И все-таки Макдэвид! «Эдмонтон» вытащил невероятную серию
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Голы: Сиси — 2 (Кулак, Холлоуэй), 21:16 — 0:1. Хаймэн — 11 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 25:50 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 4 (бол., Бушар, Драйзайтль), 35:22 — 0:3. Гарлэнд — 3, 51:27 — 1:3. Гронек — 1 (Хьюз, Линдхольм), 55:24 — 2:3.
Вратари: Шилов (58:08) — Скиннер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 17 (2+10+5) — 29 (13+14+2).
Наши: Задоров (21.56/0/0), Михеев (12.48/0/0) — -.
21 мая. Ванкувер. Rogers Arena.
Счет в серии: 3-4.
Незадолго до матча «Ванкувер» остался без своего лучшего бомбардира в плей-офф Брока Босера, у которого обнаружили тромб в ноге. Вместо него в состав вернулся Илья Михеев, пропустивший две предыдущие игры из-за повреждения. Также Рик Токкетт решил убрать из состава Василия Подколзина: вместо россиянина заявили Сэма Лафферти.
Ни одна из этих перестановок результата не дала. Совершенно непонятно, за счет чего «Кэнакс» хотели обыграть противника: в первом периоде «Ванкувер» нанес в створ ворот противника всего два броска.
Был активен Илья Михеев. Россиянин старался создавать моменты в атаке, но отличиться ему не удалось. За 11 матчей в плей-офф форвард так и не набрал ни одного очка.
Так получилось, что в первые 40 минут матча у «Ванкувера» сегодня совершенного ничего не работало. Не выручил команду и вратарь Артур Шилов: за первые шесть минут второго периода он пропустил две шайбы, и результат матча стал очевиден. Сначала броском с синей линии счет открыл Коди Сиси, а спустя пару минут Зак Хайман здорово подправил шайбу на пятаке после наброса.
Окончательно крест на шансах «Ванкувера» выйти в следующий раунд поставил Райан Нюджент-Хопкинс, реализовавший в концовке второго периода большинство.
При этом голкипера нельзя винить в неудачах «Ванкувера». Дважды в этом матче он вытаскивал мертвые шайбы, оставляя команду в игре.
По ходу этой серии то одни, то другие готовы были отыграться с любого счета в третьем периоде. Сегодня «Ванкувер» снова не дал «Эдмонтону» спокойно и без нервов откатать третий период.
Сначала Конор Гарлэнд отыграл одну шайбу за восемь минут до конца матча, а в самой концовке Филип Гронек сократил отставание до минимального. Но отыграться у «Ванкувера» не получилось.
В финале Запада «Эдмонтон» сыграет с «Далласом». Может, хоть в этот раз Макдэвид сможет побороться за Кубок Стэнли?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|21.05
|04:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|2 : 3