«Шэмрок Роверс» — «Лудогорец»: эксперты оценили шансы обидчика ЦСКА пройти дальше в ЛЧ

Близится к завершению второй раунд квалификации Лиги чемпионов — командам осталось сыграть ответные матчи. 26 июля 2022 года «Шэмрок Роверс» примет «Лудогорец» на стадионе «Талла» в Дублине. Стартовый свисток итальянца Фабио Марески прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В первой игре команда из Болгарии разгромила соперника 3:0. По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Лудогорец» — небольшой фаворит и ответного матча: поставить на победу болгар можно с котировкой 2.47, это примерно 39% вероятности. Взять победу хозяев можно за 3.00 (31%). Ничья оценена чуть дороже — в 3.20 (30%).

Сделать ставку на то, что «Шэмрок Роверс» не проиграет, можно с коэффициентом 1.54. Этот рынок на «Лудогорец» идет за 1.39.

Клуб из Болгарии мощно смотрится в квалификации: одержал три победы в трех играх с общим счетом 6:0. Так же мощно «Лудогорец» выступал в сезоне-2019/20, когда на групповом этапе ЛЕ разгромил 5:1 ЦСКА.

«Шэмрок Роверс» выглядит не так уверенно: во второй раунд команда прошла благодаря домашней победе 3:0 над мальтийским «Хайберниансом», матч на выезде закончился нулевой ничьей.

Три самых ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи говорят о равных шансах команд в ответном матче:

• ничья 1:1 идет за 6.10;

• победа «Лудогорца» 1:0 — за 7.10;

• успех хозяев с таким же счетом — за 8.10.