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На что ставить на этой неделе: «Зенит» — «Локомотив» и Суперкубки в Англии, Германии и Франции

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
В выходные будет не оторваться от телевизора.

Предстоящая спортивная неделя будет богата на горячие события: тут и топ-матч в чемпионате России, и встреча Клоппа с Пепом, и Тедеско против «Баварии».

30 июля, 17.30 мск. РПЛ. «Зенит» — «Локомотив»

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Центральный матч третьего тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и наверняка станет украшением выходных в мировом футболе. «Зенит» после двух матчей идет четвертым в таблице и уступает трем московским командам — ЦСКА, «Динамо» и «Спартаку». При этом в последней игре сине-бело-голубые выглядели очень злыми и мотивированными, поэтому не оставили шансов «Крыльям Советов» (3:0). «Локо» же набрал только два балла в чемпионате, но ничья с «Ростовом» в последнем туре в меньшинстве дорогого стоит — Марадишвили сравнял счет в добавленное время ударом через себя.

Конечно, шансов у москвичей зацепить какие-то баллы в Санкт-Петербурге немного. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Сергея Семака абсолютным фаворитом и предлагают поставить на нее с коэффициентом 1.40, это аж 71% вероятности. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех «Локомотива» идет за крупнейшую котировку в рынке — 7.70 (10%).

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Учитывая то, как результативно во втором туре сыграли команды и сколько моментов не использовали, стоит присмотреться к варианту «обе забьют» за 1.90. Тем более очные матчи «Зенит» и «Локомотив» нередко заканчивают обоюдным взятием ворот — шесть из десяти последних.

30 июля, 19.00 мск. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Англия. Суперкубок.
30 июл, 19:00. King Power Stadium (Лестер)
Ливерпуль
Манчестер Сити

Топовый европейский футбол наконец выходит из отпуска и открывается сумасшедшей вывеской в Англии — за Суперкубок сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Лучшие команды АПЛ примет стадион «Кинг Пауэр» в Лестере.

Соперники точечно усилились в межсезонье и сразу представят нам битву форвардов: Эрлингу Холанну будет противостоять лучший бомбардир португальского чемпионата — Дарвин Нуньес. Оба уже отличились за новые клубы: норвежец забил в товарняке «Баварии», а уругваец положил четыре мяча «Лейпцигу».

Эксперты считают шансы команд близкими: на победу «Ливерпуля» в основное время коэффициент 2.85 (примерно 35%), на «Манчестер Сити» — 2.40 (41%). Ничья идет за 3.70 (24%). Соперники просто не умеют играть скучно, поэтому обязательно нужно ждать лавину из голов, а на тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.83.

30 июля, 21.30 мск. Суперкубок Германии. «Лейпциг» — «Бавария»

Германия. Суперкубок.
30 июл, 21:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Бавария

Мюнхенцы потеряли летом Роберта Левандовски, но приобрели ему на замену блистательного Садио Мане. Лучший футболист Африки перебрался из «Ливерпуля» и с ходу стал основным нападающим команды. Он же при поддержке других новичков — Де Лигта, Гравенберха и Мазрауи — постарается принести команде первый трофей нового сезона.

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Против будет «Лейпциг». Правда, ребята Тедеско совсем недавно провели матч против другого топ-клуба и оказались к нему не готовы — проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:5. Возможно, «Бавария» повторит достижение команды Юргена Клоппа.

И все же аналитики не так критичны по отношению к «РБ»: его успех оценен котировкой 3.60 (27%), триумф «Баварии» в основное время — 1.94 (51%). Ничья доступна за 4.10 (22%). Если уверены, что мюнхенцы заберут трофей, но считаете, что матч может затянуться, возьмите вариант «обладатель Суперкубка — «Бавария» — за 1.54.

31 июля, 22.00 мск. Суперкубок Франции. «ПСЖ» — «Нант»

Франция. Суперкубок.
31 июл, 21:00. Bloomfield (Тель-Авив)
ПСЖ
Нант

В ближайшие выходные Лео Месси готов выиграть второй трофей с парижанами. В его коллекции уже есть титул за победу в лиге 1, а теперь нужно в одном матче одолеть скромный «Нант». Игра неожиданно пройдет не во Франции, а в израильском Тель-Авиве на стадионе «Блумфельд».

Пока остальные топ-клубы устраивали матчи в США и Австралии, «ПСЖ» покорял Азию: встретился с несколькими известными командами Японии и всех обыграл. Забивали и Месси, и Мбаппе, и даже Рамос. Так что к Суперкубку чемпион Франции подойдет в отличном состоянии и полной боеготовности.

Естественно, «ПСЖ» — абсолютный фаворит игры с «Нантом». На победу парижан котировка 1.39, это приблизительно 71% вероятности исхода. Ничью можно оформить за 5.50 (18%), успех «канареек» в основное время — за 7.40 (11%).

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Отличный вариант для ставки — победа «ПСЖ» в первом тайме и в матче за 1.90. Парижане наверняка сделают все, чтобы деморализовать противника как можно скорее.

31 июля, 6.30 мск. UFC. Джулианна Пенья — Аманда Нуньес

Разбавит футбол на этой неделе яркий поединок из ММА, в котором американка Джулианна Пенья сразится с бразильянкой Амандой Нуньес. Бой пройдет в рамках UFC 277. На кону пояс Пеньи в легчайшем весе.

Это будет уже вторая встреча между спортсменками. Первая случилась на UFC 269 в декабре 2021 года. Тогда американка задушила соперницу во втором раунде и отобрала у нее статус чемпионки.

Несмотря на это, именно Нуньес — фаворит котировок букмекеров. Ее победа идет за 1.35 (74%), успех Пеньи — за 3.40 (25%), ничья — за 70.0 (1%).

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: чемпионы Болгарии мчат к успеху 6-летней давности
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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