот Игоря Шестеркина.
Большие ожидания перед началом серии были от игры в неравных составах. И «Рейнджерс», и «Каролина» по итогам регулярного чемпионата оказались в топ-3 одновременно и по большинству, и по меньшинству. Но в первом матче хозяева переехали своих оппонентов в этом компоненте.
Пять раз «Харрикейнс» оказывались в большинстве, но за эти восемь с небольшим минут игроки «Каролины» не создали практически ничего внятного. Было попадание в штангу от Мартина Нечаса и хороший бросок с острого угла от Джейка Гюнцеля. А ведь регулярке «Каролина» стала второй командой по реализации лишнего, установив рекорд франшизы (26,9%).
Зато класс в большинстве показали «Рейнджерс». Дважды по ходу первого периода они разыграли численное преимущество так, словно перед ними были манекены, а не хоккеисты команды НХЛ. На реализацию двух попыток у команды из Нью-Йорка ушло 9 и 14 секунд соответственно. И вот счет стал уже 3:1.
В какой-то момент хоккеисты хозяева настолько сильно почувствовали кураж, что стали исполнять такие вещи. В этом момент Мика Зибанежад мог оформить хет-трик. Но не стал.
Третий период начался с быстрого гола «Каролины» от Нечаса. В последние 20 минут «Харрикейнс» были близки к тому, чтобы перевести игру в овертайм. Только этому помешали россияне: сначала Артемий Панарин воспользовался техническим браком Брента Бернса при выбросе шайбы и восстановил паритет в две шайбы.
А затем в концовке Андрей Свечников получил глупейшее удаление за подножку, когда его команда давила соперника при игре в формате «6 на 4».
Итоговый счет — 4:3 в пользу «Рейнджерс», однако после этого матча есть уверенность, что серия затянется.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
1 - 0
|1 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|6.05
|02:30
|
Даллас – Вегас
|- : -