«Шэмрок Роверс» — «Лудогорец»: эксперты оценили шансы обидчика ЦСКА пройти дальше в ЛЧ
Близится к завершению второй раунд квалификации Лиги чемпионов — командам осталось сыграть ответные матчи. 26 июля 2022 года «Шэмрок Роверс» примет «Лудогорец» на стадионе «Талла» в Дублине. Стартовый свисток итальянца Фабио Марески прозвучит в 22.00 по московскому времени.
В первой игре команда из Болгарии разгромила соперника 3:0. По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Лудогорец» — небольшой фаворит и ответного матча: поставить на победу болгар можно с котировкой 2.47, это примерно 39% вероятности. Взять победу хозяев можно за 3.00 (31%). Ничья оценена чуть дороже — в 3.20 (30%).
Сделать ставку на то, что «Шэмрок Роверс» не проиграет, можно с коэффициентом 1.54. Этот рынок на «Лудогорец» идет за 1.39.
Клуб из Болгарии мощно смотрится в квалификации: одержал три победы в трех играх с общим счетом 6:0. Так же мощно «Лудогорец» выступал в сезоне-2019/20, когда на групповом этапе ЛЕ разгромил 5:1 ЦСКА.
«Шэмрок Роверс» выглядит не так уверенно: во второй раунд команда прошла благодаря домашней победе 3:0 над мальтийским «Хайберниансом», матч на выезде закончился нулевой ничьей.
Три самых ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи говорят о равных шансах команд в ответном матче:
• ничья 1:1 идет за 6.10;
• победа «Лудогорца» 1:0 — за 7.10;
• успех хозяев с таким же счетом — за 8.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1