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«Шэмрок Роверс» — «Лудогорец»: эксперты оценили шансы обидчика ЦСКА пройти дальше в ЛЧ

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Лудогорца».
Фото Global Look Press

Близится к завершению второй раунд квалификации Лиги чемпионов — командам осталось сыграть ответные матчи. 26 июля 2022 года «Шэмрок Роверс» примет «Лудогорец» на стадионе «Талла» в Дублине. Стартовый свисток итальянца Фабио Марески прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
26 июл, 22:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
Лудогорец

В первой игре команда из Болгарии разгромила соперника 3:0. По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Лудогорец» — небольшой фаворит и ответного матча: поставить на победу болгар можно с котировкой 2.47, это примерно 39% вероятности. Взять победу хозяев можно за 3.00 (31%). Ничья оценена чуть дороже — в 3.20 (30%).

Сделать ставку на то, что «Шэмрок Роверс» не проиграет, можно с коэффициентом 1.54. Этот рынок на «Лудогорец» идет за 1.39.

Клуб из Болгарии мощно смотрится в квалификации: одержал три победы в трех играх с общим счетом 6:0. Так же мощно «Лудогорец» выступал в сезоне-2019/20, когда на групповом этапе ЛЕ разгромил 5:1 ЦСКА.

«Шэмрок Роверс» выглядит не так уверенно: во второй раунд команда прошла благодаря домашней победе 3:0 над мальтийским «Хайберниансом», матч на выезде закончился нулевой ничьей.

Вратарь &laquo;Лудогорца&raquo; Серджио Падт. «Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: чемпионы Болгарии мчат к успеху 6-летней давности

Три самых ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи говорят о равных шансах команд в ответном матче:

• ничья 1:1 идет за 6.10;

• победа «Лудогорца» 1:0 — за 7.10;

• успех хозяев с таким же счетом — за 8.10.

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ФК Лудогорец
ФК Шэмрок Роверс
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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