24 апреля 2022 года в матче 26-го тура «Ростов» сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 16.30 мск на стадионе «Ростов Арена», транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Клубы — соседи по турнирной таблице, занимают девятое и десятое места соответственно.

Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает фаворитом встречи москвичей — на победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 2.37 (42%). Триумф Валерия Карпина оценивается котировкой 3.10 (32%), наименее вероятна ничья — 3.40 (26%).

При ставке 1 000 рублей на победу «Ростова» выплата в случае успешного исхода составит 3 100 рублей.

Считаете, что Карпин по традиции отберет очки у бывшей команды? Можете поставить на 1Х за 1.63.

Ростовчане забивают очень много, чего нельзя сказать о гостях, но если верите, что именно хозяева навяжут свою результативную игру, то поставить на ТБ2.5 можно за 2.06.

Самый вероятный точный счет в матче, по мнению аналитиков компании, — ничья 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»

Валерий Карпин обожает играть против «Спартака», хотя тщательно это скрывает. В первом круге без него южане героически спаслись в добавленное время на «Открытии Арене», а теперь готовы на большее. У клуба серия из трех побед (в том числе 4:1 над «Локо») и большая мотивация продолжать. В том числе благодаря старому-новому тренеру.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ3.5 за 2.13.