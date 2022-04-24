«Ростов» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 24 апреля 2022 года
24 апреля 2022 года в матче 26-го тура «Ростов» сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 16.30 мск на стадионе «Ростов Арена», транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Клубы — соседи по турнирной таблице, занимают девятое и десятое места соответственно.
Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает фаворитом встречи москвичей — на победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 2.37 (42%). Триумф Валерия Карпина оценивается котировкой 3.10 (32%), наименее вероятна ничья — 3.40 (26%).
При ставке 1 000 рублей на победу «Ростова» выплата в случае успешного исхода составит 3 100 рублей.
Считаете, что Карпин по традиции отберет очки у бывшей команды? Можете поставить на 1Х за 1.63.
Ростовчане забивают очень много, чего нельзя сказать о гостях, но если верите, что именно хозяева навяжут свою результативную игру, то поставить на ТБ2.5 можно за 2.06.
Самый вероятный точный счет в матче, по мнению аналитиков компании, — ничья 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»
Валерий Карпин обожает играть против «Спартака», хотя тщательно это скрывает. В первом круге без него южане героически спаслись в добавленное время на «Открытии Арене», а теперь готовы на большее. У клуба серия из трех побед (в том числе 4:1 над «Локо») и большая мотивация продолжать. В том числе благодаря старому-новому тренеру.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ3.5 за 2.13.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0