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«Ростов» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 24 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 24 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон («Спартак»).
Фото ФК «Спартак»

24 апреля 2022 года в матче 26-го тура «Ростов» сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 16.30 мск на стадионе «Ростов Арена», транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Клубы — соседи по турнирной таблице, занимают девятое и десятое места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает фаворитом встречи москвичей — на победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 2.37 (42%). Триумф Валерия Карпина оценивается котировкой 3.10 (32%), наименее вероятна ничья — 3.40 (26%).

При ставке 1 000 рублей на победу «Ростова» выплата в случае успешного исхода составит 3 100 рублей.

Считаете, что Карпин по традиции отберет очки у бывшей команды? Можете поставить на 1Х за 1.63.

Ростовчане забивают очень много, чего нельзя сказать о гостях, но если верите, что именно хозяева навяжут свою результативную игру, то поставить на ТБ2.5 можно за 2.06.

Самый вероятный точный счет в матче, по мнению аналитиков компании, — ничья 1:1 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»

Валерий Карпин обожает играть против «Спартака», хотя тщательно это скрывает. В первом круге без него южане героически спаслись в добавленное время на «Открытии Арене», а теперь готовы на большее. У клуба серия из трех побед (в том числе 4:1 над «Локо») и большая мотивация продолжать. В том числе благодаря старому-новому тренеру.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ3.5 за 2.13.

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РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Краснодар – Зенит
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Спартак

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